社評：長三角再後發先至 大灣區宜急起直追

長三角區域涵蓋以上海為龍頭加上江蘇、浙江和安徽26個市的城市群，其生產總值佔全國的19.7%，對國家的整體經濟舉足輕重。公布該區域的發展規劃，意味着這個通盤計劃的正式啟動，該區域未來進一步興旺發達，能夠帶動該地區的一大片腹地，以至全國的繁榮進步。

從香港的角度看長三角區域一體化，有兩點值得深入探討。長三角與珠三角的比較，從改革開放政策的時間先後與梯次，國家的深謀遠慮，可見一斑。深圳特區成立於1980年，及後整個廣東在全國的改革開放中先行一步，當時的考慮是，廣東在南端，經濟發展水平不高，作為政策的試點，成敗對國家整體的影響不大，當時上海的經濟規模約佔全國的15%，不容有失，所以上海的浦東實施改革開放，要到1988年才獲得批准。這種考慮到今天在某種程度還存在，珠三角區域的GDP才佔全國的9%，所以，珠三角區域規劃發展綱要在2008年提出，長三角規劃則在2010年才提出；粵港澳大灣區規劃在今年2月公布，長三角規劃則在10個月以後才公之於世。

論先天條件

珠三角不如長三角

後發先至的例子，在世界歷史上屢見不鮮，今年頭3季長三角區域的GDP達到137,704億元（人民幣， 下同），珠三角區域才63,494億元，長三角的龍頭上海GDP超過3萬億，超過1億的有蘇州、杭州、南京、無錫、寧波5個城市，珠三角的廣州和深圳都超過2萬億，但其餘能夠加入萬億GDP俱樂部的還沒有。長三角26個城市的各種條件都比珠三角優越，總體面積是珠三角9個城市的5倍，人口2.5倍。長江的腹地是物產與經濟都比較富庶的重慶與四川，珠三角輻射的地區，廣西、江西等都比較落後。關鍵的還不在於自然條件，而在於能夠做到「體制一體化」。

珠三角的發展是無序的，各自發展並且相互競爭，直到汪洋2007年來廣東任書記，才提出三大經濟圈，分別以廣州、深圳和珠海領頭，將周邊的城市攏在一起合作，但成就也只是取消不同城市相互徵收汽車入城的過路費，以及取消跨城的長途電話收費，進一步的合作乏善足陳。

反觀長三角，當廣州和深圳還在爭論誰是珠三角龍頭的時候，上海已經多次召開長三角發展會議，並且悄悄地將安徽納入長三角的區域範疇。這個龍頭地位自然確立後，反而促進了發展，現在是全球最大集裝箱碼頭的洋山港，從行政位置上屬於浙江，但管理權交給上海。這種共同發展的模式已經成為傳統，在這次長三角發展規劃中，其中一條就是：「長三角各地方政府可建立政府間的財稅分享機制和長三角一體化產業發展基金，通過產業基金投入引導大企業開展大項目區域佈局優化投資，帶動相關產業區域集群協同發展」。這樣才能稱得上一體化的合作，若然成功，不但在中國創造先例，在世界範圍也是值得推廣的。

合作機制與精神

珠三角缺乏

珠三角的一體化規劃，缺乏這種從需要而產生合作機制，也缺乏將競爭因素轉化成合作因素的合作精神。然而，中央政府的行政政策是可以起到協調作用的，無論是從扶持珠三角區域發展的角度出發，還是從促進香港融入國家發展大局的角度出發，建立粵港澳大灣區對於珠三角和香港都是一支強心針，香港的國際聯繫，以及國際金融中心的地位，對於珠三角的發展，是一個可資利用的元素，而珠三角所提供的市場與生產的腹地，對香港則是如虎添翼，然而，這些能夠互惠互利的因素，目前都還在設想當中。

香港近期發生的騷亂，使得特區政府無暇顧及區域發展，今明兩年或會出現的財政赤字，無論從政治生態或者財政能力方面，都不可能實現諸如長三角成立的一體化產業發展基金，以促進區域的產業協調發展。大灣區的進程，肯定將會受到延遲。

一體化合作發展能給整個區域帶來1+1大於2的協同效應，毋容置疑。珠三角以至大灣區，先天條件已經比長三角矮了一截，長三角後發先至的規律會一再重演。雖然如此，同在一個國家之內，不同區域並不一定非要爭一日之長短，但也總不能拖國家發展的後腿，香港應盡快擺脫騷亂帶來的陰霾，重新上路，投入大灣區的發展，跟廣東合作，謀求一體化合作促進經濟發展，共享發展成果，至於是否能夠比得上長三角，也就無所謂了。

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