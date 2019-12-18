社評：失業上升市道待振興 唯盼聖誕佳節享安寧

暴力滋擾威脅未除

聖誕旺季市道難料

香港經濟受中美貿易戰和社會動盪雙重打擊，反修例風暴持續半年，旅遊、零售、飲業等行業打擊尤大。9月至11月是暴力縱火破壞的高峰期，每逢周末總是汽油彈催淚彈橫飛，訪港旅客銳減近半，市民外出消費意欲大減。在衝突頻發地區，商戶門可羅雀，生意寥寥；港鐵不斷遭攻擊破壞，晚上提早收車，情况持續近兩個月，對於倚重夜市生意的食肆來說，影響也相當大。政府最新公布的失業率，涵蓋了9月至11月數據，可以較為全面反映暴力顯著升級，期內對相關行業造成的影響。

反修例風暴所帶來的經濟打擊，因行業和地區而異，若論整體數字，本港9月至11月失業率為3.2%，仍屬於低水平，只較8至10月微升0.1個百分點，不過若看旅遊零售飲食等最受影響行業，失業惡化情况確實令人關注。根據官方數據，消費及旅遊相關行業失業率升至5.2%，是3年以來高位，餐飲服務業失業率更升至6.2%，是8年多來最高水平。

失業率屬滯後數據，過去改變不了，未來仍有希望。經過上月理大一役，以及區議會選舉，香港動盪局面暫時緩和，市民出外消費意欲回升，港鐵恢復正常服務，晚上市道亦見改善。雖然最近兩個周末暴力再起，惟烈度和規模都與之前有一段距離。有食肆表示，近周生意回升，冬至在即，近日也多了客人訂枱「做冬」。

過去數月，暴力頻生地區很多食肆商戶生意一落千丈，他們咬緊牙關堅持下來，就是希望捱到聖誕新年旺季，希望生意有起色，如果連這個旺季的生意也泡湯，就大有可能要結業，之前外界一個關注點，就是明年春節過後，飲食和零售行業會否出現倒閉潮，導致相關失業率進一步飈升。近期社會局勢稍為緩和，對商戶而言當然是好事，然而有兩點必須留意。

首先，所謂生意「有起色」，只是相對之前最惡劣情况。以飲食業為例，業界人士指出，往年12月中，酒店聖誕餐飲預訂率一般已達八至九成，然而今年僅得約四成；最近多了客人訂枱做冬，也不代表大翻身，今年冬至生意，倘若只是比去年差一成半，已算很不錯。對於一些慘淡經營數月的食肆商戶而言，這個節日旺季的生意，是否足以「續命」，仍是未知之數。只因暴力稍歇，便以為失業情况不會加劇，未免太過樂觀。

其次，這個聖誕新年旺季，是否真的能夠平安順利做生意，仍然存在變數。近月網上不時有人發起所謂「和你Shop」活動，呼籲支持者光顧各區商場「黃店」食肆，以及「游走」商場，然而實際事態發展，之後卻往往變成滋擾一些被指是「藍店」、「紅店」的商戶。小撮暴力分子闖入商店肆意破壞，哪怕場內還有其他食客顧客；警方到場執法，又經常引起一些在場人士鼓譟，很多商場商戶都要隨時做好「落閘」準備。這樣的場面會否在聖誕新年期間一再出現，甚至變本加厲，恐怕誰都說不準。

最近網上又有人提倡，趁聖誕佳節「經濟攬炒」，除了「和你Shop」，還暗示要再次癱瘓港鐵。有網民提出平安夜晚上在尖沙嘴遊行，亦觸動了飲食業界神經。剛過去的周日，網上發起的「和你Christmas Shop」活動，多個商場均發生混亂。隨着「罷買名單」愈來愈長，難免有更多商戶擔心暴力威脅。

只求新年會更好

有否煙花屬次要

暴力烈度和規模有所下降，不代表暴力威脅已經消除，更不代表暴力不會復熾。雖然港鐵宣布將一如往年，在平安夜和除夕夜提供通宵服務，方便市民歡度節日，惟同時亦補充，屆時會因應實際情况，有需要會「調整列車和車站服務」，確保公眾安全。社會動盪未止，香港單車節及美酒佳餚巡禮等多項盛事相繼取消。旅發局原本希望，除夕倒數煙花匯演可以如期舉行，然而最終也要取消，各區多個大型商場除了大減聖誕裝飾，也取消除夕倒數活動。

除夕倒數意義在於送舊迎新，期盼新年會更好，有沒有煙花匯演相對次要，香港真正需要的是和平安寧，能夠在沒有汽油彈、催淚彈和爭執互罵聲之下度過聖誕新年，相信是不少人心目中的願望，唯盼各方克制，讓市民可以安樂歡度佳節。

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