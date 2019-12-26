社評：三大變化改寫香港 金融中心前景難言

20年代來臨在即

香港浮沉關鍵期

經過數周「相對平靜」，這個聖誕佳節，汽油彈催淚彈烽煙再起，匯豐銀行首度成為縱火攻擊對象。過去兩天，多區大型商場都有暴力事件，有人在網上發起「塞」商場行動，揚言要「佳節經濟攬炒」，以暴力「證明」抗爭仍在持續。

過去一年，香港內外出現了根本結構轉變。首先，反修例風暴改變了香港內部生態，政府管治能力顯著下降，反對力量壯大，暴力鬥爭常態化。香港政治僵局持續，暴力得到社會部分人默許，不易「斷尾」。其次，香港內部結構變化，亦改變了香港與中央關係。這場持續超過半年的政治運動，雖然主要衝着特區政府而來，惟亦有人將矛頭指向中央。對於很多運動支持者來說，這是一場爭取自由民主的抗爭；中央則從維護國家安全、主權和發展利益出發，關注香港有人借「兩制」之名對抗「一國」，小撮港獨分子趁勢而起，尤其觸動中央神經。

中港關係繃緊，政治互信重挫，適逢中美走向對抗，緩緩滑向「修昔底德陷阱」，香港成為中美「戰場」，在國際格局的角色同樣出現了根本變化。以上3個結構轉變，對香港國際金融中心地位有何影響，需要時間觀察，下個10年將有答案。

若說21世紀首10年見證了中國「入世」投身全球化大潮，以及西方爆發金融危機經濟由盛轉衰，過去10年則目睹中國實力壯大，成為美國眼中頭號挑戰者，世界迎來百年不遇變局，西方主導的國際秩序出現動搖。下個10年將揭示這個變局究竟朝哪個方向走。展望香港未來10年命運，不能抽離於這大局。

2010年，中國經濟規模超越日本，成為全球第二大經濟體，中國何時追上美國，備受各方關注。有人深信「中國崩潰論」，不信這一天會來臨；有學者則稱，若以購買力平價（簡稱PPP）計算，中國本地生產總值（GDP）早在2014年已超越美國。在西方，較多學者提及的一種說法，是中國可望在2030年取代美國，成為全球最大經濟體。過去10年中國金融改革開放步伐愈來愈快，在這一改革過程中，香港發揮了不少作用，由滬港通、深港通、債券通、基金互認等，香港都有參與。展望下個10年，香港若能維持現有角色作用，作為國際融資中心的門戶地位當然可望不變，問題是香港已經起了巨變，前路並不明朗。

中央傾向雞蛋放多籃

百年變局香港站哪邊

香港能夠成為國際金融中心，一是有良好法治基礎，二是角色位置獨特，在中國改革開放進程中，成為內地與外國資本匯聚之地。一個失序失範的社會，國際投資者必然退避三舍，倘若香港無法堅守法治，國際金融中心地位必然動搖。以往香港的獨特地位，一直是國家的「正」資產，有助國家改革開放，回歸以來，中央很多政策均向香港傾斜，鞏固了香港作為金融中心、空運樞紐和物流中心等地位，可是反修例風暴令中港關係丕變，就算中央不認為香港變成「負資產」，也未必再將雞蛋盡放一籃。

以粵港澳大灣區發展為例，中央政策文件沒有明言誰是龍頭，外界原先認為，中央屬意香港作為龍頭，然而今年8月中央提出支持深圳建設成為「先行示範區」，卻影響了不少人的想法。雖然新政策不等於中央決定以深圳而非香港作為大灣區龍頭，但肯定是抬高了深圳地位。另外，過去中央一直支持香港作為空運樞紐，香港國際機場是最繁忙貨運機場，惟過去大半年貨運量卻持續下跌，反觀深圳寶安機場貨運量則顯著上升，最近外媒更稱，為了配合中美首階段貿易協議，中方有考慮過應否將原本經香港轉口內地的美國貨，改為不經香港而直接進口。中央愈益傾向「蛋放多籃」，支持澳門發行人民幣國債、發展澳門特色金融，某程度也反映了這一思路。

當然，香港謀求發展，本來就不應一味靠中央政策支持。只要香港奮發圖強，並不輸蝕於其他大城市，現在問題不是香港沒有能力，而是部分人根本不認同發展方向，覺得當下香港在世界發展潮流中「站錯邊」。國際百年變局，香港「站錯邊」與否，下個10年相信將有解答。但願10年後的香港，仍能作為數一數二的國際金融中心，不會逐漸「陰乾」。

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