社評：迷失中迎接新年代 回歸基本重建法治

理想幻滅時代

催生激進思潮

2020年來臨，為21世紀20年代揭開序幕，世界各大城市均有盛大慶祝活動，迎接年代新開始，然而在香港，今個新年之低調，是數十年來所未見。暴力陰霾之下，維港沒有煙花，多個大型商場也基於安全考慮，未有舉辦迎新年倒數活動。香港何去何從、未來是禍是福，很多人都感到迷惘。當然，對未來感到惶惑的，不獨是香港。由脫歐在即的英國，到年底即將大選的美國，不少人同樣心裏沒底。

展望之前，必先回顧。〈紐約時報〉兩位專欄作家杜塔特（Ross Douthat）和斯蒂芬斯 （Bret Stephens）均認為，對西方以至全球很多地方而言，過去10年是「理想幻滅」（disillusionment）的時代。普羅大眾尤其是年輕人發現，理想與現實落差愈來愈大，他們不再相信精英們所說的一套，對於代代相傳的一些觀念，諸如開放包容等原則，也產生了懐疑，在社交媒體圍爐取暖作用下，這些矛盾分化更進一步擴大。

在歐美，1990年代冷戰結束後的繁榮和理想主義，在21世紀初被恐怖主義、伊拉克戰爭以至金融危機夾擊粉碎。2008年金融海嘯所帶來的衝擊，在經濟、政治、社會層面不斷擴散，大批中產民眾向下流，昔日安穩生活毁於一旦，央行大規模量化寬鬆「印銀紙」，谷高所有資產價格，得益的是富人，受罪的是中下層；奧巴馬在任8年，亦未帶來理想中的希望和改變。在中東，2010年底阿拉伯之春揭開序幕，以年輕人為主力的民主革命浪潮席捲多國，然而一路發展下來，除了突尼斯之外，多國都未能善始克終，埃及軍人政變「復辟」、利比亞和敘利亞更陷入內戰。在拉美，左翼理想主義栽觔斗，「粉紅潮」退卻，保守勢力回朝。人們對現實的失望，以及理想的幻滅，轉化成為憤怒，助長了激進化的勢頭，右翼排外民粹主義抬頭，成為最明顯表徵之一。

過去10年，香港亦陷入了類似的迷失。2010年代初，香港表面看似欣欣向榮，然而深層次矛盾卻在不斷加劇，樓價愈飈愈高，貧富懸殊惡化，不公不義積累，導致人心思變；民主發展方面，理想主義與現實的拉鋸，加上中港兩地政治觀念的矛盾，亦令香港民主化陷入停滯，「違法達義」追求民主的觀念，在社會不斷擴散發酵；港獨的出現，更是從根本否定一國兩制。反修例風暴的出現，既是人們怒火的一次總爆發，同時也標誌了社會的激進化。

世界身處歷史轉折期

香港須認清成功之道

2020年代是世界歷史一個關鍵轉折時期。美銀美林報告預測未來10年世界大趨勢，認為20年代將是一個經濟社會巨變迭起的時代，一系列的經濟和社會挑戰，由全球人口老化、機械自動化生產、氣候變化等，都將在未來10年來到沸騰點，過去40年很多趨勢將會扭轉，例如全球化將自頂峰滑下、貨幣政策措施不再靈光、通脹時代重臨、中國超越美國成為人工智能頭號大國、互聯網不再世界「互聯」並有可能分裂成多個「主權互聯網」。巨變可以帶來轉機和希望，也可以帶來崩壞與毁滅，香港是浮是沉、世局變好還是變壞，迷霧短期內不會消散。

2020年是中國實現「全面小康」之年，一些專家預期，2030年左右，中國將取代美國成為全球最大經濟體。華府為保世界霸權，未來10年將會加強遏制中國，中美角力勢將愈演愈烈，香港猶如怒海中一葉輕舟，稍有不慎逆勢而為，隨時陷入險境。香港身處歷史十字路口，更須認清自身獨特之處，走出迷失。香港成功之道，在於擁有良好法治基礎，以及自由、開放、包容等核心價值。過去半年，香港遭暴力吞噬，法治受到前所未有衝擊，社會失序失範，已經偏離以往的成功之道。社會發展需要穩定安全環境，香港作為國際金融中心，若要吸引投資者，更不能失去法治和安定。展望新一年，希望香港可以恢復秩序重建法治，社會各界、特區政府和中央，都應想方設法將香港推回正軌。

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