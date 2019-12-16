社評：經濟求穩轉型有序 壓力巨大毋須過慮

外界最關注的是中國明年經濟增長率會不會大幅低於今年的水平，經濟工作會議一如既往般的表述還是「確保經濟運行在合理區間」，具體增長目標，相信要等國務院核算。今年前三季度的GDP增長率是6.2%，全年增長應該可以維持在6%，各方的專家預測明年會有所下降，中央如何確保在合理區間，就要出盡渾身解數。

新增求職者過千萬

經濟增長率底線5.5%

中國已經是全球第二大經濟體，在充滿挑戰的國際環境中能夠保持中高速增長，來之不易，經濟規模從2013年的59萬億元增加到2018年的近92萬億元，即使增速降到5%，還是大國中最快的。但經濟工作會議提出要保持「六穩」的頭一項就是穩就業，明年將有850萬大學畢業生，增幅正在縮小，但人數還在增加，加上約有100萬名軍人退役，以及農村進城打工的人員，除此以外，經濟工作會議還提出一項新的要求，要確保沒有一個家庭是零就業的，即不能有家庭成員全部失業，就業壓力是一個實實在在的需求。按照經濟增長率每提高1%能提供200萬個就業職位計算，維持2019年新增就業崗位1100萬個的指標，明年增長率起碼要達到5.5%。今年前10個月新增就業人數1193萬，提前實現全年目標，明年是否能夠保持這個動力，成為討論焦點。

從就業人口結構變化看，不但能顯示就業形勢，還可以窺視經濟轉型的進展。截至2018年底，全國就業人口7.7億，其中從事工礦業和製造業的2.1億人，服務業從業人員為3.5億人。服務業新增崗位數量，不但吸納了製造業因為外遷或者技術提升減少對工人需求的部分，而且自身還在增長中。其中在高科技行業的從業員人數，信息傳輸、軟件和信息技術服務業僱用1055萬人，科學研究和技術服務業僱用1230萬人，對比都有大幅增長。今年頭10個月高科技產業投資同比增長14.2%，快於全部投資增長9%的速度，今年前三季度，信息傳輸、軟件和信息服務業產值增長19.8%，遠高於整體增長率，顯示高科技得到較快發展，也是提供就業機會的生力軍。

目前服務業產值佔GDP的52.2%，尚有很大的發展空間，除了餐飲和房地產服務等傳統服務業外，國家以及民營企業對於研發也加大投入資金和人力，大學也有豐厚的人才資源，只要高科技對生產力的貢獻比重逐漸顯現，發展速度也將會加快，經濟轉型可期。然而，經濟工作會議指出，明年是經濟轉型結構性、體制性和周期性三種問題疊加效應最強烈的一年，對經濟下行的壓力加大。加上美國限制高科技出口中國企業，限制中國高科技產品輸美，也對中國經濟轉型構成壓力，政府與企業如果應對得宜，可以轉化成轉型的動力，否則，對經濟增長會造成負面影響。

明年是脫貧攻堅戰的最後一年，全國在貧困線以下1600萬人，國家今年投放了1000多億元協助1000萬人脫離貧困，600萬人尚在脫貧戰的「最後一公里」，需要在明年內被「精準扶貧」，使中國進入小康社會，不會剩下一人於不顧。如何將貧困人口長遠轉化成經濟增長的動力，任重道遠，目前網上銷售無遠弗屆，零售額已經佔商品銷售總值的20%，如果能夠讓在深山或者惡劣條件地區的貧困戶學會在網上銷售產品，既能對經濟有所裨益，也是國家脫貧任務的重大政治問題。

經濟增長主要看內需，頭10個月社會消費品零售總額雖然增長8.1%，稍高於經濟增長率6.2%，但通脹率11月份攀升到4.5%，雖然是受到豬肉價格飈升的暫時因素影響較大，但總體壓力不小。大宗商品銷售疲軟，今年頭9個月房地產銷售額都在下降，10月份才轉負為正，但增長輕微。今年經濟工作會議重申有關「房子是用來住，不是用來炒」的政策，相信對房地產業的要求也是「穩字當頭」，今年汽車產銷同降，反映國民的消費能力與意欲都乏力。

國民消費意欲乏力

內需疲軟亟待激活

國際環境一直影響中國的經濟狀况，可喜的是中美貿易戰終於停火，英國脫歐協議有了眉目，這些對國際市場回暖有積極作用，對中國經濟增長也有正面影響，但中國經濟要健康發展，關鍵還是在國內，而且是在改革的成敗得失，特別是中國處於轉型的十字路口，各種結構性的問題都面臨挑戰。經濟工作會議指出，「必須通過改革破除發展面臨的體制機制障礙，激活蟄伏的發展潛能」，中國有豐富的自然與人力資源，也有龐大的市場，經濟發展是事在人為的事情，壓力雖大，也毋須過於憂慮。

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