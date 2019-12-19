社評：習近平訪澳「總結經驗」 香港做好自己求進步

港情澳情差別大

經驗榜樣難照搬

澳門回歸20周年，適逢香港反修例風暴，澳門政府迎接習近平到訪，為求保安「滴水不漏」，拒絕本港多間傳媒機構記者入境採訪，惹來香港新聞界不滿，同時也折射當前澳門和內地對香港的不信任氣氛。國務院港澳辦主任張曉明早前形容，澳門在貫徹落實一國兩制和《基本法》、維護國家安全和統一方面，樹立了榜樣。習近平此行傳達什麼信息，自然廣受注視。

習近平今次訪澳為期3天，與兩年前他訪問香港3天的安排相似。就像兩年前訪港一樣，今次習近平抵達澳門，在機場也有簡短講話，開宗明義為此行定調。當日習近平在香港機場說的，一是祝願「香港再創輝煌」，二是強調中央會支持、協助香港發展更上層樓，大抵而言就是打氣說話；相比之下，昨天習近平所講的重點，除了形容澳門回歸20年取得的成就和進步令人自豪，還提到澳門認真貫徹一國兩制方針，取得的經驗和具有的特色「值得總結」。

習近平接見澳門行政長官崔世安，形容過去10年澳門特區政府「全面準確貫徹」一國兩制方針，「無論是維護國家安全、保持社會穩定，還是推動經濟發展、促進民生改善」等，都取得許多新的成績，中央政府對他的工作是充分肯定。同樣一句「充分肯定」，上周林鄭赴京述職，習近平說的主要是林鄭和特區政府如何恪盡職守，做了大量艱辛工作努力穩控局面。一個談的是「功」，一個談的是「勞」，兩個「充分肯定」背後反映的，是港澳截然不同的態勢。

澳門率先落實《基本法》23條、推動國民教育，今年初也落實新的國歌法，反觀香港 23條立法仍然無期，國民教育波折重重，國歌法本地立法也未知何時完成，可是總結港澳一國兩制的特色和經驗，也要留意兩地社會發展軌迹差異，在澳門行得通，在香港未必可行。舉例說，回歸前澳葡政府較港英政府弱勢，澳門居民希望回歸的心較港人大，加上回歸後賭權開放，為政府帶來財富，高福利政策亦有助社會及政治穩定。澳門的國家認同本來就比香港強，國民教育和國家安全立法推展自然順利得多，同一做法很難直接搬到香港。

反修例風暴衝擊中央與香港關係，有人開始談論，中央對待港澳，會否加緊向澳門「傾斜」，藉以「懲罰」香港。日前有外媒報道，習近平此行或會公布多項政策支持澳門金融發展，包括在澳門設立證券交易所，有意見關注，中央是否要扶持澳門「取代香港金融中心」，云云。香港社會看待中央政策，最易犯的錯誤是香港本位，不理解中央的國家發展全局觀。中央看重香港金融優勢和發展經驗，然而是否將所有雞蛋放在一個籃子，又是另一回事。

反修例風暴也許令中央認為，有需要多些將雞蛋放在不同籃子，然而只要香港自己爭氣，沒有人可以輕易取代香港的獨特角色和定位。澳門在「一帶一路」的定位之一，是利用葡語系優勢，開拓歐洲市場，未來澳門交易所的重點，相信也會放在這方面，短中期未必與港交所或深交所構成競爭。港澳角色特色各有不同，互相取代不了，香港不應有「好處必然盡歸於我」思維。

兩地各有深層次矛盾

澳門求進香港難懈怠

家家有本難念的經。香港政治鬥爭激烈，社會深層次矛盾尖銳；當前澳門政治形勢相對穩定，可是社會發展同樣存在深層次矛盾。澳門人口少面積細，資源局限大，長期依賴賭業，近年經濟多元化步伐雖見加快，惟博彩業仍佔當地生產總值五成。

澳門人均GDP位居世界前列，更勝星港，可是不少澳門人也愈益關注貧富懸殊和財富收入不公等情况，凡此種種若不妥善理順，一樣可以成為社會計時炸彈，然而同樣值得留意的是，近年澳門在教育等方面也下了不少工夫求進。最新公布的「學生能力國際評估計劃」（PISA）研究結果，香港學生在閱讀、數學能力跌出三甲，排名第4，科學能力排名維持第9，平均分是近20年最低，反觀澳門在三者的排名均列第3，超前香港。誠然，排名有升有跌是正常，難以用一次排名比較兩地教育優劣，可是正如參與研究的本港學者所言，學如逆水行舟，澳門超前是警號。香港需要知己知彼，多去思考如何做好自己，否則終會落後於人。

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