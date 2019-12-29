社評：航天人實現太空夢 科研精神成為瑰寶

國家的火箭技術，研製始於軍事用途，目前可作商業運轉服務。過去一直只能運載體積較輕的衛星，隨着國家的太空計劃愈來愈雄心壯志，載重量大的火箭，是技術水平的標誌。長征五號火箭運載能力達到25噸，接近美國最高水平的28噸。長征五號在2016年底，歷經一波三折才將一個衛星送上軌道，算是勉強成功，而2017年7月二度發射後5分鐘，由於引擎故障，失去動力墜入大氣層，中國的太空計劃從此進入漫長的黑夜。

從失敗到再次出發

不畏艱難精神可嘉

航天研究每一個項目都需要很長時間，而且需要在時間和技術上互相配合，火箭遇到重挫，其他的太空計劃也嚴重受阻，比如登陸火星的探測器已經於今年初測試成功，如果沒有火箭帶它上太空，等於白幹。

火箭發射體現最精尖科技，長征五號引擎採用液氫液氧作為燃料，可以有更大的推力，也比過去採用有毒的燃料更環保，而燃料箱的內壁最薄處只有幾毫米但能耐熱。僅此一項，就對材料、工程、能源等科學意義重大。長征五號兩年前失敗之處，就是引擎故障，但具體的數據無從得知，因為火箭已經沉入深海，要分析故障原因，困難重重。經過908天，中國的航天人對引擎做了193項革新和改進，成就了今天長征五號重新翱翔太空。

長征五號這次送進軌道的是一顆新技術驗證衛星，為東方紅五號大型通訊衛星平台的技術做驗證，成功後的東方紅五號，將可以承載大批量數據，屆時無論在飛機上、郵輪上和高鐵上，都可以享受高速度的Wi-Fi，以滿足未來5到15年通訊、遙感技術的需求。

航天科技可以帶動幾乎所有的科學技術，國家不惜投入數以百億計的經費在航天科研項目，也取得驕人的成績，今年初人類首次成功登陸月球背面，是劃時代的成就，將來的計劃也是雄心勃勃。明年要進行首次大型火星探測計劃和首次新一代載人飛船試飛，為2030年從火星帶回採集樣本，以及2030年代中國太空人登陸月球做準備。同時，中國還在策劃建立太空站。這些都必須依靠長征五號運載火箭的技術保障，而火箭回收一項技術仍有不足，需要加以改進。

中國的火箭技術起步較遲，但從上世紀70年代開始至今，已經追上甚至領先國際，2018年發射39次，超過美國的34次。而且，曾經擁有強大技術的歐盟和俄羅斯，好像出現了疲態，2018年才分別發射8次和20次。更加令人「震驚」的是中國科研人員的年輕化，長征五號的實驗團隊，平均年齡才33歲，年紀輕輕能「擔大旗」，體現出中國航天人的精神面貌。

航天技術講究實幹

其他領域引以為鑑

航天科技講究的是精準，任何一個部件的半點瑕疵，都會對大局帶來毀滅性的打擊，而且講究團隊合作，困難是需要共同克服的，單打獨鬥形成不了實力，同時還講究領導和協調能力，科研的各個項目需要互相配合，互相帶動，如何管理科研項目能夠齊頭並進，並非易事。中國的航天技術能夠快速成長，並且達到領先地位，殊不容易，令人可惜的是，這種精準、團隊精神和協調能力，為何沒有在其他領域充分體現出來，比如政府部門互不協調，往往導致政策失效。

從嫦娥奔月的民間故事變成為登陸月球背面的國際成就，航天人成就了中國的太空夢。任何民族都必須對未來懷抱夢想，但夢想不會從天而降，而是要憑藉像航天人般勇於探索、不畏艱難、科學實證的精神與作風。

中國的太空夢並非一片坦途，長征五號第二次升空失敗時給整個航天事業帶來的迷茫、夢想、挫折，對未來的前途產生過疑問，而且還為其他領域的發展帶來阻滯。

香港目前正在經歷一個黑暗的時代，好像處於長征五號從失敗到再次出發前的重整期，香港如果能夠像航天人一樣，無懼失敗帶來挫折，找出問題的癥結，逐一克服改進，也能夠破開雲霧見青天，重現香港昔日繁花似錦的日子。

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