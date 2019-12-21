社評：彈劾特朗普沒贏家 草草收場兩黨所願

眾院彈劾留污名

特朗普老羞成怒

特朗普上台以來，政治風波不絕，先有「通俄門」，之後又鬧出「烏克蘭門」。今年8月，美國情報界有人檢舉特朗普濫權，指他在7月一次元首通話中，向烏克蘭總統澤連斯基施壓，以扣起軍事援助，逼烏克蘭政府公開調查民主黨總統參選人拜登的兒子亨特在烏克蘭有否涉及貪腐行為。事件引起軒然大波，成為彈劾導火線。

在美國，眾議院在彈劾總統程序中的角色類似檢察官，總統遭眾議院彈劾，相當於被眾院「起訴」；參議院的角色則類似法庭審訊，若參院以三分之二絕大多數通過彈劾，等於判總統有罪，總統即時下台。民主黨控制的眾議院，9月啟動總統彈劾調查，傳召多名證人和蒐集材料。議長佩洛西原本對彈劾有保留，最終下令草擬彈劾條款，交付眾議院表決通過。

美國立國243年，之前只有3名總統曾經面臨彈劾，包括19世紀的約翰遜、1970年代的尼克遜，以及1990年代的克林頓，當中尼克遜因為水門醜聞鐵證如山，在國會彈劾前已主動辭職，至於約翰遜和克林頓雖遭眾議院彈劾，惟最後均獲參院判處無罪。特朗普步二人後塵，成為美國史上第三個遭眾議院彈劾的總統，考慮到目前參議院由共和黨控制，特朗普定罪的可能性微乎其微，可是以特朗普「認叻」性格，遭眾院彈劾，留下不光彩歷史，已是奇恥大辱。雖然特朗普向支持者說他對彈劾一事「處之泰然」，然而觀乎他向佩洛西發出的6頁長信函，怒罵彈劾案是「騙局」、「歷史會嚴厲地審判你」，其措辭之激烈，完全不似是泰然自若。

眾院這次彈劾表決，支持與反對大抵按黨派站邊。對於特朗普及其鐵桿支持者而言，表決結果當然再次反映民主黨黨同伐異，然而對於民主黨來說，這次彈劾其實也是雞肋。明年是大選年，民主共和兩黨都要衡量政治得失，如果民主黨真的認為「烏克蘭門」是打擊特朗普的利器，理應拖長戰線「慢慢玩」，這麼快便交付眾議院表決，反而令人覺得民主黨也想快些了事。

美國政治兩極化，特朗普最擅長操作右翼民粹主義，強調自己遭民主黨「離地精英」迫害，將美國社會的反精英情緒，轉化為個人政治籌碼。過去兩年「通俄門」鬧得喧喧嚷嚷，特別檢察官米勒在調查報告中，列出特朗普至少10項涉嫌妨礙司法事例，暗示國會可以「採取行動」，然而佩洛西等民主黨重量級人物對彈劾一再表示保留，原因就是擔心此舉反令特朗普得益。可是「烏克蘭門」卻令民主黨陷入政治兩難。

彈劾成民主黨雞肋

早日落幕最符利益

「通俄門」風波中，特朗普陣營跟俄國官員雖然有不恰當接觸，然而沒有確鑿證據，證明特朗普串通俄國干預2016年美國大選。相比之下，「烏克蘭門」特朗普濫用職權牟取個人政治利益，不惜扣起軍事援助，削弱烏克蘭抗俄能力，損害美國國家利益，卻是鐵證如山，如果這樣還不提出彈劾，等於向特朗普示弱，很難向支持者交代。

2018年中期選舉，民主黨重奪眾院控制權，靠的是成功爭取中間溫和選民。這些選民大多厭惡黨同伐異，明年大選，民主黨當然不想流失這批選民。明知無法攆特朗普下台，讓彈劾風波盡快落幕，也許更符合民主黨利益。

綜觀過去數月民調走勢，特朗普整體支持率大抵維持在四成半左右，並沒有因為彈劾風波出現顯著變化。說到底，對於一般美國人來說，外交是很「離身」的議題，最重要是經濟好不好、口袋裏有沒有錢。

特朗普常強調，在他治下美國「空前繁榮」、美股屢創新高，可是《金融時報》一項調查顯示，近三分之二受訪美國人認為，他們的財務狀况並沒有較特朗普當選時有所改善，特朗普的經濟牌是否無堅不摧，仍須拭目以待。現在特朗普最着緊的，相信是盡快落實中美首階段貿易協議。儘管上周中美表示達成「協議」，然而中方明年將會增購多少美國農產品，迄今仍不清楚，所謂「協議」似有還無，如果特朗普最終拿不出「亮麗戰果」，隨時可能被民主黨反將一軍。

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