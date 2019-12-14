社評：右翼民粹方興未艾 英選舉海嘯啟示大

中美貿談英國脫歐

同日齊迎突破發展

環球經濟兩大不明朗因素，昨天齊齊有突破發展。糾纏一年半的中美貿易戰出現轉機，中方宣布中美達成首階段貿易協議。根據初步消息，中方同意明年大手購買美國農產品，美方則放棄本月中向1600億美元中國貨加徵關稅，之前已加徵的關稅，部分稅率亦將降低。拉鋸了3年半的英國脫歐問題也迎來曙光。保守黨勝出大選，首相約翰遜提出的脫歐新方案，可望在國會順利通過，預料英國將於明年1月底脫歐。

英國脫歐和中美貿易糾紛曠日持久，兩者僵局打破，有助減少全球經濟不明朗因素，對香港也是好事，然而明年環球經濟能否重拾發展動力，仍需拭目以待，一來中美貿易糾紛並未真正徹底解決，二來英國脫歐對經濟具體影響到底有多大，暫時仍難斷言，何况英國還要跟歐盟和美國等磋商貿易協議，落實脫歐也許只是問題的開始而不是終結。

今次英國大選，保守黨奪得逾360席，是1987年鐵娘子戴卓爾夫人領導該黨大捷以來，最大的一次勝仗，反觀工黨僅能保住約200席，是1935年以來最慘烈挫敗。英國這場「選舉海嘯」，背後既涉及政黨選舉策略問題，亦涉及複雜的社會深層次矛盾。

脫歐爭議困擾多時，不少英國人早已感到厭煩，希望盡快有個了斷，約翰遜以「搞定脫歐」（Get Brexit Done）作為競選口號，成功爭取脫歐派選民支持，英國脫歐黨願意配合避免「𠝹票」，也幫了保守黨一把，反觀在野工黨對脫歐的取態卻頗為含糊。

脫歐爭議撕裂英國社會，工黨內部亦有分歧。工黨今回選舉策略是聚焦民生，主打公共醫療改革，抨擊執政保守黨的緊縮措施；對於脫歐問題，工黨主張與歐盟重新磋商脫歐方案，然後舉行公投，交由選民決定。工黨立場看似支持脫歐，惟又為二次公投否決脫歐留下後路，企圖左右逢源，避免黨內分裂加劇，結果兩邊不討好，招致大敗。

工黨大敗，有一點特別需要留意。工黨在英國中、北部傳統根據地兵敗如山倒，連以往從未在大選敗給保守黨的選區，也一樣輸掉。這些中、北部選區，多為昔日工業重鎮，當地工人階級長期以來是工黨票倉，工黨以紅色為尚，這些選區亦被視為工黨的「紅牆」，然而在全球化浪潮之下，這些工業重鎮紛紛沒落，工黨未能提供一套左翼良方解救，不少選民倒向右翼民粹主義，將問題歸咎於外來移民搶飯碗爭福利。2016年脫歐公投，這些地區多數選民都投票支持脫歐；3年過去，這股右翼民粹浪潮完全未有退卻，甚至還將工黨這道「紅牆」冲毀。

民粹左右英美選戰

大不列顛危機未除

當然，細察「紅牆」區得票，可以發現工黨的鐵票未有減少，惟很多中間游離選民顯然倒向保守黨。英國大選採用單議席單票制，「勝者全取」規則有時會顯著放大贏家所得議席。若看整體得票率，保守黨和英國脫歐黨得票率合計47%。要求二次公投的留歐派，當然可以堅稱選舉結果不代表多數英國人支持脫歐，惟無可否認是，脫歐力量背後的右翼民粹主義，已改變了英國傳統選舉天秤，以至整個政治生態。

2016年英國公投脫歐，同年特朗普當選美國總統。這兩次投票結果，成為歐美右翼民粹主義抬頭的標誌。事後回看，不少評論甚至覺得，脫歐公投結果，預示了特朗普當選。若說這次英國大選結果，反映右翼民粹主義方興未艾，明年美國大選會否出現類似現象，難免令人關注。特朗普和約翰遜作風相似，反對者質疑兩人大話連篇，可是支持者卻認為兩人敢言敢做。上次美國大選，特朗普以「令美國再度強大」為口號，一舉攻下美國中西部「鐵鏽帶」，在密歇根、俄亥俄等工業沒落州份勝出，擊潰民主黨在當地的「藍牆」，情形一如今次保守黨攻破工黨「紅牆」。特朗普視約翰遜為同道中人，英國大選舉結果不代表特朗普明年必勝，但至少是一支強心針，英美關係會否走得更近，值得密切留意。

保守黨大勝為英國脫歐鋪平道路，約翰遜有望成為自戴卓爾夫人以來最強勢的保守黨首相，然而如何處理蘇格蘭爭取獨立，將是一大難題。這次大選，反對脫歐的蘇格蘭民族黨是另一大贏家，拿下蘇格蘭地區近八成議席，該黨明言，若約翰遜帶領英國脫歐，蘇格蘭將推動獨立公投。大不列顛王國分裂危機，未來有可能加深。

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