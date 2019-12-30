社評：印度修法引發抗議 香港情况何其相似

印度國會本月初通過《公民身分法》修正案，賦予非法移民公民權，範圍包括來自巴基斯坦、孟加拉和阿富汗，屬於印度教、錫克教、拜火教等等的非法移民，但不包括伊斯蘭教徒。該修訂案引發在印度總人口中佔14%的穆斯林抗議，認為這是宗教歧視。儘管政府一再強調，該修訂案並非針對任何宗教，但穆斯林的「猜疑」並非空穴來風，因為總理莫迪在今年8月取消查謨和克什米爾兩個邦原來享有70年的高度自治權，改為直接歸聯邦政府管轄，而該兩個邦是穆斯林人口佔多數。

兩敏感政策同時試行

引發反對者猜疑政府

導致情况雪上加霜的是，政府在同時推行《國家公民登記冊》的政策，甄別國民身分，未能符合資格的將被取消國籍身分，而大部分未符合資格的是穆斯林，引發穆斯林懷疑該政策實際上是在「清理戶籍」，宗教與戶籍兩個因素疊加所產生的騷亂，情况更加複雜。

印度佔人口近八成是印度教徒，莫迪2014年強勢當選總理，多次發表傾向印度教的言論，被指控為強調民族主義。這次抗議浪潮始於穆斯林的反對修訂法案，後有非穆斯林的國民加入，他們認為政府的做法，違反了印度「世俗憲法」的精神。

從民族和宗教衝突擴大到全國多個地方的抗議浪潮，跟經濟下滑也有關係。印度3年前的GDP增長是9%，最新一季度的增長下降至4.5%，政府新增2000萬個就業職位的承諾落空，原來已經在社會底層的種姓「賤民」加入了抗議大軍。

政府官員及國會議員均表示，他們對抗議浪潮席捲全國始料不及，但對於抗議出現縱火和破壞公共設施的情况，採取的強硬手段絕不手軟，出動軍隊並且關閉互聯網，開進大學和私人住宅逮捕疑犯，至今約20人在衝突中死亡，6000人被捕或被關押。政府的鎮壓行動被認為是實施「白色恐怖」，使得原來並非利益相關方的大學生，走上街頭參與抗爭。

印度政府表示已經進入「損害管理模式（damage control mode）」，並發動所有官員出面解釋修訂法案與公民登記政策的原意，意圖為事件降溫。事態發展如何，有待觀之，因為印度實行聯邦制，28個邦的組成各異，有的宣布停止執行公民登記，有的宣布將會要求抗議者為破壞公共設施賠償，必要時沒收他們的財產作為補償。然而，印度教徒畢竟佔人口的八成，執政的人民黨在國會中佔六成議席，主流民意支持政府，相信衝突未必會長時間持續。

印度抗議浪潮的成因與發展方向，跟香港的騷亂，有很多相似之處。一是政府政府認為修訂法案的原意並非針對特定人群，所以掉以輕心，沒有在通過前細緻解釋和游說國民支持，並且引發利益相關方以外的群體加入反對。所不同的是，抗議者的暴力程度不及香港般嚴重，而印度政府的鎮壓手段反而比香港嚴厲得多，出動軍隊並關閉互聯網斷絕反對者的聯絡與指揮系統。政府與抗議者的互不信任不斷加劇，至於衝突中導致20人死亡的具體原因，則在各說各的。

印度作為一個國家，與香港的情况千差萬別，不好做簡單的比較，况且印度內部的民族與宗教衝突由來已久，這些因素香港並不存在。然而，由於一個法案和政策而導致社會撕裂的後果，則是相似的。

印度政府和執政黨有選舉授權，政府手中的政策與經濟工具箱可以使用的手段有很多，解決問題的可能性更容易達到，况且，印度全體國民國家安全意識十分高，對於威脅來自巴基斯坦的說法獲得主流民意支持，這些都對政府十分有利。

衝突成因及矛盾雖相似

香港要解決問題不容易

反觀香港特區政府，雖然財政儲備充盈，但礙於要應對經濟下滑情况加劇而不敢大刀闊斧以民生手段安撫不滿的市民，經濟政策則死守市場主導的所謂哲學而不敢以資助產業作為政策開創新的經濟增長模式。關鍵還在於政府的決心，印度政府為了執政黨的地位，將會不惜代價改善管治，而香港特區政府的管治決心，仍未為市民所樂見。

印度國內的民族與宗教衝突，加上種姓制度的弊端，無論歷史與現實因素，複雜程度是世界罕見的，不可能在短期內以任何單一方法「一筆勾銷」，况且《公民法》修訂案已經通過而不能挽回。香港的《逃犯條例》修訂案沒有通過並不再成為繼續衝突的原因，至於深層次矛盾也遠不及印度的複雜，而且特區政府還有中央政府的政策扶持，但是相信要解決問題，也一點不容易。

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