社評：區議會選情如海嘯 新局地方包圍政府

民主派前所未有大捷

得票率仍屬「六四開」

今屆區選超過294萬人投票，投票率逾71%，打破歷來紀錄，比上屆投票率高出近30個百分點，不少選民甘願排長龍苦候個多小時，為的就是投下神聖一票，和平表達意見。今次區選，可以用「一個定調、兩個新」來概括。投票踴躍程度，反映這絕非一般地區選舉。選民將今次選舉定調為一次政治表態，着眼的遠超地方市政議題。至於「兩個新」，一是標誌香港政治生態步向全新局面，二是為區議會面貌帶來全新景象。

放眼全港452名當選區議員，逾八成來自民主派，建制派議席銳減，僅佔總數一成。在黃大仙和大埔，民主派更囊括所有議席，建制派遭「連根拔起」，多年來區議會由建制派控制的局面，一夕間翻天覆地巨變。

區議會是香港政制重要組成部分，雖然它在法律上只屬諮詢機構，惟區議會議席分佈，對日後香港政治版圖影響相當大。立法會功能界別的區議會（第一）席位，由區議員互選產生，觀乎目前形勢，明年中立法會選舉，相關議席已是民主派囊中物。民主派在區議會的壓倒優勢，亦意味他們在日後行政長官選舉中，有望包辦117個區議會選委會席位，得以在1200人選委會中，坐擁至少三分之一席位，有機會左右行政長官選舉結果。未來民主派與中央的角力，料將更趨尖鋭。

建制派所失議席之多前所未見，情况尤甚於2003年區選一役。不過有一點需要留意，若論整體得票率，民主派與建制派的比例，依舊介乎「五五對四五」到「六四開」之間，以往立法會選舉經常談論的「六四黃金定律」，未見根本變化。

今次兩陣所得議席懸殊，很大原因是區選採取小選區單議席單票制，奉行「勝者全取」而非立法會選舉的比例代表制模式。以往區選投票率偏低，建制候選人只要箍夠票就有機會勝出，然而超高投票率蓋過了鐵票效應，「勝者全取」效應得以進一步放大，導致「得票逾四成只換來一成議席」的情况。若說今次選舉結果，反映過去很多沒有參與區選投票的人，投票支持民主派「五大訴求」，反對政府和建制派，同樣需要承認是有很多以往不投票的人，將選票投給建制派，希望「以票止亂」，導致兩陣得票率並未明顯偏離「黃金比例」。

區選折射新形勢

政府須回應民情

民主派將這次區選形容為「五大訴求一起公投」，建制派則呼籲「以票止亂」。兩大陣營拉票操作，均將這次區選「公投化」，大部分選民也是抱着政治表態的心情去投票。從「變相公投」角度解讀這次選舉，有一點必須緊記：民主派與建制派之爭雖屬二元對立，可是要求政府回應訴求，與要求止暴制亂，本身並不是非此即彼、相互排斥的選項。投票支持「五大訴求」，不一定鼓吹暴力、希望社會亂下去；同理，支持「以票止亂」者，也不代表反對成立獨立調查委員會等訴求。

解讀區選結果，可以看成至少有近六成選民不滿政府，要求當局採取更多行動回應訴求，與此同時，亦有至少逾四成選民希望盡快止暴制亂。特區政府以至中央需要回應訴求理順民情，「軟的更軟」，否則民怨難消；社會上大批人希望「止暴制亂」的聲音，同樣不能抹煞，否則社會撕裂只會不斷惡化。反修例風暴已徹底改變香港社會和政治生態，市民與政府關係、社會與中央關係，都很難回到從前，各方都要認真思考出路，想清楚「只有死鬥拒絕妥協」是否就能達到目的。政府不能說說「尊重選舉結果」、「虛心聆聽認真反思」便了事，需要有更多實質行動，諸如成立獨立調查委員會等，回應選民呼聲，中央亦應認真考慮特區管治班子重組的問題。

區選結果對反修例風暴往後發展有何影響，還須拭目以待，唯一肯定是未來4年區議會大局將由民主派主導。全港18區，區區有本難念的經，大埔區要處理棕地問題，土瓜灣區則要處理遊客疏導問題，每一問題都錯綜複雜，需要務實照顧及平衡各方利益，不能空談理念一刀切處理。區議會首要職責，就是處理好地區事務，有權必然有責，期望民主派能超越政治和意識形態紛爭，善用在區議會的壓倒優勢，多做地方民生實事。

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