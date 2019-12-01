社評：恢復對話協商 爭取和平解決

生產武器圖利

無權談和平

教宗方濟各出訪日本、泰國，按照教廷的傳統禮儀，向飛機沿途路過的國家與地區發感謝信，當中包括國家主席習近平和香港特首林鄭月娥。被問到教宗的座駕將來是否會飛到北京時，教宗方濟各說，「我想去北京，我愛中國」。神愛世人，當然包括中國人，教宗方濟各雖然輕輕的這麼一說，但相信他是真誠的。他在回答記者另一個問題時，狠狠地批評了一些信奉基督教而生產並出口武器的歐洲國家的虛偽，「他們口口聲聲說和平。一個國家必須勇敢地說，我沒有資格談和平，因為我們國家的經濟獲益於大量生產武器」。

同理，在香港，那些在校園內製造大量武器的暴力示威者，以及那些一邊射箭傷人和扔汽油彈的暴力示威者，也沒有資格高喊反對暴力，因為這是虛偽的。

說到虛偽，美國總統特朗普在簽署干涉中國內政的《香港人權與民主法案》時說，這是出於對中國國家主席習近平的尊重；他要脅中國在貿易戰讓步時也反覆地說，習近平是他的老朋友。美國正在拼盡全力要跟中國全面對抗，因為美國認為中國威脅到其世界霸主地位，言辭上卻口蜜腹劍，雖然撕破臉皮，但有對話總比沒有好。

任何宗教都是普世和博愛的，天主教教廷當然希望將福音傳遍世界每一個角落，這是最大和最終目的。中國不時發生一些教徒與政府的糾紛，但憲法明確寫着「公民有信仰宗教自由」。梵蒂岡與中國的關係，在於神職人員的任命問題，2018年教廷與中國在這個問題上達成協議，在具體執行上是否還存在一些爭議，有待雙方通過坦誠協商解決，相信持續對話促進改善關係，總有一天，教宗會訪問北京。

教宗方濟各在被問到香港最近發生的事時，僅大而化之地說：不光是香港，想想智利，想想民主的法國也發生了黃背心運動，想想巴西也有類似的問題，目前我無法判斷，我尊重和平，我希望這些地方都和平。他還說，對話與和平是解決問題的最佳方法。這個期盼與呼籲，相信在世界任何地方，都不會有人反對。

香港經歷了5個多月的動亂，暫時得到喘息，區議會選舉也舉行過了，競爭雙方也分出了勝負，交通恢復了正常運作，上班上學不會受到阻礙，市民也開始外出聚餐會友，如果這種情况持續下去，動亂這一頁應該是翻過去了。然而，社會的矛盾並不會就此而消失，接下來需要的是化解矛盾，讓香港重新上路。

化解矛盾

對話是起步點

香港貧富懸殊的差異是全球最高的，這個問題一直沒有得到妥善處理，富商巨賈壟斷了最珍貴的土地資源，普羅市民要捱高昂的房價，樓價高還帶來一系列的連鎖問題，零售餐飲等服務業成本居高不下。現在是時候，開展一場香港經濟結構模式的大辯論，地產商與市民的對話，希望能達至共識，讓投資者能有利可圖之餘，社會各界能共享經濟發展成果。

全體市民都應該支持政府依法施政，對於政府的種種不滿，應該都有合法和有效的渠道反映，政府未能回應市民的訴求，也應有合理的機制去疏通，現在市民對政府不信任，持續下去，政府無法推行政策，對整個社會都沒有好處。現在是時候對話，各個政黨和政團，應該先整合各自代表的群體意見，跟政府開展高效率的對話，盡快就一些基本的問題和方向達成共識，否則，香港陷於一盤散沙，是不可能重新出發的。

香港有大量的市民對北京政策不理解甚至不支持，中央政府應該放下身段跟香港的各個利益相關方對話，而參與對話的各方，都應該出於真誠和坦誠，為對方的處境考慮，互諒互讓，對話相信起碼能夠澄清誤會，釐清矛盾的關鍵，為尋求最大公約數奠定基礎。

香港社會內部的矛盾，是結構性和長期積累的，沒有起死回生的靈丹妙藥，但問題不處理，還會滋生其他矛盾。對話不能解決問題，但是解決問題必須有起步點，沒有起碼的共識，香港就會像盲頭蒼蠅般亂打亂撞，找不到發展的方向，也找不出解決問題的方法。

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