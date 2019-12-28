社評：深層矛盾對症下藥 扶貧治標更要治本

貧窮人口再增加

扶貧成效須檢視

反修例風暴起因，雖然是政府漠視民意強推修例，然而包括卜睿哲等外國學者亦同意，香港社會一系列深層次矛盾和不公義情况，諸如貧富懸殊等問題，都是這場危機背後的成因。香港常被視為自由主義經濟模式的典範，特區政府亦不時標榜香港是全球最自由經濟體，然而放任自由市場必然加劇貧富懸殊。香港稅前福利轉移前的堅尼系數，高達0.539，反映香港的貧富懸殊情况，屬全球最嚴重的地區之一。去年一項本地研究更指出，香港最富裕一成住戶與最貧窮一成住戶，兩者月入中位數相差近44倍。一個地方貧富懸殊情况如此嚴重，根本就很難長治久安。

針對貧窮問題，近年政府確有加強扶貧力度，大幅增加社福開支，問題是扶貧力度追不上貧窮惡化速度。去年當局推出兩項扶貧新措施，包括設立高額長者生活津貼，以及將「低收入在職家庭津貼」（低津）改為「在職家庭津貼」（職津），放寬入息限額、調高津貼金額。當時官員再三表示，有關措施的初步成效，可望在2019年底完成的貧窮報告顯示出來。一年匆匆過去，本月政府發表的最新貧窮報告，並未帶來太多好消息。

政府以住戶入息中位數一半釐定「貧窮線」，但凡家庭收入低於貧窮線，即屬貧窮人口。最新報告顯示，去年貧窮人口升至140.6萬，為2009年有紀錄以來最高，若與之前一年報告比較，大抵可以歸納出三個趨勢。首先，政策介入後的兒童貧窮率有所回落，降至10年新低，職津增加兒童津貼，似乎起到一些作用；可是之前有較明顯改善的長者貧窮問題卻見倒退，政策介入後的貧窮率回升，反映綜援及高齡津貼扶貧成效正在減弱；第3個趨勢是在職青年貧窮問題惡化，政策介入後的貧窮率連升3年，達到10年新高；25至29歲貧窮青年，超過四成有工作，顯示扶貧措施未能有效協助弱勢青年。

誠然，貧窮人口增加，背後有很多不同因素，以長者貧窮率為例，由於香港人口老化加快，長者退休後沒有收入，即使有一定積蓄，也會歸入貧窮人口之列。可是政府也得面對現實，不能經常推說貧窮數據有很多局限、無法反映部分政策或服務成效；過度放大年輕人「裸辭」零收入等因素，作為年輕人貧窮率持續上升的解釋，聽在公眾耳裏，難免覺得當局在砌辭卸責。

向上流動機會不足

貧窮問題只屬表徵

由於新報告反映的，是2018年貧窮情况，並未反映近半年香港經濟急速下滑，特別是零售旅遊等行業失業率上升對基層市民的影響，未來一年貧窮問題可能顯著惡化，當局有必要加緊應對，一邊加強扶貧力度，一邊檢討各項扶貧措施是否到位。舉例說，雖然當局放寬了職津申請資格、擴大了津貼規模，可是有關注團體指出，職津申請手續仍嫌繁複，令到不少合資格申請者卻步，政府應設法簡化手續；當局亦應檢視綜援、高齡津貼、長者生活津貼制度的發放金額及審查資格，是否有效協助低下階層長者脫貧。

香港百病叢生，貧窮數字上升只是表徵，背後其實牽涉一系列社會經濟發展結構問題，包括人口高齡化加快、就業市場發展停滯、社會向上流動機會不足等。本港就業市場不夠多元化，長期側重金融、地產、零售等範疇，年輕人即使大學畢業，也不容易找到合適工作，唯有不斷「騎牛搵馬」，他們看不到就業前景，自然容易有不滿情緒。扶貧措施只能治標，不能治本，西方不少學者都指出，今時今日單靠入息稅等財富再分配措施，已不足以扭轉貧富懸殊惡化大局，必須多從就業、教育政策等方面入手。特區政府需要正本清源，處理社會深層次矛盾，改善產業結構單一化趨勢、加強就業再培訓，為年輕人和中低收入家庭創造更多高薪工作機會，同時加緊處理土地房屋供應問題，減輕基層市民居住成本，始能真正有效紓緩貧窮問題。

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