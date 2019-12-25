社評：三方共贏總比共輸好 《三國演義》啟示中日韓

中日韓微妙三角

還有美國「第四者」

21世紀20年代即將來臨，這次中日韓領導人會面，提出了《中日韓合作未來十年展望》，作為三國合作的頂層設計和藍圖。三國同意加快《中日韓自由貿易協定》談判，爭取盡快簽署東亞《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。三國亦同意協助推進美朝對話，推動朝鮮半島無核化。

中日韓不僅是鄰邦，經濟和產業結構也高度互補，面對環球經濟下行壓力增加，三國更有必要加強合作，不過歷史和領土矛盾，以及大國角力，卻成為中日韓合作最大絆腳石，三國領袖政治互動時續時斷，正是具體寫照。中日韓領導人會議，脫胎自東盟與中日韓「10+3」會議。2008年，三國領袖舉行了首屆會議，然而12年來，中日韓領導人會議只舉辦過8次，有4年沒有舉行，究其原因是三國關係時好時壞。2012年，日本「國有化」釣魚島，導致中日關係嚴重惡化，三國領導人會議連續中斷3年；時任韓國總統李明博登上「獨島」（日本稱為竹島），也令日韓關係一度緊張。

時隔7年，會議再由中國做東道主，三國關係在這段時間內也出現不少轉折。朴槿惠上台後，日韓關係再趨緊密；2016年朴槿惠同意美軍在韓國部署薩德導彈系統，更令中韓關係惡化。及至文在寅接任韓國總統，日韓因為「慰安婦」及強徵苦工賠償等歷史糾紛，關係跌入谷底，雙方摩擦更進一步蔓延到其他領域，日本限制向韓國出口關鍵電子原料，又將韓國剔除出「對日貿易白名單」，韓國出現抵制日貨浪潮，首爾政府更宣布不再續簽《韓日軍事情報保護協定》，影響日本獲取朝鮮情報能力。相比之下，中日和中韓關係則有顯著改善。

中日韓三角關係微妙之處，在於每當其中兩國關係緊張，通常都會轉向尋求與第三國改善關係，以免在區內陷入孤立。中日外交路線相對穩定，韓國則往往因為換總統而出現路線變化，保守派總統傾向親日反朝，自由派總統則傾向親朝親華，易與日本發生摩擦；美國作為「第四者」存在於幕後，令到中日韓關係變得更複雜。

日韓受制於華府，面對朝鮮核威脅，亦不能失去美國的核保護傘。中美角力加劇，日韓很難置身事外，可是中國崛起，世界迎來百年不遇變局，日韓意識到有必要與中國加強經濟合作，北京亦希望確立一個有助中日韓關係長遠穩定的合作框架，妥善管控分歧。這次領導人會議發表《中日韓合作未來十年展望》，反映的正是這一願景。

很多日本人和韓國人都對《三國演義》耳熟能詳，李克強發言提到《三國演義》，不排除有投其所好成分，惟同時亦有以史為鑑之意。李克強一邊強調，《三國演義》說的是中國內部紛爭，不同於現代中日韓國與國關係，一邊提到書中值得借鑑的，不是你爭我鬥、爾虞我詐的手法，而是故事裏所展現的智慧和誠信；日本首相安倍晉三亦稱，中日韓不是魏蜀吳，應該合作構建「新三國時代」，早日落實中日韓自由貿易協定，建立三方共贏關係。後人讀《三國演義》，有「三國盡歸司馬懿」之說，意思是魏蜀吳鬥來鬥去，最終贏家卻是後來建立晉朝的「第四者」司馬家族。李克強以《三國演義》論中日韓關係，當中意涵值得細味。

戰略角度長遠合作

求同存異管控分歧

中日韓有太多歷史糾結，一舉一動很易觸動鄰國神經，日本以「出雲」號和「加賀」號為兩艘所謂「直升機護衛艦」冠名，喚起了日本侵華歷史記憶；中方以「山東」艦為首艘國產航空冠名，也令人憶起19世紀中國的北洋艦隊。然而鄰居可以選擇，鄰邦不能選擇。這次中日韓領導人會議，最大意義在於突出三國須以戰略角度考慮長遠合作，求同存異、和而不同。中方作為今次會議東道主，某程度便充當了日韓之間的魯仲連，促成安倍與文在寅正式會談，雖然雙方就歷史問題和貿易糾紛未有多少進展，惟兩國領袖至少表達了改善關係意願。當然，「美國因素」的存在，難免令三國合作之路更為崎嶇，中日韓共建東亞經濟圈不會是坦途，然而設法增強政治互信、有效管控分歧，仍是未來中日韓必須走的路。

■歡迎回應editorial@mingpao.com