社評：處理社會深層次矛盾 豈能削足就履靠「造數」

調低房屋供應目標

數字操作自欺欺人

香港房屋供求嚴重失衡，政府2014年公布《長遠房屋策略》（下稱《長策》），透過增建公營房屋及持續土地供應，希望逐步改善失衡狀况，當時《長策》訂下的未來10年公私營房屋總供應目標是48萬伙。白駒過隙，五載過去，公營房屋供應年年未能達標，倒是房屋供應目標卻再三下調。

運房局繼去年將房屋供應總目標降至45萬伙後，近日最新公布的《長策》周年進度報告（下稱「報告」），更將目標進一步降至43萬伙，比5年前所訂目標足足少了一成，當中公營房屋總供應目標，由去年的31.5萬伙減至今年的30.1萬伙，相差1.4萬個單位。私樓單位方面，新目標為12.9萬個，亦比原先目標為低。當局表示，由於「建屋進度加快」，預計10年公營房屋建屋量可達到27.2萬伙，供應缺口將降至2.9萬伙，比去年6.7萬伙大幅減少。

「報告」搬出一堆數字，企圖營造房屋供求失衡「明顯改善」印象，然而這跟市民的認知差距實在很遠。香港經濟衰退，樓價卻僅是大漲小回，預料全年仍然錄得升幅，問題歸根究柢就是私樓供應不足；公營房屋方面，公屋申請多達26萬宗，平均輪候時間長達5年多，遠遠超過政府訂下的3年目標，萬計劏房戶望穿秋水，不知何時才有機會上樓。

政府建屋量估算，主要是基於填海、新發展區及改劃土地等項目能提早完成，然而觀乎往績和已有資料，實在很難令人有信心。今年8月，房委會更新公營房屋建設計劃資料，預料未來5年公營房屋落成量只有約10萬伙，與建屋目標相比，相差超過5萬伙。公屋聯會指出，回首過去5年，公營房屋建屋量比原定目標少了約5萬個單位，未來5年「房屋赤字」只怕有增無減。當局聲稱公營房屋供應缺口可望大幅收窄，看在公眾眼裏，更似是玩弄數字遊戲，多於反映社會現實。

過去數年，政府雖有努力覓地建屋，然而進展甚為有限。舉例說，早前政府表示將積極引用《收回土地條例》向發展商收回新界農地，涉及土地數百公頃，然而已卸任土地供應專責小組主席的黃遠輝指出，有關土地其實早已列入「已知土地供應」範圍，即使收地順利，也無助於填補1200公頃土地短缺。政府有否嚴重高估未來5年建屋量，本已叫人相當懷疑，至於一再調低建屋目標的做法，就更令人質疑當局想「搬龍門」，好讓實際建屋量與目標不至於相差太遠，以免太過難看。

房屋供應愈多愈好

勒馬收韁於理不合

運房局長陳帆表示，下調公私營房屋總目標，主要原因有二，一是統計處評估的住戶數目淨增長有所下跌，二是差估署推算的私營房屋空置量調整有所收窄，相關數字均由政府部門專業估算，有一定基礎，當局沒有「篤數」，云云。社會各界對公私營房屋需求殷切，每逢居屋派表申請，例必反應熱烈，住戶數目淨增長下降，不等於社會的房屋需求減少。香港樓價高企，年輕人「上車」困難，政府遏抑樓價最有效方法，就是力谷私樓和資助房屋供應；為了落實公屋「3年上樓」承諾，政府更有責任多建公屋，沒理由因為住戶數目淨增長下降，就勒馬收韁下調房屋供應目標，人為製造供應緊張。

政府強調要處理社會深層次矛盾，土地房屋問題可說是重中之重，政府必須有迎難而上的決心，用「造數」手法去「處理」深層次矛盾是自欺欺人。土地供應小組過去多次指出，市民希望住好些住大些，政府增加土地供應「愈多愈好」，若用同一邏輯處理房屋問題，實在看不到有理由下調房屋供應目標。「報告」提到，全港「居住環境欠佳的住戶」數目為11.91萬個，較去年增加2500個，其中居住在僭建物的住戶更較去年增加400個。政府官員應該撫心自問，一再下調公屋供應目標，對於大批正在輪候公屋的基層家庭來說，究竟意味着什麼。

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