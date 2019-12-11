社評：政府公帑紓困措施 淪為補貼兩電加價

「抵消加價」侃侃而談

兩電佔便宜還賣乖

政府與兩電的利潤管制新協議去年初生效，兩電准許利潤回報率由9.99％下調至8％，環境局長黃錦星說過，調低回報率可令電費減少5％或以上，現實卻是電費繼續年年加，去年中電和港燈分別宣布加價2％和6.8%，今年宣布的淨電費加幅則分別為2.5%和5.2%。所謂利潤管制協議，實際是「保證必賺協議」。由於兩電的准許回報與固定資產掛鈎，只要增建機組等設施、「谷大」固定資產價值，就可要求加價，向市民予取予攜；近年政府推動環保減排、要求兩電提高燃氣發電比例，更為兩電年年加價提供了「最佳理由」。

燃氣發電成本遠高於燃煤發電，去年政府批准的兩電未來5年發展計劃指出，由於增加使用天然氣，以及所需的資本投資，包括興建新燃氣機組和海上液化天然氣接收站等，2019至2023年的電費，料將大幅上調兩成至三成半。兩電電費由基本電費及燃料費組成，目前兩電燃氣發電比例約為三成，為達至政府所定的環保目標，明年全港燃氣發電比例將大幅提升至約50%，外界早已估計兩電明年燃料費將顯著增加，事實亦證明如此。

今年兩電的基本電費增幅不高，然而燃料費增幅卻頗大，港燈加幅6％，中電加幅更超過一成。香港經濟受中美貿易戰和社會動盪內外夾擊，出口、旅遊、飲食和零售等行業均受重擊。近月政府推出多輪紓困措施，包括向全港每戶提供2000元電費補貼。對於兩電明年加價，據報政府有要求盡量調低加幅。兩電之前「預測」，明年電費加幅將高達5.9%（中電）及8.9%（港燈），跟現在公布的加幅，雖有差距，然而這不過代表兩電最終未敢「獅子開大口」，談不上真正與民共渡時艱，現實是政府動用公帑紓困濟民，結果卻變成間接補貼兩電加價，將納稅人的血汗錢，放入兩電口袋中。

近年兩電加價，屢被批評運用財技和朝三暮四手法，混淆視線。以往兩電一項最惹詬病的操作，是大幅高估燃料費。兩電先以預繳方式向用戶收取數十億元燃料費，然後才將部分多收款項包裝成「惠民回扣」，藉以掩蓋電費升幅，電力公司盈利分毫未損，還將理應退回給市民的款項包裝成「減價」。利潤管制新協議實施後，燃料費安排有改革，兩電難再累積巨額燃料帳，然而去年政府破天荒補貼全民電費，卻為兩電淡化電費加幅，提供了新的掩眼法。

兩電惠民九牛一毛

治本改革須破壟斷

去年政府宣布撥款87億元電費津貼，每戶可獲3000元，分60個月發放，連同今年紓困補貼，每戶合共得到5000元。今次電費加價，無論政府官員和兩電方面都強調，預料政府的電費津貼可抵消大部分住戶電費加幅。中電表示與政府合作「多管齊下抵消電價調整」，港燈則說公司有一系列紓緩措施，「連同政府早前公布的補貼計劃，預計幾乎全部客戶的全年電費支出較今年為低」，云云。兩電說得好像「沒有加價」、市民毋須「埋單」一樣，然而既然是政府補貼，真正負責埋單的自然就是納稅人。

平情而論，兩電的紓緩措施只屬小恩小惠。中電推出2億元紓緩計劃，協助中小企和市民，然而中電每年盈利過百億元，2億元不過是九牛一毛；港燈方面，諸如向7萬個低用電量非住宅客戶提供半年豁免加幅期等措施，究竟涉款多少，亦沒有說清楚。兩電年年穩賺毋懼衰退，現在香港經濟有難，兩電絕對可以作出更大社會承擔，而不是用華麗說辭蒙混過關。

中電支付的燃氣價格相對較高，原因之一有指是「西氣東輸」安排，存在價格壟斷情况，中電要「硬食貴氣」，不過話說回來，中電又何嘗不是利用市場壟斷優勢，要香港用戶年年「硬食」電費加價？中電寄望日後海上液化天然氣接收站啟用，供氣來源多元化，可令氣價回落；市民同樣希望政府可以挺起腰板，加緊推動開放電網，打破兩電壟斷電力市場局面，減輕電費負擔。近年政府高舉環保旗幟，鼓勵節能，然而透過補貼電費「掩飾」加價幅度，無可避免會影響市民節能意欲，與環保目標背道而馳，政府應想清楚什麼才是治本之道。

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