社評：社會經濟生態已劇變 政府應助失業者轉型

旅業零售打擊大

快餐業未能倖免

香港經濟衰退，全年負增長已是板上釘釘，明年情况也不樂觀。近期本港經濟負面消息不斷，數據觸目驚心。根據本周公布的最新數據，上月商品整體出口貨值，較去年同期下跌近一成，跌幅甚於預期，至於上月訪港旅客人次，按年更大跌近44%。若說前者主要反映中美貿易戰的影響，後者則明顯與反修例風暴有關。

7月以來，訪港旅客人數跌幅持續擴大。仇視內地的氛圍，固然令很多內地客卻步，就連鄰近國家遊客也紛紛避免來港。根據旅發局數字，內地及短途市場，上月分別下跌約46%及43.5%，當中泰國及韓國急跌近六成。有訪港日本遊客疑被誤當內地人，在街頭遭圍毆「私了」，不少日本傳媒均有報道。香港經營多年的「好客之都」形象重挫，實非短期可以復原。香港旅遊業迎來寒冬，引發連鎖效應，航空、零售、酒店等相關行業均受衝擊。受旅客人數下跌影響，國泰航空據報打算削減明年的航運力，香港航空更宣布，明年2月起停飛溫哥華等3條航線。

當然，很多港人並非從事旅遊相關行業，對於業界慘淡情况感受不深，甚至懷疑當局是否誇大反修例風暴對經濟的影響，惟不少迹象顯示，本港經濟民生所受打擊確實不輕。一般來說，每當經濟衰退，廉價肉食和快餐通常都受青睞。以美國為例，麥當勞往往被視為「抗衰退」股票；午餐肉消費顯著上升，亦是經濟衰退的一個指標。可是當前香港的情况卻有點特殊。

香港第3季經濟按年萎縮2.9%，內部需求明顯轉差。過去數月暴力事件不斷，商場提早關門、鐵路提早收車，市民外出消費用膳意欲大減，除了高檔食肆生意大減，連面向普羅大眾的快餐店和餐廳亦受到打擊。大家樂、大快活和翠華等公布最新業績，有的轉盈為虧，有的盈利大跌三四成，跌幅之大甚於2003年SARS時期，有公司表明需要控制成本節省開支，倘若社會亂局持續，前景並不樂觀。

飲食、零售和旅遊業在港僱用大量基層市民，市道吹起逆風，危及不少人飯碗。誠然，早前政府公布8至10月整體失業率為3.1%，只升0.2個百分點，仍屬低水平，與2003年SARS後失業率達8.7%的歷史高位相去甚遠，可是失業率屬於「滯後數據」，現在無法斷言失業率何時見頂。根據政府內部估計，倘若社會情况沒有改善，明年失業率可能升至5%。目前餐飲業失業率為6.1%，屬6年高位，未來兩月是旺季，業界相信一些中小型食肆會堅持營運下去，希望守得雲開，可是如果經營狀况未見好轉，明年春節後可能出現結業潮，行內失業率可能飈升至8%。

今年8月以來，政府公布了3輪紓困措施。失業率會否顯著惡化，未來數月才是關鍵，當局必須密切留意情况，適時加強力度「撐企業保就業」，立法會也應盡快通過之前一系列紓困措施撥款。世事有危亦有機，政府出招紓困之餘，亦應思考如何順應社會經濟變化，透過就業再培訓等支援手段，協助失業者轉型。

部分行業風光難續

因勢利導鼓勵轉型

香港經濟發展扭曲，產業錯配嚴重，教育和就業培訓跟不上經濟轉型和社會發展需要。舉例說，過去十多年，本港旅遊業和部分零售業受惠於內地自由行，表面風光興旺，內裏愈益扭曲，賺快錢心態令業界發展變得畸形，嚴重影響民生。反修例風暴對香港政治、社會和經濟生態，帶來根本改變。對於部分公司來說，以往依賴內地客發財的經營模式已是不可持續，它們除了面對短期經營困難，同時更要面對行業長遠萎縮壓力。

這種結構性的經營環境變化，意味相關行業僱用人數將顯著減少，不少人需要轉行。當然，部分工種諸如保安等，可以吸納一些失業者，然而政府亦可因勢利導，透過再培訓計劃，配合相關政策安排，諸如改善薪酬待遇及工作環境等，將部分勞動力引導向一些符合社會長遠需要的行業。由安老到「陪月」等服務，本港很多行業其實都需要人手，當局可以提供更多培訓課程以至經濟誘因，鼓勵和協助失業者轉型。

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