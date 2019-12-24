社評：港獨借勢浮面 社會需要警惕

反修例運動兄弟爬山

港獨活動趨由暗轉明

周日愛丁堡廣場的集會，由一個學生組織主辦，主題為「今日新疆，明日香港」，出席人數說法不一，由數百到上千人不等。集會最初和平進行，惟後來有人拆走附近大會堂一面國旗，丟到地上，防暴警察到場後發生衝突，集會亦提前結束。反修例風暴以來，侮辱、踐踏、焚燒國旗等違法案件一再發生，涉事者犯案動機為何，不能一概而論，有人可能是一時衝動，只求發泄對當局的憤怒，然而亦可能有人蓄意侮辱國旗宣揚港獨。

若論集會規模和衝突混亂場面，周日愛丁堡廣場集會談不上很矚目，可是集會上一些港獨口號和畫面，主流社會亦不能視而不見。當然，這不是說集會所有參與者都是支持港獨，有在場人士便說，出席集會是「擔心香港未來成為新疆」，希望透過關注新疆人權狀况，令世界也關注香港，主辦單位方面亦有找支聯會主席李卓人上台發言。不過這次集會確也出現了很多港獨政治符號，除了有前香港民族黨召集人陳浩天站台，亦有參與者高叫「香港獨立，唯一出路」，揮舞象徵「東突厥獨立運動」的藍底月亮星旗，以及「香港獨立」旗幟、青天白日滿地紅旗、西藏「雪山獅子旗」等，難怪會有人聯想到「五獨合流」（即台獨、藏獨、疆獨、港獨、蒙獨）。

過去六七年，港獨逐漸浮上水面，由思潮化為行動。2016年，特區政府和中央相繼出手，阻止港獨力量進入權力體制，特區政府更援引《公安條例》，禁止香港民族黨運作，港獨表面上轉趨低調，惟實際卻在體制外持續發酵，社交媒體上出現不少假借「本土」之名宣揚港獨的「關注組」，2017年9月開學，大學校園出現港獨橫額，更引起極大爭議。過去兩三年，港獨主要以打「擦邊球」方式尋找空間發展，直至反修例風暴出現，情况開始變化。

反修例風暴，上百萬市民參與民陣和平遊行，為的是不滿政府漠視民意，擔心香港失去自由，到後來則發展成不滿警方執法。香港主流民意不支持港獨，「五大訴求」也完全無關港獨。與此同時，反修例運動強調「兄弟爬山各自努力」，「不割席」的運作邏輯，無可否認亦讓港獨有公開活動和壯大空間。如果因為大多數市民不支持港獨，又或僅僅因為「不割席」的政治考慮，就迴避直面過去數月港獨活動由暗轉明的現實，等於默許港獨發展，這對香港將會極之危險。

看清香港利益所在

不能默許港獨坐大

港獨冒起與本港民主進展陷入死胡同有關，惟不見得港獨可以為香港民主帶來出路，反而只會令香港與中央關係決裂、摧毁一國兩制，最有可能換來的結局不是香港獨立，而是走向一國一制。近期華府政客不時開腔「支持」香港追求自由民主，美國國會更通過《香港人權與民主法案》，也許真的令極小撮港獨分子以為「目標在望」，然而頭腦稍為清醒者，心裏都應該知道港獨是空中樓閣；指望外國勢力冒着戰爭風險協助香港獨立，更是自欺欺人。

部分港人對「兩制」延續感到憂慮，認為要「光復香港」；中央關注的，卻是有人利用香港社會對「兩制消失」的恐懼，以「兩制」對抗「一國」，甚至作為宣揚港獨的包裝。一國兩制要在香港行穩致遠，中央與特區政府必須設法理順此一矛盾，同時香港各界也必須緊記，一國兩制是保障港人開放自由唯一可行道路。港獨絕非「唯一出路」，而是一條死胡同，意圖往這條路走，只會促成中央大幅收緊對港控制，影響港人最珍視的自由，繁榮穩定也將危如纍卵。

反對「港獨」關乎香港一國兩制存亡，牽涉全港市民最根本利益。冰封三尺非一日之寒，如何從人心層面化解港獨，考驗當局智慧；另一邊廂，社會各界也一定要看清香港利益所在，不能視而不見默許港獨坐大，甚或砌辭合理化港獨。香港一定不能走上分離主義之路，就算局面再艱難，也要堅持繼續走「香港特色」的一國兩制；將希望押在虛無縹渺的港獨幻影，到頭來有可能輸掉所有。

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