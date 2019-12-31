社評：發展商借地助「止痛」 政府收地建屋要堅持

借出土地建過渡屋

發展商助政府「達標」

土地房屋供求嚴重失衡，是香港社會深層次矛盾之一，不滿發展商予取予攜「賺到盡」的批評時有所聞，「地產霸權」之說不脛而走。以往政府未有積極造地，導致土地房屋供應嚴重不足，私樓樓價飈升，公營房屋供應亦年年未能達標。根據最新數字，公屋平均輪候時間接近5年半，當局將「3年上樓」承諾，說成是「3年有第一次揀樓機會」，不過是「搬龍門」。

政府造地阻力重重，增加公屋供應步履蹣跚，政府最新《長期房屋策略》周年進度報告，將十年公屋興建目標調低，更加深了公屋輪候時間愈來愈長的憂慮。香港正值多事之秋，處理深層次矛盾提上政府議事日程。過去數月，先後有大型發展商宣布「捐地」或「借地」，興建社會房屋或過渡房屋。繼新世界發展和恒基地產之後，會德豐地產亦宣布，以象徵式租金向非牟利機構借出逾50萬平方呎土地，年期8年，盼可提供逾2000個過渡房屋，讓6000個家庭受惠。

數以萬計基層家庭遲遲未能上樓，被迫蝸居劏房，今年《施政報告》提出，3年內提供1萬個過渡房屋單位，作為權宜之計。發展商願意借出土地，伙拍社企提供過渡房屋，對於正在輪候公屋的家庭當然是好事，起碼居住環境要比劏房好；對於政府來說，有發展商相助，要達到1萬個單位的目標，當然也較易達標，然而必須指出的是，這些發展商的土地，本來就屬於已知的潛在土地供應，無助解決短中期至少800公頃土地缺口，何况發展商「捐出」或「借出」的土地，其實亦相當有限。

本港四大發展商恒地、新地、長實和新世界，擁有逾億平方呎（超過1000公頃）新界農地儲備，當中以恒地最多（約佔45％），其次是新地（約30％）。早前新世界宣布「捐出」300萬平方呎農地，相當於其農地儲備約17％，折合約28公頃土地，面積相當於1.5個維園，惟除了天水圍3幅合計2.8萬平方呎地皮外，其餘暫未有具體落實時間表，所謂「捐地」其實亦不涉及業權轉讓，而是以象徵式租金長期出租農地。至於恒地借出的43萬平方呎土地，只相當於其新界農地儲備1%左右。今次會德豐「借地」規模和安排，與恒地的相若，借出年期只有8年，對於紓緩房屋問題，平情而論只屬聊勝於無。

發展商有否「假公濟私」

政府須負起把關角色

發展商相繼「借地」「捐地」，背後是否有機心盤算，外界有很多揣測，有人認為發展商除笨有精，現在借出一些缺乏基建的閒置農地興建過渡房屋，要求政府提供道路等配套，十年八載後發展商取回土地使用權，就可以連同鄰近地皮一併發展起樓；有人則懷疑「借地」「捐地」涉及政治考慮，諸如回應內地媒體的囤地指控，又或與政府提出積極引用收地條例有關。

發展商不是慈善機構，「賺到盡」手法屢惹詬病，指望他們突然沒有私心，是自欺欺人，問題關鍵不在於他們有何動機盤算，而是政府有沒有好好為公眾利益把關。發展商的「借地」「捐地」安排，會否是「假為公真濟私」，政府有責任留意，確保資訊公開透明，以便外界監察，若發現有瓜田李下之嫌，當局應該主動提出，不能隨便慷納稅人之慨，在提供基建配套方面，變相明益發展商。

解決土地房屋問題，必須有一套高效的造地機制，這比起發展商幫手多建數千間過渡房屋，來得遠為重要。今年初土地小組報告提到，發展棕地和新界農地是短中期必然選擇。政府的土地共享先導計劃（即公私營合作開發農地），明年初才推出，各方反應如何仍是未知之數，既然政府表示會更積極引用收地條例興建公營房屋，便應該說到做到，不能畏事避難。發展商願意「借地」「捐地」是一回事，倘若政府有實際需要，就應放膽收地，發展商若是真的以社會福祉為念，也應多予配合，不應一味想着如何「賺到盡」。如果政府因為發展商幫手興建社會房屋和過渡房屋，便在收地等問題上「放軟手腳」，將是本末倒置，社會不會接受。

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