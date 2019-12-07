社評：政治風暴持續半年 香港局勢讓人迷惘

民陣遊行再獲批

暴力陰霾未消散

上次民陣遊行獲發不反對通知書，已是7月21日。隨着香港局勢不斷惡化，暴力愈演愈烈，民陣之後5次遊行申請均遭警方反對，只有8月18日維園集會獲批，最終演變為「流水式集會」。支持「和理非」（和平、理性、非暴力）的市民希望表達訴求，警方總不能不斷反對遊行，「新一哥」鄧炳強上場，亦提出要以「剛柔並濟」策略止暴制亂。倘若周日民陣遊行能夠和平順利舉行，對香港無疑是好事，可是目前社會情况仍是外弛內張，和平狀態相當脆弱，未來數天將是重要考驗。

警方表示，如果周日遊行出現暴力事故，警方有需要時會中止集會和遊行。鄧炳強呼籲暴力分子不要藉民陣遊行鬧事，同時強調民陣「有責任譴責暴力」。民陣的態度，大抵仍是「兄弟爬山各自努力」，對勇武派沒有特別呼籲，反指鄧炳強應該「以身作則譴責警暴」，呼籲警方「不要挑釁市民」。當前警民關係惡劣，任何紛爭誤會，都有可能觸發衝突，唯盼各方屆時能夠克制，盡量避免暴力事件發生。

上月理大一役，勇武派受挫，加上區議會選舉讓市民有機會以選票表達不滿，香港社會狀况比起11月中的時候，算是平靜了一些，可是暴力陰霾其實從未遠離。過去的周日港九3場遊行，警方均發出不反對通知書，3場遊行的主辦方最初也表示相信遊行和平舉行，惟到頭來還是發生了警民衝突，入夜後黃埔等區有人堵路破壞店舖，縱火擲磚和施放催淚彈場面再度出現，儘管暴力烈度和規模有所下降，然而政治矛盾一日未解，新一波暴力浪潮隨時可以驟然而來。

對於部分暴力分子來說，過去半個月的平靜，不過是休整期。區選之後，有黑衣人誓言「暴力不能停」，聲言要將抗爭熱度延續至明年9月立法會選舉。有人呼籲下周一再度「三罷」（罷工、罷課、罷市），規模暫難估計，不排除暴力分子為求達到癱瘓社會目的，再度採取激烈行動堵路破壞，試圖重演上月中「三罷」一幕。

反修例風暴進轉折期

各方均須思考下一步

反修例風暴持續半年，來到這一刻，似乎進入了轉折時期，香港何去何從，叫人相當迷惘。修例風波觸發的民情強烈反彈，促成反抗運動力量壯大，令香港在政治、社會、經濟等各方面的生態，出現了根本變化。權力當局管治權威重挫，無力有效控制局勢，然而持續多月不斷升級的暴力，亦令社會出現疲態，鬥爭漸漸陷入膠着。從反抗運動支持者角度而言，過去半年付出了這麼多，不能讓運動無疾而終，重蹈佔領運動失敗覆轍，暴力分子也沒有罷手的動機；另一邊廂，權力當局則認為，可以讓步的已經退讓了，不能向暴力屈服。

反修例風暴演變至今，各方都要好好思考一下前路。政府提出設立「獨立檢討委員會」，檢視修例風波前因後果，惟並未觸及很多人關心的警方執法問題，這樣有限的回應舉措，很難令社會真正回復平靜，我們仍然認為，政府應該成立獨立調查委員會，警方執法武力是否恰當，是調查範圍其中一部分，調查還應該涉及各種因素，包括外部勢力影響等等。政府就此宜再思考。

反抗運動人士也應想清楚，究竟未來運動方向是什麼？堅持暴力是否就能一定達到目標？時下香港，不同人對暴力認知和接受程度，因為政治立場、取態迥異而不同，客觀事實是區議會選舉，大多數選民把選票投給未與暴力切割的候選人。香港社會一直崇尚法治，珍惜社會穩定和秩序，區議會選舉結果，反映了市民對政府和建制派的憤怒，可是暴力長期成為政治生活一部分，對香港是否好事，所有人都應該想清楚。

香港一國兩制實踐出了狀况，從中央角度而言，香港若能以澳門作為「榜樣」，當然最好不過，然而「港情」和「澳情」迥異，將「澳門特色」一國兩制硬搬到香港，有可能帶來反效果。香港無法走澳門之路，然而更不可能走台灣之路。港獨是死胡同，香港一定不能走分離主義之路，就算局面再艱難，也要堅持繼續走「香港特色」的一國兩制。

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