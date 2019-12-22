社評：香港出口大幅跑輸內地 各方應設法適應新格局

貿易戰對出口影響

內地企穩香港不濟

美國自去年第二季開始宣布要向中國進口貨徵關稅，中國廠商開始部署應對，但中國的出口卻意外地大致保持穩定。以今年首10個月按美元計的數據為例，中國出口貨值按年只跌了0.2%，雖然對美國的出口確跌了11.3%，但出口東盟卻大升10.4%，出口歐盟亦增長5.1%，大致可抵消出口美國的跌幅。很多分析都指出中國出口東盟大增，是因為原本由中國直接出口到美國的貨品，要轉到東南亞加工，獲得原產地資格後再運到美國，迴避關稅。出口歐盟上升，可能亦反映中國廠商開拓美國以外的新市場。

相較於內地，香港出口則不濟，截至10月，香港出口已連跌12個月，今年首10個月的跌幅為5.1%，遠差過內地0.2%跌幅。出口到東盟增長2%，遠低於內地10.4%的升幅。出口至歐盟更下跌4%，完全沒有從內地出口歐盟上升之中受惠。到底香港作為中國主要轉口港的角色發生了什麼變化，令到香港的出口持續負增長？

自香港製造業北移之後，轉口佔香港總出口的比例愈來愈高，以今年首10個月為例，轉口貿易貨值3.24萬億元，佔本港總出口高達98.8%。其實香港的出口有55%是到內地，當中相信既反映中國作為生產地的產業鏈活動，亦反映了中國內部需求。首10個月出口到中國內地跌6%，跌幅稍為大於整體。排在中國內地之後，香港最大的出口目的地依次是歐盟、美國及東盟。所以出口至歐盟及東盟表現差，必須查找原因。

貿發局研究總監關家明上周提供了一個解釋，指中國廠商把半製成品出口到越南、老撾等接壤中國南方的東盟地區加工，可以用陸路，所以香港出口到東盟的增長追不上內地。但如果到新加坡等經海路較便捷的地方，香港仍有角色。美國連番加關稅，當然會令到供應鏈大洗牌。不過，同樣是位處珠三角的深圳，今年首10個月的出口仍有3.8%增長，看來香港受到的打擊特別嚴重。

整體貨運呈現萎縮

勿再只推諉貿易戰

過去幾個月，香港失業率已在攀升，以零售及餐飲行業最為明顯，反而與中美貿易戰息息相關的進出口貿易及批發業，最新公布的失業率只有2.5%，低於整體失業率。但奇怪的是這個行業的就業人口卻大幅減少，在今年第三季按年減了6.3萬人，至38.1萬人，失業率低可能只是離開這行業的市民找到其他工作。不解決本港出口持續下跌的問題，這行業提供的就業機會只會不斷萎縮。

很多人都說貨櫃碼頭在香港已成為夕陽行業，以2018年全年計，香港貨櫃港全球排名連跌兩位至第七，今年首11個月本港港口貨櫃吞吐量又再跌6.2%，香港海運業的優勢確實早已喪失。更令人擔憂是香港一直引以為傲的空運業亦響起警號。已連續9年蟬聯最繁忙貨運機場的香港國際機場，自4月以來貨運量連續7個月按年下跌，相反深圳寶安機場的貨運量在過去4個月增幅在擴大。最近機管局與國泰航空合作向出口商提供八折優惠，是保住香港競爭力的第一步。

連同運輸及倉庫業，與物流、貿易相關的行業養活了近70萬名打工仔，佔本港總就業人口近兩成。港府官員及業界營運者須密切留意全球供應鏈的變化，確保香港轉口港能適應新環境，不要以中美貿易戰作為擋箭牌推卸責任。除了收費之外，本港海運及空運配套設施、用地、人才及技術有哪些地方需要改進？如何爭取更多到東盟、歐盟等美國以外地方的班輪停靠香港？需與航空公司一起研究保住空貨運的方法。問題其實已迫在眉睫，希望港府和業界在2020年能助香港這重要行業更上一層樓。

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