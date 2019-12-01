社評：恢復對話協商 爭取和平解決

【明報社評】香港的暴力破壞活動近日似有緩和迹象，止暴制亂如何持續下去，有賴社會各方的共同努力，宗教界是香港重要組成部分，相信也會作出貢獻。天主教教宗方濟各日前在結束訪問亞洲行程返回梵蒂岡的飛機上接受記者訪問，被問到有關香港發生大規模示威時，呼籲以對話解決問題。對話以求和平這種基本的態度，放諸四海皆準，對目前香港的局勢而言，更加值得各方考慮。
生產武器圖利
無權談和平
教宗方濟各出訪日本、泰國，按照教廷的傳統禮儀，向飛機沿途路過的國家與地區發感謝信，當中包括國家主席習近平和香港特首林鄭月娥。被問到教宗的座駕將來是否會飛到北京時，教宗方濟各說，「我想去北京，我愛中國」。神愛世人，當然包括中國人，教宗方濟各雖然輕輕的這麼一說，但相信他是真誠的。他在回答記者另一個問題時，狠狠地批評了一些信奉基督教而生產並出口武器的歐洲國家的虛偽，「他們口口聲聲說和平。一個國家必須勇敢地說，我沒有資格談和平，因為我們國家的經濟獲益於大量生產武器」。
同理，在香港，那些在校園內製造大量武器的暴力示威者，以及那些一邊射箭傷人和扔汽油彈的暴力示威者，也沒有資格高喊反對暴力，因為這是虛偽的。
說到虛偽，美國總統特朗普在簽署干涉中國內政的《香港人權與民主法案》時說，這是出於對中國國家主席習近平的尊重；他要脅中國在貿易戰讓步時也反覆地說，習近平是他的老朋友。美國正在拼盡全力要跟中國全面對抗，因為美國認為中國威脅到其世界霸主地位，言辭上卻口蜜腹劍，雖然撕破臉皮，但有對話總比沒有好。
任何宗教都是普世和博愛的，天主教教廷當然希望將福音傳遍世界每一個角落，這是最大和最終目的。中國不時發生一些教徒與政府的糾紛，但憲法明確寫着「公民有信仰宗教自由」。梵蒂岡與中國的關係，在於神職人員的任命問題，2018年教廷與中國在這個問題上達成協議，在具體執行上是否還存在一些爭議，有待雙方通過坦誠協商解決，相信持續對話促進改善關係，總有一天，教宗會訪問北京。
教宗方濟各在被問到香港最近發生的事時，僅大而化之地說：不光是香港，想想智利，想想民主的法國也發生了黃背心運動，想想巴西也有類似的問題，目前我無法判斷，我尊重和平，我希望這些地方都和平。他還說，對話與和平是解決問題的最佳方法。這個期盼與呼籲，相信在世界任何地方，都不會有人反對。
香港經歷了5個多月的動亂，暫時得到喘息，區議會選舉也舉行過了，競爭雙方也分出了勝負，交通恢復了正常運作，上班上學不會受到阻礙，市民也開始外出聚餐會友，如果這種情况持續下去，動亂這一頁應該是翻過去了。然而，社會的矛盾並不會就此而消失，接下來需要的是化解矛盾，讓香港重新上路。
化解矛盾
對話是起步點
香港貧富懸殊的差異是全球最高的，這個問題一直沒有得到妥善處理，富商巨賈壟斷了最珍貴的土地資源，普羅市民要捱高昂的房價，樓價高還帶來一系列的連鎖問題，零售餐飲等服務業成本居高不下。現在是時候，開展一場香港經濟結構模式的大辯論，地產商與市民的對話，希望能達至共識，讓投資者能有利可圖之餘，社會各界能共享經濟發展成果。
全體市民都應該支持政府依法施政，對於政府的種種不滿，應該都有合法和有效的渠道反映，政府未能回應市民的訴求，也應有合理的機制去疏通，現在市民對政府不信任，持續下去，政府無法推行政策，對整個社會都沒有好處。現在是時候對話，各個政黨和政團，應該先整合各自代表的群體意見，跟政府開展高效率的對話，盡快就一些基本的問題和方向達成共識，否則，香港陷於一盤散沙，是不可能重新出發的。
香港有大量的市民對北京政策不理解甚至不支持，中央政府應該放下身段跟香港的各個利益相關方對話，而參與對話的各方，都應該出於真誠和坦誠，為對方的處境考慮，互諒互讓，對話相信起碼能夠澄清誤會，釐清矛盾的關鍵，為尋求最大公約數奠定基礎。
香港社會內部的矛盾，是結構性和長期積累的，沒有起死回生的靈丹妙藥，但問題不處理，還會滋生其他矛盾。對話不能解決問題，但是解決問題必須有起步點，沒有起碼的共識，香港就會像盲頭蒼蠅般亂打亂撞，找不到發展的方向，也找不出解決問題的方法。