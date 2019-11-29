社評：港成中美長期「戰場」 法案簽署僅屬序曲

中方強調堅決反制

貿易談判恐添變數

美國民主共和兩黨鬥得你死我活，可是在對華政策方面卻愈來愈一致，遏阻中國崛起挑戰美國地位，成為了兩黨共識。上周，美國參眾兩院在幾乎無人反對之下，通過了《法案》最終版本，一待總統簽署，便可正式生效。北京多次向美方提出交涉和抗議，除了傳召美國駐華大使，主管外交事務的中央政治局委員楊潔篪更公開警告，《法案》嚴重損害中方利益，敦促美方阻止該法案成為法律。

特朗普上台以來，對人權民主議題一向沒有太大興趣，眼前他最關心的就是中美貿易談判，美國知名「中國通」卜睿哲便形容，如果可以，恐怕特朗普也不想際此關頭處理《法案》，以免妨礙貿易談判。對於是否簽署法案，連日來特朗普的態度一直有點模稜兩可，一面說與香港示威者站在一起，一面說與國家主席習近平同行，然而特朗普最終於周三簽署作實，標誌《法案》正式生效。

如何處理《法案》，特朗普理論上有多項選擇。除了簽署外，他可以選擇什麼事也不做，任由《法案》在國會通過10天後自動生效；他亦可以否決《法案》，將皮球再度踢給國會；他可以游說國會不要否決總統的決定，也可以靜待參眾兩院以三分之二多數，推翻總統決定。對特朗普來說，每項選擇背後所傳達的政治信息各有不同。容許自動生效的含意是低調默許；否決《法案》屬於向中方示好的姿態，就算之後兩院行使終極否決權，讓《法案》生效，特朗普也可以向中方說，這不是他的決定，藉以減少事件對兩國貿易談判的影響。不過特朗普最後選擇的，仍是不理中方反對，親自簽署法案。

外電指特朗普這一決定與區議會選舉民主派大勝有關，是耶非耶無從肯定，惟美國輿論顯然對特朗普構成一定壓力。民調顯示近七成美國人支持表態撐香港示威者，加上參眾兩院近乎一致通過《法案》，特朗普如果否決《法案》，有可能被質疑對華軟弱，成為政敵攻擊把柄，不利爭取連任。然而特朗普簽署《法案》，無可避免令中美關係急轉直下，即使事後白宮發出一份措辭相對溫和聲明，強調尊重港人亦尊重習近平，希望北京和香港方面能解決分歧，對為中美緊張關係降溫顯然絲毫無助。

無論貿易談判還是其他外交議題，北京都強調一切要以互相尊重及平等作為基礎，從北京角度而言，貿易談判只要不涉國家發展核心利益，萬事總有商量，然而國家主權卻是寸步不能讓的原則問題。回歸前美國通過的《香港政策法》，主要是處理港美經貿事宜，相比之下《法案》卻是美國首度有法律可以插手香港政治問題，屬於對港政策的一次重大調整，對中方來說是極之嚴重的侵犯國家主權行為，當前問題根本不在於《法案》是否「無牙老虎」，又或特朗普會否保證《法案》制裁措施僅屬「備而不用」，而是《法案》嚴重損害平等尊重合作基礎。

外交部不滿《法案》簽署成法，抨擊美國「險惡用心和霸權本質」，反映中方將事態提升到美方戰略意圖的高度。美方不惜撕破臉通過法案，中方勢難善罷，就算盡快達成首階段貿易協議符合中方經濟利益，也難保貿易談判不受影響。中方有何具體反制措施，目前難以預料，觀乎外交部說法，反制力度有多強，將視乎美方會否「一意孤行」執行制裁措施。

中美百年鬥爭

香港處境凶險

《法案》簽署成法，標誌香港正式成為中美角力「戰場」，雖然目前看似風平浪靜，然而「戰場」之下難有完卵，中美在香港激鬥，每一拳每一腳都有可能在香港掀起波瀾。任何工具一旦存在，總有人會躍躍欲試，希望看看它的威力和效用。《法案》生效為華府提供多一項政策工具對付中國。在香港，有人要「為美國而戰」；在華府，有人視中國為「重大威脅」，未來他們會怎樣利用法案，有待觀察；不同意為美國而戰的人可以怎麼辦、中央和特區政府怎樣處理，又是另一問題。今年中，《金融時報》副主編沃爾夫（Martin Wolf）形容中美正迎來一場百年鬥爭，倘若事態確實沿此軌迹發展，香港就要有心理準備，長期成為中美之間的「戰場」。

■歡迎回應editorial@mingpao.com