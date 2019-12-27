社評：立法會「低度運作」 民生停滯空蹉跎

建制泛民黨同伐異

內會「停擺」僵局持續

反修例風暴不息，民間不滿政府情緒高漲，街頭烽煙四起，議會內亦充滿火藥味。泛民向政府擺出勢不兩立姿態，會議上最常出現的畫面，就是建制泛民兩派議員惡言相向。立法會10月復會以來，一直處於「最低度運作」狀態，黨同伐異無日無之，處理實事少之又少。今年初政府提出的公務員加薪撥款申請，由於涉及警隊加薪，民主派大力反對，要求分拆處理，財委會審議工作至今仍然膠着；早前政府將多間大學撥款項目從財委會和工務小組抽起，表示「需更多時間解說」，政界中人認為，事情與一些建制派議員不滿大學在反修例風暴中的表現有關。即使是沒有太大爭議的濟急措施，諸如政府8月提出的200億元紓困撥款，也要等到本月初才得到財委會通過。

兩年前立法會修改議事規則限制拉布，然而現實證明，妨礙議會運作，總有很多法子。過去兩個多月，立法會內務委員會經過9次特別會議，迄今仍未能選出正副主席。建制派希望包攬內會正副主席，民主派逾20名議員則「總動員」全數參選主席，挑戰角逐連任的民建聯主席李慧琼。兩大陣營不斷拉鋸，私下各有盤算。泛民決以立法會作為抗爭平台，認為當下民情不太關注立法會是否半癱瘓；建制派區選大敗，不滿政府拖累選情，同時亦要多花時間在地區工作重整旗鼓，備戰明年立法會選舉，對於內會僵局持續，也不見得很着急。內會何時才能選出正副主席，只能望天打卦。

內會主要職能，包括決定是否就一些法案成立委員會審議，是立法程序上的重要踏腳石，內會「停擺」嚴重影響了法案審議工作。政府表示，內會「停擺」導致多項法案未能交予法案委員會審議，又或提交立法會恢復二讀辯論。此外，政府10多項打算提交立法會的法案，包括改善樓宇消防安全、法定產假由10周增至14周等，也受到影響。這些法案倘若無法在明年7月本屆立法會任期完結前審議通過，有關法案就會失效，要在新一屆立法會從頭來過。

反修例風暴以來，政治凌駕一切，成為社會主旋律，民生議題未見太多人關心，然而不代表民生事務可以撒手不管、束之高閣。以延長法定有薪產假為例，有關措施並無太大爭議，法案早日通過，產婦就可早日受惠。根據當局安排，法案若能在今屆會期通過，可望在2021年全面落實，倘若未能及時通過，不知道要等多久才可以實施。另一例子是開徵空置稅。香港房屋供應不足，一手樓空置稅有助防止囤積，對有意置業者是好事。空置稅去年初提出，至今快將兩年，仍然未能落實，若因為內會「停擺」蹉跎歲月，損失的是社會整體。

立法會當然是表達政治立場和訴求的地方，然而這不是立法會唯一角色功能，很多經濟民生事務，關乎整體社會福祉，都需要立法會處理。也許有人覺得，像延長法定產假一類措施，就算遲了數年推出也沒相干，可是對於很多打算生育的婦女，延長法定產假是很切身的需要。一些民生措施，單獨看起來往往未必太顯眼，延遲推出似乎亦不會令人呼呼叫痛，然而改善民生，靠的就是一點一滴累積，一步一步前行。

避免香港停滯「陰乾」

政府政黨皆有責任

反修例風暴以來，香港多方面都陷入停滯狀態，由解決土地房屋等深層次矛盾，到取消強積金對冲等實務工作，以至簡單如延長法定產假，都顯得寸步難行，社會問題不斷積累，工作處理不斷拖拉，長此下去香港將逐步「陰乾」，政府和不同黨派都有責任避免「攬炒」。議員們應不忘為民初心，避免事事泛政治化，讓一些不應有太大爭議的措施和撥款盡快落實，至於政府亦應多釋善意，嘗試與不同黨派溝通對話，不能只靠網誌或「咪高峰」公開喊話。

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