社評：橘越淮而為枳 澳門經驗難搬港

「一國」「兩制」不應偏廢

中港矛盾有待理順

澳門回歸20周年，適逢香港反修例風暴，一國兩制實踐，港澳態勢不同，難免成為比較對象。昨天中央多名官員在北京出席座談會，論及澳門情况，似乎都隱然將港澳兩地作為對照。栗戰書在座談會尾聲脫稿發言，提到自己所講的是澳門，不過「香港特區也要很好地領會中央精神，領會《憲法》、中央的全面管治權和高度自治權的關係」。栗戰書點名香港，強調有些工作，中央對港澳要求是一樣的。各方不用「對號入座」，都意識到這次座談會某程度是向香港發話，要求以澳門作為榜樣。

關於一國兩制實踐，當下中央眼裏重中之重，就是維護國家主權和安全。栗戰書表示，維護國家主權、安全和發展利益，保持澳門長期繁榮穩定，是一國兩制和澳門基本法的「根本宗旨」，兩者既能同時兼顧、並行不悖，又能相互促進，「任何時候都不應偏廢」，「切實維護前者，是保持後者的前提和基礎」。

栗戰書的說法，實際是闡述中央眼中「一國」與「兩制」的關係，兩者「不應偏廢」，可是切實維護「一國」，才是保持後者的「前提」。在香港，「光復香港，時代革命」這句文宣口號的含義，現在變得相當模糊，部分人擔心「兩制」漸漸走向「一制」，所以要「光復香港」；中央關注的，卻是有人利用香港社會對「兩制消失」的恐懼，以「兩制」對抗「一國」，甚至作為宣揚港獨的包裝。一國兩制要在香港行穩致遠，中央與香港必須設法理順這一矛盾。

中美走向對抗，國際形勢劇變，中央愈益關注外部勢力利用港澳一國兩制作為顛覆滲透缺口。栗戰書強調澳門要居安思危，在複雜多變的安全形勢中，高度警惕各方面風險，勇於抵制各種破壞活動，完善國家安全法律和執行機制，強化維護國安執法力量。對中央來說，現在香港已經出了狀况，為免澳門出事，有可能加強風險管控、構築更多有形無形的「防火牆」，防止不穩定因素經由香港或其他孔道，向澳門以至內地蔓延。栗戰書就全面準確有效實施澳門基本法，提出4點希望，包括嚴格依照憲法和基本法實施治理、依法行使中央對澳門全面管治權和澳門高度自治權、繼續建立健全維護國家安全的制度機制，以及持續加強憲法和基本法的宣傳推廣。有關說法顯然也是對香港的要求。

港獨是空中樓閣，回到政治現實，一國兩制仍是香港唯一活路。反修例風暴的爆發，說明香港一國兩制實踐出了問題，中央認為必須妥善處理「一國」與「兩制」關係，使中央的全面管治權與特區高度自治權，在一國兩制架構內有機結合、有效運行。從中央的角度，澳門可說是理想楷模，然而「澳情」與「港情」不同，「澳門特色」的一國兩制，在香港未必合用，甚至完全無法發揮預期效果。

港澳昔日同是西方殖民地，現在又同樣奉行一國兩制，可是兩地一路走來的經歷很不一樣，差異性隨時蓋過可比性。1966年澳門反殖鬥爭，左派全面勝利，取得澳門實際控制權，1975年葡萄牙文人政府甚至主動向中方提出歸還澳門，相比之下，香港六七暴動，港英是勝利一方；看兩地回歸進程，澳門回歸相當平順，葡萄牙與中國之間沒有激烈爭拗對抗，相比之下，早在香港前途問題談判之初，港英與北京已在激烈鬥爭博弈，國際關注度也很不同。

一國兩制重靈活包容

強求劃一易衍生問題

春秋時代，齊國宰相晏嬰出使楚國，留下了「橘越淮而為枳」這一典故，說明外在水土環境之別，可以得出截然不同的結果。栗戰書提到，澳門基本法成功實踐，一大原因是澳門有很強的國家觀念，國家認同在社會擁有廣泛、深厚的社會基礎。究其原因，其實也是澳門昔日經歷使然。港澳歷史發展軌迹不同，注定港澳一國兩制具體實踐必有不同。中央和港澳各方需要思考，如何好好照顧這些歷史和現實差異，令一國兩制可以順應兩地獨特情况，行穩致遠。一國兩制重靈活講包容，中央強調全面管治權與特區高度自治權有機結合，在港澳兩地的具體呈現，大可不盡相同，強求劃一反而容易衍生更多問題。

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