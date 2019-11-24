社評：中國外貿仍有增長 經濟轉型向好發展

美方放出的消息顯示，中美貿易首階段協議能否簽訂仍未確定，主要原因是中國不願意在購買美國農產品的金額和期限作出具體承諾，而美國則對中國在保護知識產權等措施的落實仍存疑慮。據報道，中方已經邀請美方來華磋商，但是否會有轉機，仍是未知之數。

中美關係遇到困難

中國仍拋出橄欖枝

國家主席習近平前日一天之內接見3批外賓，一再強調中國對外開放的政策不會改變，而且說「中國言必信、行必果，我們說話算數，絕不喊口號、說空話」，雖然只說中美關係正在處於另一個十字路口，但對開放市場作出如此鄭重承諾，顯然是有所指，可被理解為向美國拋出橄欖枝。而美國總統特朗普則一再表示，並沒有答應一旦達成協議會自動降低對華關稅，似是將紅蘿蔔一直吊在前面作為最終達成協議的誘餌。

中美互相提高關稅，嚴重影響兩國貿易往來，今年首10個月，兩國貿易額下降10.6%，然而，中美貿易額佔中國進出口總額的比重持續下降，貿易戰只是加快下降速度而已，而今中美貿易額佔比已經降到11.9%。與此同時，中國對歐盟和東盟的貿易額持續上升，今年首10月分別增加8.3%和11.9%，歐盟與東盟貿易額佔中國外貿的比率則分別升到15.5%和13.8%。

中美貿易摩擦並非始於近年，中國在對外貿易多元化方面早有準備，歐盟與東盟兩個潛力巨大的市場，當然是中國銳意爭取的對象。此外，中國還開創了一個新的貿易「群體」，即「一帶一路」國家，實則是在培育新的市場體系，今年首10月對「一帶一路」國家的貿易額增速達到9.4%，未來隨着中國在「一帶一路」國家的投資與貿易往來增加，相信其佔中國對外貿易市場的比重也會持續提高。

中國自身的經濟增長雖然放緩，但仍有巨大購買力，貿易順差所得的外匯收入，可以提振進口。剛結束的第二屆進口博覽會，意向成交額達到711億美元，較上屆增加23%。這是中國主動增添的貿易渠道，由過去依賴廣州交易會促進出口，到組織上海進口博覽會，逆轉了整個對外貿易的態勢，讓包括美企在內的國際企業，都要瞄準具購買實力的中國市場。

經濟轉型速度雖慢

仍在向好發展推進

進出口總額的提升，還要看內涵，過去中國依賴出口加工產品和天然資源賺取外匯，目前正在逐漸轉向出口高科技產品，進口農產品和消費品，這個轉變展現中國經濟結構轉型的態勢與速度。而今加工產品出口仍然佔出口總值的半壁江山，雖然高科技產品的研發與質量漸次提高，但出口遇到阻力也不少。

今年首10月高附加值的出口商品，例如集成電路、太陽能、電力與醫療器械等產品的出口值均高於平均水平，但中國能拿出手的拳頭商品，比如通訊器材和高鐵技術，除遇到同類產品競爭外，還要應付來自美國有針對性的「狙擊」，中國要完全改變這個態勢，一方面要提高產品競爭力，也要以國家綜合實力對抗，這就不是簡單的貿易問題。

縱觀中美貿易戰的進程，雖然美國所開出的條件明顯是強人所難，而且是得寸進尺，但中國還是採取息事寧人態度，盡量大事化小，為經濟轉型「買」時間。中國今年首三季的高科技製造業增加值上升了8.7%，雖然比整體經濟增長率的6.2%高，但這個速度談不上令人滿意。

中國需要一個強大的內需市場來支撐整體經濟的增長，同時培育高科技產品的研發與生產。今年首10月，社會消費品零售總額增長8.1%，雖然增速有回落迹象，但中國有全球最高的國民儲蓄率，問題是如何激活與保持購買意欲，這就取決於國民對整體內外局勢的信心。

國家主席習近平日前表示，中國經濟發展有着巨大韌性、潛力和迴旋餘地，經濟長期向好的態勢不會改變；中國將堅持新發展理念，推動經濟高質量發展，持續推進更高水平的對外開放，為世界經濟增長帶來更多機遇。

國內的局勢是穩定的，對外關係目前雖然遇到中美對抗的干擾，但中國的發展並非繫於跟美國關係一棵樹上，中日關係好轉，中歐關係穩固，中國跟東盟關係還在向前發展，「一帶一路」的計劃仍在推進，這些有利因素都是積極的，只要中國對美國的步步緊迫沉着應戰，沒有理由對經濟發展轉型和整體增長失去信心。

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