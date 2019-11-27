社評：失去方知可貴 珍惜重要基建

沒有紅隧的日子

民生交通多混亂

本月中，有網民號召「三罷」（罷工、罷課、罷市），惟未獲社會各方積極響應，有黑衣人遂以暴力堵路癱瘓交通，阻人上班上學，吐露港公路和紅隧成為堵塞重點，中大和理大校園先後成為暴力分子行動據點。理大外的行人天橋，黑衣人高空擲物堵塞紅隧九龍出入口，又多次向收費亭等設施投擲汽油彈，附近路面設施嚴重損毁，位於紅隧行政大樓內的管制系統，包括隧道消防和通風系統等設施亦遭肆意破壞，情况慘不忍睹。雖然暴力堵路行動上周中告一段落，可是由於設施損毁嚴重，紅隧需要繼續封閉搶修。

紅隧是3條過海隧道中最繁忙的一條，每日車流量約11.4萬架次，佔過海車輛四成。本港路少車多，紅隧塞車是常態，市民多有怨言，然而沒有紅隧的日子，比起日常塞車過海的歲月，情况來得遠為糟糕。過海隧道「三缺一」，對港九路面交通帶來一連串骨牌效應，繁忙時間東隧交通嚴重擠塞，過海車龍可以沿觀塘繞道塞至黃大仙龍翔道，甚至「倒灌」到約7公里外的大老山隧道。為了疏導受紅隧停用所影響的市民，當局需要提供臨時免費渡輪服務，來回灣仔至紅磡及九龍城的過海航線，因客流稀少停辦多年，今次也得「短暫復活」，見證香港如何被迫「時光倒流」。

肆意破壞交通基建、但求癱瘓社會，除了剝奪他人自由權利、妨礙別人日常生活，看不到對爭取政治訴求有什麼正面幫助。重開紅隧，首重安全，比起收費亭遭破壞，隧道通風和消防系統能否正常運作，來得更為重要。有工程師指出，消防和通風系統涉及隧道使用者的安全，一日未修好都不應重開隧道。當局一度估計，紅隧最快下月才有望重開，可幸機電工程署及時透過承建商，找到相關電子儀器更換，加上數百前線人員日以繼夜努力搶修，經過兩周沒有紅隧的日子，今天市民終於可以重新使用紅隧過海。

修例風波中，政府有太多的不是，決策一錯再錯，然而由多區交通燈被毁到今次紅隧「蒙難」，前線人員努力不懈搶修，務求盡快令設施重新投入服務，他們的付出，應當得到肯定。經過「包圍理大」一役，加上區議會選舉，過去數天，香港市面算是相對和平安寧，紅隧重開有標誌性的意義，反映暴力肆虐狀况，從本月中的「高位」有所回落，社會正常運作得以逐步恢復，然而就像8月下旬所出現過的「短暫祥和」，眼前的和平安寧會否曇花一現，恐怕大多數市民心裏都有很大疑問。

暴力破壞無休無止

復元力再強亦徒然

香港底子好，有物力有人才，紅隧能夠迅速「復元」恢復通車，反映了香港的韌力，可是如果暴力破壞無休無止，復元能力再強也是徒然，港鐵的情况正是一個例子。8月中，港鐵開始成為有系統攻擊對象，最初港鐵每次都能靠着維修人員的努力，翌日如常運作，然而面對日復日的攻擊破壞，以及不斷升級的縱火暴力，最終港鐵也支撐不住，由上月初開始更提早「收車」，這種「有限度」運作狀况，也不知要延續到何時。不管暴力分子對港鐵有多憎恨，現實是全港很多市民每天都要依賴港鐵出入，港鐵提早「收車」，對食肆夜市生意打擊很大。相信大多數市民都希望港鐵早日恢復全面正常服務，然而這一天究竟何時來臨，實在天曉得。

暴力吞噬香港，只有意想不到的破壞，沒有理所當然的和平。政府遲遲未能理順民情、社會一日未與暴力切割，大規模暴力破壞隨時都會捲土重來，誰都無法保證，相安無事一段短時間後，又會有暴力分子為了表達不滿政府，再來破壞紅隧。破壞容易建設難，香港縱有不少問題，然而值得珍惜的物事也有很多。長期的安逸生活，令很多人覺得身邊的一切和便利，都是理所當然，鮮有想過一旦失去會是什麼光景，但願紅隧因暴力破壞封閉兩周所帶來的影響，能提醒更多人珍惜眼前所有，不要輕言「攬炒」。

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