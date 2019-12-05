社評：聖誕市道未許樂觀 善用儲備紓困濟民

暴力陰霾未消

聖誕旺季失色

以往11月初，不少商場已粉飾得美輪美奐，準備迎接聖誕旺季，吸引更多人流。相比之下，今年市面完全沒有節日消費氛氛，作為「聖誕節地標」的海港城前空地，今年未見有大型聖誕裝飾。過去數月暴力「遍地開花」，多區大型商場屢成「戰場」，上月又一城遭大肆破壞，巨型聖誕樹付諸一炬，商場至今仍然封閉。又一城「前車可鑑」，多個大型商場都寧可低調一些，要麼縮減聖誕裝飾規模，要麼索性取消。誠然，過去兩周縱火破壞情况似乎有所緩和，港鐵服務時間恢復正常，市面人流和消費情况，比起11月中最慘淡的日子亦見改善，可是暴力陰霾從未散去，有人提出下周再度發起所謂「三罷」（罷工、罷課、罷市），網上更有人威脅這個聖誕齊「攬炒」，上月暴力癱瘓香港的場面會否重演，仍是未知之數。

反修例風暴持續半年，旅遊、零售、飲食業首當其衝，市民外出消費意欲大減，不少商戶食肆原先期望聖誕旺季來臨，可以刺激一下生意，可是觀乎目前走勢，聖誕市道實在未許樂觀。以飲食業為例，12月本是全年最旺月份，生意比平常高出一至兩成，不過業界預計，今年聖誕生意將較去年同期下跌兩成以上。有酒樓食肆擔心暴力分子隨時上門「裝修」肆意破壞，一些大型商場商戶更打定輸數，預料今年聖誕市道平淡，商場有否聖誕裝飾分別不大。

香港本地消費市道迎來嚴冬，外圍形勢同樣風譎雲詭。中美貿易談判，美國總統特朗普口風轉趨強硬，揚言留待明年美國大選後達成協議更好，未料翌日白宮又有官員放風，談判「進一步接近達成協議」。貿易戰打擊中美經濟，兩國都有壓力盡快達成首階段協議，特朗普為了爭取連任，理論上也需盡快交出「成績」，然而當前貿易談判最弔詭之處，在於中方「企硬」拒絕美方多項要求，特朗普斬獲有限，倘若首階段協議美方得益不多，特朗普很難向支持者交代，更會被民主黨嘲諷狠批，在此情况下，確也不能排除特朗普寧可等到大選後才達成協議。兩周後美方會否如期向1500億美元中國貨額外加徵關稅，仍然充滿懸念。對香港來說，這當然不是好消息。

香港經濟備受內憂外患困擾，最新公布的11月份採購經理指數，下跌至38.5，不僅遠低於50這一枯榮分界線，更是2003年4月以來最低，按月下跌0.8，私人企業活動收縮速度是20年多有紀錄以來最快。有別於本地生產總值（GDP）或失業率等「滯後數據」，PMI屬於前瞻性的調查結果，反映企業投資和招聘擴張意欲，最新PMI數值反映本港企業信心進一步削弱，對經濟前景相當悲觀。政府有必要加強紓困措施，減輕企業壓力，以防失業情况顯著惡化。

財政政策撐經濟

治本需理順民情

自8月以來，政府合共推出了4輪紓困措施，總額超過250億元，昨天公布的最新措施，包括容許分期繳交薪俸稅、利得稅或個人入息課稅，減免非住宅用戶水費、排污費和差餉，以及提高僱員再培訓局學員津貼等。平情而論，200多億元紓困措施攤分開來，每一商戶和個人所得有限，有人可能覺得杯水車薪，不過紓困措施的作用，本來就不是起死回生，而是設法減輕痛楚。有學者估計，政府4輪紓困措施大約可以抵消本地生產總值1個百分點的下滑，考慮到以往香港每年GDP增長不過2至3個百分點，若能減慢經濟下滑速度1個百分點，亦有一定幫助。對於一些小商戶來說，紓困措施有助減輕經營成本壓力、避免裁員。立法會應盡快通過紓困措施撥款，以濟燃眉之急。

早前財政司長陳茂波已預告，本財政年度料將錄得赤字。多年來香港強調「量入為出」，出現財赤當然不是好事，然而正如IMF最新報告所言，港府擁有可觀財政儲備，應在短期內推出擴張性財政政策，支持正在放緩的經濟，同時積極投放資源，處理社會深層次矛盾，諸如土地房屋供應等問題。過去7、8年，政府累積了上萬億元財政儲備「積穀防饑」，現在正是「開倉濟民」善加運用之時，當然政府同時亦應思考如何理順民情，採取有效行動治本，讓社會回復平靜，令市道得以重現生機。

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