社評：「和平」狀態脆弱易碎 把握時機理順民情

民陣遊行「有驚無險」

土彈極端暴力成威脅

民陣發起「國際人權日遊行」，港島人海再現，民陣表示有80萬人上街，警方估計最高峰有18.3萬人。這是警方4個多月來，首次再向民陣遊行批出不反對通知書，外界其中一個關注點是會否發生嚴重暴力事件，敲碎過去兩周社會相對和平的氣氛。周日遊行前，警方突擊搜查多個地點，檢獲大批武器及危險品，包括半自動手槍及子彈，懷疑有暴力分子打算在遊行期間發難，更令不少人頗為擔心，可幸最終遊行大致和平有序舉行，警方亦未有使用催淚彈等任何武器。

6月反修例風暴爆發，迄今已有半年，被捕人數超過6000，回首這半年，暴力一再升級，踏入9月之後，每逢周末汽油彈催淚彈互擲的畫面，儼然成為常態，半年間警方用了1.6萬枚催淚彈，示威者投擲過的汽油彈也數以千計。經過上月理大一役以及區議會選舉，香港動盪局面似乎有所緩和，暴力烈度和規模均見下降，社會狀况算是「相對和平」，然而暴力陰霾從未散去。

周日港島區的情况，雖說「大致和平有序」，惟其實一樣有零星暴力事件，例如有中資銀行遭暴力分子破壞，亦有所謂「藍色商戶」被打爆玻璃；暴徒在高院和終院門外縱火，尤其令人髮指，大律師公會和律師會均嚴辭譴責，民陣召集人岑子杰亦認為，法院是需要守護的對象，看不到有原因去破壞。香港是法治社會，法院是法治象徵，攻擊法院等於攻擊香港法治，絕對不能接受。過去半年香港法治風雨飄搖，各界能夠不分政治立場站出來，向如此猖狂的暴力行為說「不」，對於守護香港法治至為重要。

周日民陣遊行雖然沒有發生嚴重暴力衝突，可是警民對立仍然相當尖銳，遊行氣氛時弛時張。這邊廂，不時有示威者指罵警員；那邊廂，有警員亦對在場人士出言不遜，黑衣人與警察佈陣對峙場面一再出現，倘若各方稍欠克制，已可引發激烈衝突。過去數月，很多市民對警隊的不滿和敵意持續加深，近期警方多番強調要「剛柔並濟」，是否真的能為警民對立降溫，仍是很大疑問。

反修例風暴經過半年演化，現正處於轉折時期。市民不滿政府情緒仍然高漲，可是對於暴力持續不息，很多人亦確實感到疲倦。網上有人號召昨天又來一次「大三罷」，企圖再次癱瘓社會，惟響應者寥寥，有人在早上繁忙時間試圖干擾公共交通運輸，妨礙他人上班，惟並無多少作用。不少市民對於上月中「被三罷」記憶猶新，現在再搞「大三罷」行動，可能惹來反彈，然而以為暴力會就此漸漸止息，也未免流於一廂情願。

反修例風暴將暴力從潘朵拉盒子裏放了出來，要將之「回收」談何容易。昨天入夜後，大埔區又發生了堵路事件，有人從高處向警員擲磚，警方則連射多發胡椒球彈，突顯眼前「相對和平」狀况，其實極為脆弱。繼周日宣布搜出槍械拘捕11人後，昨天警方又在香港華仁書院附近，發現重約10公斤的土製鐵釘炸彈。小部分暴力分子似乎有愈益極端化的趨勢，情况令人憂慮。

市民不滿情緒仍強烈

政府須行動鞏固和平

特區政府「止暴制亂」，不能一味靠「硬功」，軟的也要更軟。周日民陣遊行，參與人數雖然比 6、7月時為少，然而考慮到兩周前市民才剛剛以選票向政府表達不滿，仍有數以十萬計的市民堅持上街抗議，反映很多「和理非」（和平、理性、非暴力）市民，並未因為民主派在區選大勝，覺得事件已經結束，反而希望繼續透過遊行，要求當局回應訴求。權力當局之前一直強調，不能向暴力屈服；現在社會局勢「相對緩和」，暴力有所收斂，政府應該把握現時氣氛，採取實際有效行動，諸如設立獨立調查委員會，回應民情化解民怨，鞏固刻下脆弱的和平。

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