社評：生產力局要先改善自身生產力

局內管治紊亂苟且

審計署揭蒙混過關

生產力局成立超過半世紀，部分經費由政府資助，其餘則來自服務收費，包括向企業提供管理顧問、人力培訓和產品檢測服務等。生產力局的責任，是支援工商企業發展高增值產品服務，提升國際競爭力。2015 年，政府提出「再工業化」，希望運用創新科技，帶動香港發展先進製造業、協助企業升級轉型，方向之一是鼓勵現有產業加入創新科技元素，提高品質和效率，近年生產力局也經常大談支援本港企業實現「數碼轉型」、推動「智能發展」、協助中小企應用人工智能和大數據提升生產力。

生產力局以促進生產力為己任，惟觀乎審計報告內容，局方有必要先做好自己，認真改善局內管理、多講成本效益，糾正苟且亂象。報告指出，過去5個年度，局方共完成4299個顧問項目，當中有25%未能收回全部成本，總虧損達3300萬元。法例規定，生產力局要確保能收回所有成本，才可承擔香港以外的項目，惟報告發現，近5年局方接近40%海外項目未能收回全部成本。

局方表示，過去一年中美貿易戰，不少中小企透過該局協助，以科技降低成本提高效能應對挑戰，云云，然而審計報告所反映出來的成績，卻一點也不亮麗。研發成果商品化，是推動「再工業化」的重點。生產力局作為「再工業化」促進者，擁有百多項專利，然而諷刺地只有4項成功商品化。審計署檢視局方表現「達標」情况，發現局方舉辦的一些培訓課程報讀人數很少，「培訓課程收入」5年來從未達標，其他主要表現指標，諸如「所接受的顧問項目數目」、「製造支援項目收入」等，亦連續4年不達標；在2014年度，10項主要表現指標更全數不達標。

更甚的是，報告顯示局方沒有嚴格按守則辦事，不少事情蒙混過關。以不達標情况為例，局方按程序應向創新科技署解釋，惟報告指出，沒有文件證據顯示局方有這樣做；「顧問項目」數目多年不達標，局方修訂了項目定義後，去年終於「達標」，惟同樣沒有證據顯示，局方有就改變定義，通知理事會或創新科技署，令人質疑局方為求「達標」不惜自欺欺人。另外，局方沒按程序採購招標，採購和批核人員沒有申報利益衝突，部分採購更有意分開兩張訂單處理，藉以壓低訂單金額，避過招標程序。

創科發展防架牀疊屋

看表現檢討角色功能

早在10年前，審計署已曾發表報告，批評生產力局管理不善、浪費公款，近萬件資產不知所終，薪酬花紅津貼安排不合理又不跟規矩，甚至有涉嫌隱瞞之嫌。10年過去，一些太離譜情况雖然不復存在，可是局內苟且管治文化並未徹底改變。根據局方守則，公務酬酢的職員人數不應超過獲宴請的賓客，然而最新審計報告發現，類似情况不時發生，局方在沒有充分理據下每每照批。有離港公幹職員在回港後才提交公幹申請，亦有職員公幹後沒按規定申報飛行獎賞，留予機構使用。凡此種種，均令人覺得局內管理紊亂無規無矩，放任貪小便宜行為。局方需要的不是做門面工夫，執行一下審計報告的建議，而是切實改革局內管治文化。

香港需要推動創科發展，「再工業化」本身亦是正確方向，政府需要加快發展步伐，同時亦要留意架牀疊屋問題。創科發展與「再工業化」關係密切，惟兩者各有側重，創科發展強調推動科研，屬於產業鏈上游；再工業化要旨是將研發成果商品化和量產，屬中下游部分。理論上，科技園傾向以前者為着眼點，生產力局則較多放眼後者，可是實際操作起來，有時很容易出現角色功能重疊情况。另外，生產力局一些工作，諸如組織中小企代表到東南亞考察營商機會，又或協助培訓教師、協助中學推行STEM課程等，似乎又與其他部門有所重疊。

創科發展與再工業化講求「商學合一」，由多個不同機構各自為政推動，做法是否上算，本身便值得檢討。生產力局在推動再工業化方面，角色作用如何、表現是否理想、是否需要改革，當局亦應全面深入檢視，由強化功能、精簡合併乃至存廢問題，任何選項都不必一早排除。

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