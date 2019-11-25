社評：審時度勢執行力強 安倍晉三成就奇蹟

日本的政治十分複雜，長期由財閥家族控制的自民黨，二戰後幾乎壟斷了日本的政壇，52任總理中有41任由自民黨執政，兩次被在野黨趕下台都是因為內部各派勢力未能調和所致，但自民黨與在野黨的實力相當懸殊，即使在野黨執政也出現短期內頻繁更換首相的「旋轉門」現象。安倍執政期間，多個在野黨也在不斷分裂與重組，意味着安倍在自民黨內沒有挑戰他的人選，在野黨則群龍無首而無能力挑戰安倍的地位，日本政壇出現一個空前穩定的窗口，這是造就安倍長期執政、穩坐釣魚船的政治大背景。

任期最長入史冊

政治遺產欠奉

2011年日本發生海嘯和大地震，死傷枕藉，在長年累月的經濟蕭條後，國民再遇到沉重的打擊，加上之前幾年的政府像走馬燈般輪換，6年換了7任首相，安倍在人民求安穩、求起色的情况下，擁有天時地利人和的優勢重新上台執政，而且推出胸有成竹的改革方案，自然受到歡迎。

日本的輿論認為，安倍執政時間最長固之然會載入史冊，但今後歷史學家在寫安倍的政績時會記下哪一筆呢？安倍2012年重新拜相時，風風火火推行「安倍經濟學」，還有如何執行的「三支箭」，政策目標是刺激經濟，但在任內，雖然都維持正增長，但增長率還是在最低的0.7%至最高的2%之間徘徊，不能說是成就。外交方面也乏善足陳，日俄關係方面，北方四島主權爭議沒有寸進，日韓關係跌至谷底，中日韓自貿區計劃泡湯。在國內老齡化問題上沒有結構性的政策應對，而修改和平憲法遭到強烈反對，安倍仍然心不死要在餘下任期重彈老調，輿論壓力猶存。

安倍是否名留青史，由日本人說了算，外人無從置喙。但安倍確實有審時度勢的睿智，以及超強的執行力，這些素質或許可以成為其他為政者的借鑑。

所謂安倍經濟學，簡單來說是印鈔票，增加政府開支刺激經濟，以擺脫長達20年的通縮，其實這並非創舉，而是在美國2010年已經實施量化寬鬆政策，連續出台QE 1和QE 2之後，日本不可能抵禦國際潮流，只是跟風擴大貨幣供應量而已。

日美關係長期以來對日本而言，都是口惠而實不至被迫接受的一方，但安倍在奧巴馬任內3次訪美，還到珍珠港「謝罪」，是順應美國重返亞洲的外交政策，加強日美同盟的承諾，也得到國內的支持。安倍不但成為特朗普上任後接待的第一個外國元首，他還提名特朗普競逐諾貝爾和平獎，博得特朗普的歡心。

中日關係經歷了多年低潮，安倍知道中國是世界經濟增長的火車頭，兩國關係不改善對日本經濟發展沒有好處，所以主動提出改善關係，去年訪華並出席兩國關係正常化40周年的活動，這也正中北京的下懷，因為中美關係出現齟齬，正好要尋找外交突破，習近平主席明年訪日，也會給安倍加分。

任內6次改組內閣

組成同心同德團隊

安倍要修改日本和平憲法，遭遇國內外的反對，安倍是明知不可為而為之，但在計算選票得失的關口，他還是主動按下不表，聲稱修憲沒有時間表，今後會以發展經濟為先。

難聽的說安倍是牆頭草，往好的看是識時務者為俊傑，為政者需要有總覽大局、看清形勢的慧眼，該前進時絕不卻步，需要壯士斷腕時，就要當機立斷，猶豫不決只會導致當斷不斷反被其亂。

為政者未必能夠制定出毫無瑕疵的政策，更多時候是取決於執行力。安倍的政策往往都有爭議，比如何時推出削減企業稅和提高消費稅。但推行一項政策不但要估計到利益相關方的矛盾和共性，還要有一個強而有力的團隊去推行，安倍在任內6次改組內閣，就是要保證他的團隊，是能夠跟他同心同德去推行政策的。改組內閣，既是檢討某個重大政策不能順利推行導致的後果，也是為推行新的政策所做的人事準備。為政者總不能將自己變成「孤家寡人」，再好的政策，單人匹馬是無法推行下去的。

安倍要成為任期最長的首相，他早就準備好修改自民黨黨章，讓總裁可以最多連任3屆即9年，為其延長任期製造制度支持。他要長期執政，對日本的利弊，這是日本人的事情，而中國古代「預則立，不預則廢」的智慧，安倍是學到家了，為政者不能等事情發生了，才考慮是否要辭職謝罪。「為官避事生平恥」的道理，安倍未必是學中國人的情操，但他肯定具備迎難而上的精神，這也是安倍成功之處。

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