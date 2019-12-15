社評：中美貿易戰暫停息 兩國關係審慎樂觀

中美首階段協議立即生效的關鍵部分，是原本擬在本月15日執行的加徵關稅計劃將會取消，至於其他的細節，雙方都沒有公布，因文本還需經過律師審定，要待下月初簽署後才能大白於天下。美方透露的部分內容，顯示美國今年9月對價值1200億美元的中國進口商品關稅從15%下降一半到7.5%，但價值2500億美元的商品稅率仍然維持在25%。而中國則承諾在未來兩年增加進口價值2000億美元的商品，其中400億至500億美元的商品是農產品。至於有關美方一直要求中國在保護知識產權和開放金融市場的詳情，尚不得而知。

根據有限的資料，很難判別誰是贏家、誰是輸家。但毫無爭議的是，只要雙方繼續打下去，就沒有贏家，現在起碼是雙方對某些問題能夠不再爭下去，無論答應對方的是細小的一步還是重大的一步，都是朝着積極解決問題的方向往前邁出了一步。

贏家輸家

言之尚早

在漫長的談判過程中，美方曾經要求達成一個「一勞永逸」的全面協議，意思是要解決美中貿易中存在的所有問題，而中方則要求分階段解決分歧，現在美方未能達到目的，中方也就要付出巨大代價，因為承諾美方大幅提高進口美國商品，特別是農產品和能源產品，按照替代效應的影響，中國從美國多進口大豆，就意味減少甚至完全停止從其他國家進口大豆，這是要得罪很多國家的。撇開損害利益的問題，中國在未來兩年要從美國進口500億美元的農產品，是貿易戰前的一倍，中國市場雖大，但一時間能否消化，也是一個問題，中國大量的農民要棄耕棉花和大豆，他們如果不能成功轉型，對國家會構成很大的壓力。

中方在記者會上表示，這是雙方在平等和相互尊重原則的基礎上達成協議。這顯然是一個照顧面子的表述，因為中方沒有爭取到將加徵關稅回復到貿易戰前的水平，而且美方承諾降低中國出口到美國智能手機的關稅，卻同時限制手機製造商華為購買美國製造的晶片和軟件，這樣的智能手機是難在美國市場上立足的，等於「偽承諾」。

美國總統特朗普毫不諱言說，大部分的關稅維持不變，是作為下一階段談判的籌碼。意味美方在下一輪的談判中，仍然「大權在握」，還可以對中國「獅子開大口」，這不是關鍵所在，反正兩國仍在貿易，對於兩國的商人來說，有生意做就是最好的，哪一方多賺點，另一方少賺點，雖有壓力，但也只是一時之爭。

打擊香港

美方籌碼

中美達成停火協議，美國仍然對相當一部分商品加徵關稅的同時，還咄咄逼人，限制某些高科技產品輸華，也限制中國價廉物美的商品輸美，最近的例子是禁止進口中國列車車廂和電動巴士，這也「無傷大雅」，中國贏得了時間，高科技也會得到發展和進步，這點毋須擔憂。至於香港政界一些人士表示，中國在中美貿易中受到損傷，中國的經濟將會崩潰，並會對政權的穩定構成壓力，則是杞人憂天。

最大的問題是，中美雙方的互信問題沒有得到緩和，美國仍然針對中國的核心利益，上月在議會通過《香港人權與民主法案》並經總統簽署成為法律，意味美國將以打擊香港作為兩國對抗的籌碼，這才是對中國真正的威脅。可以預見，在未來一段很長的時間內，香港仍然會成為兩國對抗的美方籌碼。

外交部副部長鄭澤光在達成協議後的記者會上表示，中方致力於同美方一道努力，實現不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏。但中美是否能夠實現不衝突不對抗，不由中方來決定，美國對於要遏制中國發展和崛起是朝野共識，美國的行政當局，只是執行他們的國策，總統特朗普個人在這個問題上特別強硬，也並非偶然，特別是在大選期間，特朗普又被彈劾問題纏身，什麼時候再次對中國出招以轉移視線也不會令人詫異。

鄭澤光向美方拋出橄欖枝的同時還表示，「我們堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。可以理解為，對於貿易戰「中國不想打、也不怕打」這個一貫的立場，不會因為達成首階段協議而改變，中國捍衛核心利益的決心也不會退讓。人們只能希望，停戰和緩和的時間長一點，戰事再興的時間來得遲一些。

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