社評：國際專家道不足 監警改革難迴避

監警會權力不足

國際專家小組「告退」

反修例風暴持續半年，警方執法成為爭議焦點之一，「警暴」指控不絕，行政長官林鄭月娥9月初宣布撤回修例，以及由監警會審視警方6月以來的執法行動。監警會除了加入新成員，亦成立國際專家小組，協助審視與大型公眾活動相關的警務工作及程序，提供專業建議。監警會委聘的5名國際專家來頭不小，當中包括曾經處理2011年英國騷亂的英國警察監察局前總督察Sir Denis O'Connor。

監警會成員由行政長官任命，反對者認為監警會被親政府人士把持，當局委聘外國專家協助，希望提高監警會工作的公信力，問題是監警會制度「先天不足」，就算找來再權威的專家也無法彌補缺陷。上月有國際專家小組成員提及，監警會調查權力及範圍存在結構限制，阻礙取得連貫及有代表性的證據，必須提高能力，包括可以迅速獲得警方及其他組織的重要文件，以及傳召目擊證人取得證供。昨天《華爾街日報》和法新社報道，國際專家小組認為，監警會的權力及獨立調查能力有重大不足，未符港人要求，小組無法就有關問題與監警會取得共識，決定「告退」。

究竟專家小組是否「辭職」，各方理解不一。監警會認為，專家小組已提供意見讓監警會撰寫報告，「現階段工作結束」，小組現時是「先退出工作」而不是請辭，監警會主席仍與小組保持緊密接觸。根據報道內容，專家小組所用字眼是「stand aside」，若要咬文嚼字，當然可以斟酌一番，然而小組的說法，明顯反映他們與監警會意見不合，這次告退就算不是辭職，明顯有劃清界線意味。

監警會一再表示，《監警會條例》並未賦予監警會調查權力，他們必須根據法定權限工作，不過國際專家小組顯然認為，若不解決調查權力和範圍的結構限制，工作很難推展下去。小組表示，如果監警會增加所需權力並提供中期報告初稿，會繼續支持監警會。若將有關說法反過來看，小組似乎認為，雙方繼續合作的重要前提，是必須加強監警會權力。政府必須面對監警會獨立性和權力不足的現實，不能掩耳盜鈴。

「行之有效」舊規不管用

調查改革兩條腿走路

比起先進發達國家的監警機構，香港監警會的權力和制度設計明顯有所不及。以英國和加拿大為例，兩地監警機構均有獨立調查權。在英國，如果警方行動導致國民嚴重受傷或身亡，案件必須轉介監警機構調查；加拿大的監警機構更可直接處理投訴，並有蒐證等權力。反觀香港監警會並無獨立調查權，亦沒有權力傳召證人，不能直接處理市民投訴，一切由警隊投訴警察課負責跟進，之後再把「須匯報」投訴個案，向監警會提交調查報告。監警會只負責審視、觀察及覆檢警方對「須匯報」投訴個案的處理及調查。這樣的投訴處理機制，本質是由警方「自己人查自己人」，如果警方不積極配合提供資料，監警會很難有效跟進投訴。

香港監警制度存在重大缺陷，早已惹人詬病，反修例風暴更令問題顯著放大，很多人不信任警方，也不相信在現有監警制度下，投訴警方個案能得到公平處理。另外，監警會人手有限，也難以處理反修例風暴以來大量的警民衝突投訴個案。政府遲遲未有成立獨立調查委員會，理由之一是香港有「行之有效」的法定機制，處理涉及警方執法的投訴和爭議，應當按機制交由監警會審視。問題是監警會的制度設計，根本無法有效處理反修例風暴這種規模的警民衝突糾紛。以往所謂「行之有效」的做法不再管用，政府必須面對現實。

國際專家小組成員認為，監警會的權力及獨立調查能力，不足以應付近期事件的規模。監警會主席梁定邦亦認同，目前是時候改革監警會。反修例風暴以來，我們一直呼籲成立具有法定調查權力的獨立委員會，徹查風暴成因始末、從中汲取教訓，警方執法、示威暴力、外部勢力介入等議題，均應包羅其中。我們認為當局應該兩條腿走路，一邊設立獨立調查委員會，因應社會最關注的爭議，還原事實真相，推動社會和解；一邊參考外地先進經驗，改革監警機制，顯著加強監警會權力，重建公眾信任。

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