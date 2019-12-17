社評：社會經濟不公要處理 政治深層矛盾須正視

林鄭述職獲中央肯定

習李提社會深層矛盾

行政長官一年一度赴京述職，國家主席和國務院總理在中南海接見是慣常做法。今年林鄭的述職安排，跟以往略有不同，總理李克強與林鄭會面地點，由中南海紫光閣改為人民大會堂香港廳，惹來不少議論。

中央強調國家治理要制度化、規範化，近年港澳行政長官述職安排，也出現了一些變化，例如2015年開始，中央改變了以往港澳特首與國家領導人平排而坐的安排，事後港澳辦方面解釋，這是為了更好體現中央和特區的憲制關係，令述職安排「更規範更莊重」。10月四中全會後，港澳辦主任張曉明闡述全會決定，亦提到要健全行政長官對中央政府負責的制度，包括完善述職制度。今次李克強改了接見地點，是否別有用意，諸如營造上下級關係正規化的觀感，還是一次臨時安排，還須拭目以待，然而觀乎習近平與李克強的開場白，中央對林鄭政府的支持，立場相當清晰，對於香港局勢的研判和期望，亦看不到有何重大變化。

習近平表示，今年是香港回歸以來局面最嚴峻複雜一年，李克強亦形容，香港面對「前所未有嚴峻複雜局面」，尚未走出困境。習、李對林鄭的「充分肯定」，主要是認同她恪盡職守、迎難而上，認為林鄭政府有堅守一國兩制原則底線、竭盡全力維護社會穩定，亦有推出一系列紓困措施保企業穩就業。習近平重提上月出席金磚國家峰會期間講話，重申中央對香港局勢基本立場是3個「堅定不移」，包括維護國家主權安全和發展利益的決心、貫徹一國兩制方針的決心，以及反對任何外部勢力干涉香港事務的決心。除了支持特區政府依法施政、繼續努力依法「止暴制亂」，習近平和李克強均提到，必須設法解決香港社會經濟發展深層次矛盾。

持續超過半年的反修例風暴，由政治爭議引起，「五大訴求」涉及的也全是政治議題，然而兩個多月前，美國著名中國問題專家黎安友（Andrew J. Nathan）已引述內地知情人士指出，北京當局認為真正困擾香港的不是政治問題，而是經濟民生，尤其是民眾收入停滯、樓價租金飛升等問題，沒有迹象顯示中國最高領導層在處理香港問題上存在分歧。黎安友提到，今年9月初左右，習近平曾在一個場合說，「經濟發展是解決現今香港各類問題的唯一金鑰匙」。林鄭今次述職，習近平和李克強的公開談話，再次突顯中央認為必須釜底抽薪，盡快處理香港社會深層次矛盾。

除積弊難靠惠港措施

中港政治矛盾待紓緩

北京對當前香港問題的研判，無疑跟很多港人看法存在落差，中央力挺林鄭以及支持香港警方嚴正執法等說法，聽進不同立場市民耳裏，反應更是南轅北轍。解決社會深層次矛盾，是否真能紓緩港人對自由收窄的政治憂慮，當然需要斟酌，可是正如另一位美國「中國通」卜睿哲（Richard Bush）所言，若說社會經濟不公是造成當前香港危機的原因，這種想法亦有一定道理。

香港是世上財富最集中的地區之一，可是年輕人找不到好工作、買不起樓，經濟及社會不公平持續多年，當局卻長期沒有積極採取措施應對。近日政府公布，去年本港有140.6萬貧窮人口，是2009年有紀錄以來最高，即使計及政府恒常現金政策介入，貧窮率仍達到14.9%，較前年上升0.2個百分點，除了長者貧窮率有加劇之勢，在職青年貧窮問題亦頗為嚴重。過去廿多年，香港社會出現了一種不健康現象，每遇經濟逆境，就指望中央推出「惠港措施」，然而解決經濟民生積弊，香港必須靠自己。港府必須拿出政治決心，正本清源。

香港社會深層次矛盾必須盡快處理，政治上的深層次矛盾亦不能迴避。反修例風暴衝擊中央與香港關係，中央關注的是國家安全和主權問題，港人普遍關心的是兩制未來，雙方的認知、 觀點和角度愈來愈南轅北轍，鴻溝也愈來愈大。一國兩制是矛盾統一體，必然存在內部張力，然而任由張力和矛盾不斷擴大，將危害一國兩制實踐，中央、特區政府和香港各界需要認真思考，如何設法縮窄分歧，紓緩政治矛盾，確保一國兩制能夠行穩致遠。

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