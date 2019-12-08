社評：北約擴張還是回歸歐洲 十字路口再次擺在眼前

北約70周年峰會，東道主英國在白金漢宮舉辦盛會款待，特朗普遲到40分鐘，年輕的加拿大總理杜魯多不經意地揶揄一番，特朗普則形容杜魯多「兩面人」反擊。不過，特朗普也表現出大度，說杜魯多只是因不滿遭他批評軍費開支未達到北約要求的佔GDP總額2%，才有上述舉動。軍費開支，成為美國與北約其他成員國的矛盾焦點。

法國總統雖稱腦死

北約還在不斷擴張

北約有29個成員國，今年開支總額9870億美元，美國承擔了其中近七成，特朗普對此多次表示極度不滿，要求成員國要將軍費開支提升到佔GDP總額的2%，這次峰會決議，歐洲成員國每年分擔開支增加1300億美元，到2024年增加4000億美元。目前軍費開支達標的北約成員國只有7個，經濟實力雄厚的法國、德國和加拿大，軍費佔GDP比重分別只有1.84%、1.36%和1.27%，能否提高，還要看國內朝野態度，而3個軍費佔比低於1%的國家，分別是比利時、西班牙和盧森堡，相信讓這些國家提高佔比至2%，並不現實。在可見的將來，經費開支承擔比例的矛盾不會消失，特朗普曾經聲言如果目標不能達成，美國將要退出北約，也是不現實的晦氣話。

軍費開支比例並非最大的爭議，法國總統馬克龍在北約成立70周年前夕，公開表示北約已經「腦死亡」，他認為美國未將歐洲面對的真正安全威脅放在首位，主張應由歐洲主宰解決自身安全問題。歐洲面對的安全威脅，除俄羅斯以外，還有大量難民湧入並由此加劇的恐怖主義活動，而美國是引發這個難題的始作俑者；另一成員國土耳其，從北約的頭號敵人俄羅斯購買導彈防禦系統，亦令北約的敵友界線漸趨模糊；至少不如以往般斬釘截鐵般清晰了。

美國與北約其他成員國，以及成員國之間，矛盾重重，但從今次倫敦聲明看，北約不但不會瓦解，還有進一步擴張之勢。北約成立於1949年，是應對當時蘇聯威脅的冷戰產物，盟約誓章規定，當一個成員國受到攻擊，等同整個北約受到攻擊。而今蘇聯已經消失，共同敵人變成俄羅斯，俄羅斯不但部署指向歐洲新的中程導彈，5年前還將克里米亞吞併，北約據此認定俄羅斯對其造成持續威脅。倫敦聲明表示，只要核武器存在一天，北約也會以核武、常規武器和導彈加強防衛能力。軍事同盟是北約的核心，共同守護邊界的功能就是北約存在的根本要素。而美國總統特朗普被指在競選期間與俄羅斯「勾結」，美國就喪失了北約領袖地位的道德高地。

北約一直在擴張，不但在地理上擴張，而且在防衛範圍上擴張。29個成員國中，13個是前蘇聯勢力範圍的中東歐國家，即將加盟的北馬其頓，則是歐洲火藥庫的巴爾幹半島國家。北約的擴張，除吸納原來敵營的國家，還將行動範圍伸展到歐洲以外國家，派遣軍人到阿富汗、伊拉克訓練當地軍隊，已突破了北約成立的初衷。

北約聲明首提中國

稱機會與挑戰並存

倫敦聲明有兩點引人注目，一是有關網絡攻擊，二是對中國的態度。聲明說，北約將增加力量應對網絡攻擊，加強阻截以削弱北約安全和社會為目的的網絡能力。

倫敦聲明中北約首次講到中國，「我們承認中國的影響力不斷提高，中國的國際政策所展示的機會與挑戰，我們作為同盟需要共同面對」。這種說法不慍不火，並未有明確的指摘意味，然而，這段話的開首，是講「要維護安全，北約就必須共同面向將來」，然後講到包括5G技術在內的通訊系統安全，以及網絡攻擊問題，將對待中國的態度放在這兩個問題之後，很明顯就是指中國是對北約構成潛在風險源頭之一。

北約何去何從，是大西洋兩岸國家考慮的問題。北約在紀念成立70周年之際，重溫該組織首任秘書長伊斯美1952年對北約性質的一段話，發人深省，他說，北約就是為了「將蘇聯拒諸門外，將美國納入其中，將德國維持弱勢」。而今與俄羅斯的敵友界線沒有以往清晰，美國對歐洲若即若離，德國已然是歐洲政治經濟上最強大的國家，北約究竟是要遠美國而回歸歐洲，是繼續擴張還是「返璞歸真」，仍有待觀察。

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