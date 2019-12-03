社評：財赤重臨理財須審慎 「應使則使」原則要堅持

經濟形勢現結構變化

難假設最壞時刻已過

香港經濟衰退，數據觸目驚心。政府繼上周表示10月商品整體出口貨值按年大跌近一成後，昨天又公布10月零售業總銷貨價值按年急跌24.3%，錄得歷來最大單月跌幅。中美貿易戰持續，外圍經濟環境不穩，加上社會動盪不休，市民外出消費大減，旅客人數顯著下降，零售市道急轉直下，早前政府已預計全年經濟負增長1.3％。財政司長陳茂波表示，近月社會動盪對香港經濟造成的傷害，相當於本地生產總值兩個百分點左右。香港經濟形勢嚴峻，庫房收入自然顯著轉差。陳茂波預計，今個財政年度政府將錄得財赤，是15年來第一次。

今年初財政預算案，陳茂波估計財政盈餘百多億元，未料經濟逆風勁吹，下半年賣地多次流標，加上反修例風暴以來逾200億元紓困措施，財赤是意料中事，問題只在於金額。香港稅基狹窄，政府長期依賴賣地收入，起伏可以很大，經濟向好樓市火紅，庫房當然「豬籠入水」； 一旦經濟轉壞賣地成績欠佳，庫房進帳即時銳減。以往不少人提出擴闊稅基，諸如開徵銷售稅甚至富人稅等，減少收入波動，政府亦說稅基問題「長遠」必須處理，惟從來沒有下文。擴闊稅基意味加徵新稅項，必然有人反對。以銷售稅為例，政府不可能在經濟逆境時推動，以免進一步打擊消費加劇經濟下滑；若在好景時提出改革，又一定有人質疑庫房滿瀉「沒理由」開徵。「好景時不想做、逆境時不能做」，正是擴闊稅基改革死結所在，突顯特區政府長期缺乏政治能量。

香港經濟急挫，不時有人爭論究竟是「內因」還是「外因」影響大一些，現實是兩者均重挫香港經濟，各方不能一廂情願指望內憂外患短期消失。中美角力屬於長期鬥爭，就算中美短期內達成首階段貿易協議，也不代表香港經濟可以雨過天青。內憂方面，理大一役雖然打擊了勇武派，區議會選舉也為香港社會帶來短暫安寧，可是過去的周六周日，暴力又再重臨，外界不能因為近日市面氣氛比之前較為活躍、港鐵服務時間回復正常，便理所當然假設暴力定將逐步緩和、不會再度惡化。

論暴力規模和烈度，這個周末的情况，與上月高峰期無疑有一段距離，然而現在很難說得準往後事態發展。為了延續政治運動，有人矢言「暴力不能停」，政治問題未獲妥善解決，不排除規模烈度「相對較低」的暴力對抗，將在社會長期持續，萬一這種情况成為香港「新常態」，對旅遊、零售和飲食業等不可能沒有影響。香港經濟未知何時才會見底，也未知會否長期「低位徘徊」，現在認定「最壞時刻」已過，零售、旅遊以至整體經濟可望逐步回升，未免太過樂觀。

近年政府財政盈餘一再破紀錄，財政儲備超過1萬億元，相當於政府近30個月開支，理論上，就算未來兩年政府「零收入」，也不會有財政問題。「撐企業保就業」是眼前首務，政府財力充足，當然應該推出更多短期紓困措施，由電費津貼到分期繳稅等，均值得考慮；與此同時，當局亦須明白，本港經濟內外形勢已出現結構性的變化，以往政府估算財政收入的一些基本假設，可能已不再適用，必須調整。除了中美貿易戰等外圍不明朗因素，政府也要設想旅遊業中短期無法回復舊觀、「較低烈度暴力」長期持續等可能情况，對本港經濟以至政府收入的潛在影響。

恪守審慎理財原則

投資未來勿開倒車

政府出現赤字，當然有必要審視收支狀况，思考開源節流，政府一些部門效率低下，資源未獲善用，必須整頓，可是當局也不能重蹈覆轍，重犯本世紀初政府所犯的錯誤，但求節流，不惜大削醫療社福開支，導致現今諸種社會服務捉襟見肘情况。近年政府總算拋開「小政府」意識形態包袱，公共開支持續有所增長，佔GDP比例逾21％，當中不少屬於社福、教育和創科等方面開支。由房屋、安老到醫療，香港各方各面都存在太多不足，政府需要持續投資未來，同時促進經濟轉型，現在貿然大幅削減相關開支，等於開倒車。香港經濟內外環境起變，政府需要審時度勢，恪守審慎理財原則，惟同時亦不應放棄投資未來的大原則。

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