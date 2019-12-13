社評：人權意識形態掛帥 美新政策挾港制華

現任前任總領事撰文

折射美對港政策變化

12月10日「國際人權日」，史墨客發表文章，強調人權是普世價值，批評中國政府打壓人權，重申美國「堅定支持香港珍視的自由、司法制度與生活方式」，無論是1992年通過的《香港政策法》，還是早前通過的《香港人權與民主法案》（下稱《法案》），都反映「美國對香港自治與人權的支持始終如一」。外交部駐港特派員公署反擊，批評史墨客以人權為幌子，干涉香港事務和中國內政，還反諷美國一邊退出聯合國人權理事會，一邊「大言不慚以國際人權人士自居」，雙重標準始終如一。

中美「咪高峰」外交不是什麼新鮮事，然而值得留意的是，前任駐港澳總領事唐偉康最近亦撰文，表示香港仍然享有內地所沒有的高度自治、自由和法治，當下關鍵是香港在一國兩制之下的獨特自治地位，能否安渡今次危機「生還」下來。他強調，維持香港一國兩制現狀符合美國利益，華府須緊記什麼該做、什麼不該做，美國決策者的目標，應該是鞏固香港現狀而非推動改變，美方應避免採取「有損國際社會對一國兩制信心」的舉措，以及「懲罰中國之餘同時打擊香港」的行動。唐偉康認為，《法案》通過反映華府支持香港保持高度自治，惟「亦為美國帶來新風險」， 倘若美國不再視香港為單獨關稅區、不承認香港獨特地位，除了打擊港人，也將損害美國經濟利益。

唐偉康與史墨客的文章，反映兩套不同的思路，折射了美國對華和對港政策的轉變。尼克遜時代以來，美國對華政策核心是接觸交往，華府初期着眼「聯華制蘇」，之後則倒向經貿利益；六四事件後，美國對華政策「圍堵」成分一度加重，然而華府操作「人權牌」背後，最看重的仍是經濟利益。中美「和平交往時代」，講的是生意，香港扮演橋樑角色，當然豬籠入水，美商也以香港為重要據點。

可是近年中美關係丕變，由側重「接觸交往」倒向全面「遏制對抗」，國務卿蓬奧卿說得很直白，美國要中國在西方主導的世界秩序中，「在其合適位置安安分分」，不要挑戰美國霸主地位。雖然美國總統特朗普關心經貿利益遠多於民主人權，可是這兩年華府氣氛已不再一樣，中美墮入「修昔底德陷阱」，華府政界傾向以冷戰思維看待中國，政治上講圍堵遏制，經濟上講高科技脫鈎，意識形態操作亦愈來愈多。

蓬佩奧作為美國最高外交官，最近談及中國問題，經常不用「中國」或「中國政府」，而是稱呼「中共」，加強利用意識形態，爭取其他國家支持華府遏制中國。上月他在柏林發表演說，便形容美國是與中共而不是跟中國衝突；今年初，特朗普前軍師班農與華府多名大右派聯手，重組冷戰時代針對蘇聯的「當前危機委員會」（Committee on the Present Danger），矛頭對準中國，反映的是同一趨勢。美國對華政策遽變，對港政策不可能照舊。《法案》通過反映中美「鬥爭對抗時代」，美國對港政策不再以經貿利益為先，而是更側重意識形態和香港的政治利用價值。史墨客大談支持香港人權，不過是上行下效，跟隨上司蓬佩奧辦事，印證美國政策轉變。可是美國部分商界精英顯然擔心這一趨勢，將損害他們以至美國長遠利益，唐偉康文章反映的正是這一問題。

對華政策陷冷戰思維

美國加強操作香港牌

唐偉康表示，不再承認香港獨特地位，必定打擊港美，但對北京的影響卻很有限，「拿香港問題去突出北京管治過失，也許對華府有吸引力，可是這只會加深（外界）對香港未來憂慮，進一步打擊香港」。當然，唐偉康最關心的是美國利益，他主張的「鞏固」香港高度自治措施，是促請華府將香港視為「獨立角色」，加強港美兩地政府間對話、增加美國高官訪港次數，強化美國在港影響力，北京會怎樣看待這種主張，叫人有不少疑問。美國一些政商精英希望華府小心，「玩壞」香港對美國不利，操作香港問題不要「玩得太大」，不代表叫華府停止打香港牌制華，唐偉康也強調，對美國而言，香港是宣揚開放社會價值觀的有用平台。當前香港社會撕裂，政治意識形態掛帥，華府加強意識形態操作所帶來的共振效應，絕對不能低估。

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