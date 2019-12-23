社評：毒害貧困互為因果 禁毒扶貧相得益彰

吸毒、種植毒品原料和貧困是一個三角關係。罌粟和麻黃草分別是製造海洛英和冰毒的原料，這兩種植物適宜在西部和高原地區種植，這些在地理位置上遠離城市，缺乏經濟發展元素的地區，貧困問題特別嚴重。這個三角關係，發展到極致的例子是廣東海陸豐的博社村。這條村1.4萬人，幾乎男女老少都直接或者間接參與製毒與販毒，包括中共的村支書與村長都在其中，製造的毒品佔了全國三分之一產量，成為公開的秘密。2013年底，廣東省3000名警察兵分海陸空三路剷除這條毒村。毒村的出現，當然跟貪污與管理不善有關，但貧窮才是問題的根源。

在土地貧瘠的山區，可耕地不多，道路不發達導致運輸成本高昂，加上少數民族農耕技術落後且沒有商業意識，有些民族更是從原始社會直接進入社會主義時代，世代貧困並非一日之寒。罌粟種植也有歷史因素，西部特別是山區的農民，很多是少數民族，他們有長期吸食鴉片的習俗，家家戶戶都備有鴉片，自用或款客，沒有鴉片招待客人被視為怠慢。罌粟果更是火鍋湯的「加料」首選。即使城鎮化的縣城，也有人在屋頂種罌粟，由於山高皇帝遠而逃過監視。

毒害來自貧困地區

也在侵蝕貧困地區

毒品的禍害，除了販運到大城市造成社會問題外，對於偏遠山區的農民，吸食毒品造成家庭破碎，孤兒比例增多，社會問題、治安問題和貧窮問題交織。政府近年銳意打擊毒害，加派人手深入山區，利用無人飛機等技術手段巡查，在學校加強宣傳教育，2018年全國吸毒人口第一次下降，但還有240萬個吸毒者，其中12萬是貧困人口。

政府的掃蕩和嚴厲的管理，可以使禁毒取得成績，但窮根不斷，毒害難以杜絕。橫跨緬甸、泰國和老撾的金三角，製毒販毒問題禍害全球，3個國家的政府無法對付，即使在國際催促下採取聯合行動也失敗，中國曾協助這些國家實施「替代種植」計劃，即獎勵放棄種植罌粟改種其他經濟作物，可是杯水車薪效果不彰，近年金三角毒品原料種植和製成品不減反增。根本的原因是貧困問題無法解決。

嚴厲的手段加上適當的資金補助，可以減少甚至消除種植毒品原料，國家有強大的經濟實力在西部和山區推廣替代種植。但吸食毒品是社會問題，七成的吸毒者在農村，而且有年輕化趨勢。目前各級政府雷厲風行地推行強制戒毒，人口稀少的貧困地區戒毒所規模，甚至可以「媲美」大城市，但仍然屢禁不絕，原因是沒有對吸食毒品的成因對症下藥，比如對年輕人的宣傳教育不足。

經濟扶貧容易

精神扶貧困難

然而，歸根結柢是貧困問題，國家要全面進入小康社會，不能剩下貧困地區的農村，政府也大力推廣精準扶貧，相信也可以帶領貧困線以下的600萬人脫貧。但小康社會的標準不止於人均生產力的數字，更加重要的是精神生活的富足。農村的問題是，他們得到溫飽之後對於未來的嚮往未見曙光。各種資源的不均衡，農村得到不成比例的分配，最大的問題是教育，農村缺乏師資，也留不住優秀的教師，大城市小學一年級開始學英語，農村初中一年級才開始，但大學入學考試是同一份卷子，農村的孩子輸在起跑線上。雖然憑努力與拼搏能走出大山，但由於眼界和視野都會影響他們的競爭力，能夠在城市獲得優差厚祿的，更加不願意返回農村報效家鄉。城市與貧困地區的差異就會在惡性循環中繼續螺旋式向下，相反，如果從資源分配上大力向貧困地區傾斜，提供足夠的條件吸引人才，留住人才，城市與貧困地區的差距逐步縮小，才得以向良性循環進展。

貧困地區在幫扶下脫貧容易，但貧困人口脫貧後能否有持續發展的條件，是更大的問題。中央政府也注意到這個問題，提出要有長效機制，意思是在貧困地區培育經濟發展的元素，讓他們能夠徹底脫貧。這個問題獲得解決，對於禁毒當然會有很大的幫助，扶貧與禁毒相得益彰。然而，吸毒成因中的社會因素，取決於精神生活是否富足，精神扶貧得不到解決，毒害土壤猶存，禁毒取得的成果也會死灰復燃。這樣的小康社會也是有缺陷的。

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