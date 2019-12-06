社評：打造「顏色經濟圈」如「另類政治隔離」

泛政治化變本加厲

「顏色經濟圈」添對立

冰封三尺非一日之寒，香港社會泛政治化，當然不是一時三刻的事，不過反修例風暴確將這一情况推至前所未見的高度。一般而言，「泛政治化」是指本應無關政治的領域，在沒有必要的情况下，把政治相關因素牽扯進來，由此衍生的狀况林林總總，有時是處事不符人情常理，有時則是作出有違相關領域專業的決定。

在台灣，「泛政治化」問題屢惹詬病，例如民進黨一遇「涉陸議題」，哪怕是經貿文化交流，乃至大學學歷承認或贈予大熊貓等，經常被指將簡單問題複雜化，事事不必要地賦予太多政治意涵，做出不符人情常理又或有違相關領域專業的決定；國民黨方面，亦有人批評該黨在野時經常「為反對而反對」。

類似的趨勢，近年在香港也相當明顯，立法會議事堂上，意氣之爭無日無之。今年6月反修例風暴爆發後，泛政治化情况更是變本加厲，並且不斷向社會各領域蔓延。過去數月，不時有人投訴因為政治立場遭排擠，甚至被公司「逼走」、「清洗」；另一邊廂，有人則鼓吹將日常生活每一環節，都化為政治表態平台，衣食住行無不變成政治鬥爭工具。諸如「黃色經濟圈」等說法，正是這種泛政治化氛圍之下的產物。撇開政治術語和文宣包裝，所謂「黃色經濟圈」，一言蔽之就是呼籲支持者光顧政治立場相同的商戶，杯葛他們眼中的「藍色商戶」，打擊政治敵人。

香港是自由多元社會，每個人光顧什麼商戶、看什麼媒體，都是個人自由，就算背後攙雜了個人成見，也是當事人的選擇。昔日市民閱報，左、中、右報刊任君選擇，即使時移世易，來到網絡資訊年代，情况亦沒有變；光顧超市，有人覺得內地貨價廉物美，有人對外國進口貨更有信心、只光顧某些連鎖集團，也是悉隨尊便。每個年代，總有部分人政治好惡特別強烈，對某些看不順眼的品牌予以抵制，甚至呼籲他人加入杯葛行列。當社會處於冷靜理智狀態，自然明白毋須事事政治掛帥，對於這類主張通常都是一笑置之。可是當前香港社會面對泛政治化狂潮，似乎已失去「政治免疫力」，無論黃營藍營，都有人將日常生活中每一瑣事，上升到政治鬥爭層次。這種不健康的氛圍，只會強化社會對立，對香港是禍非福。

強迫站邊違自由

政治隔離礙和解

有別於個別人士針對個別商戶的杯葛，「顏色經濟圈」是一場系統化、組織化的大規模集體杯葛號召，試圖以「敵我邏輯」，強硬將社會切割，這不僅加深了社會撕裂，更將嚴重破壞包容尊重這一社會核心價值。過去大半個世紀，五湖四海不少人均以香港為家，原因不是他們全都有着同一政治立場又或宗教信仰，而是大家都明白，香港是一個強調尊重和包容的地方，同一屋簷下，大家可以和而不同，同桌食飯，就算政治、宗教背景不同，一樣可以有講有笑互相尊重，不會感到扞格，可是當前香港走向的，卻是一個只講政治、沒有包容的社會。「顏色經濟圈」概念背後折射了兩個現象，一是社交媒體當道之下，人們愈來愈習慣圍爐取暖，隨着包容尊重這一核心價值崩壞，部分人為免人際關係起衝突，只求活在同溫層，最好不要在「對家」陣營的生活圈子出沒，這種情况其實相當可悲。至於第二個現象就更加危險。對於部分人來說，「顏色經濟圈」不是為了迴避人際衝突，而是要以標籤手法向他人施壓，試圖逼其他人「歸順」，在政治上站到自己一邊，這種政治操作，明顯有脅迫成分，尤其是香港社會仍然處於暴力陰霾之中，被人貼上什麼標籤，隨時關乎會否遭人肆意破壞。

做生意就是在商言商，實事求是，事事意識形態化 一定會脫離實際，容易作出錯誤判斷。商戶打開門做生意，大多希望廣招四方客，不想分圈子；強人所難硬逼政治站邊，本身就有違自由和尊重。當政治儼然變成宗教信仰教條，香港要實現和解將更難，各方需要想清楚，是否任由泛政治化趨勢惡化下去，將社會推向「另類政治隔離」的不歸路。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com