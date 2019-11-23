社評：投下神聖一票 勝過萬語千言

競選氣氛淡難掩張力

政黨看待區選如公投

區議會是香港議會制度一環，雖然按法例只屬諮詢架構，惟未來立法會選舉將有6個議席由區議會產生，行政長官1200人選委會成員也包括區議會代表。今次區選競爭激烈，參選人數創歷來最高，全港沒有任何一個選區出現自動當選情况。過去數周，反修例風暴愈演愈烈，堵路暴力一再升級，全城交通半癱瘓，汽油彈催淚彈你來我往，又有候選人在街頭遇襲，可幸緊張局面近日總算稍為緩和，只要今明兩天不出大亂子，選舉臨時押後或取消的機率相信不大。

今屆區選在反修例風暴之下舉行，重要性非比尋常，選舉氣氛亦相當詭異。由於暴力橫行，候選人遇襲、破壞辦事處事件頻生，很多候選人的選舉工程都甚為低調，街站宣傳和「洗樓」等活動明顯較以往少，競選氣氛並不濃烈。可是選民投票意欲和決心之大，卻是多年來所鮮見。泛民建制兩派的鐵桿支持者，固然全力動員，就是一些以往較少關心區選的市民，也紛紛表示這次一定會去投票。儘管市面看不到「決戰前夕」的氣氛，然而普羅大眾都感受到這次選舉的張力。

這次區選已登記選民超過413萬，佔合資格選民86.1%，創歷年新高；新登記選民有近39.3萬人，同樣是回歸後選舉年新高，當中以18至35歲群組比例最高，接近五成。不少選民眼中，今次早已不是一場關於地區事務或民生議題的選戰，而是一次針對修例風波的政治表態，有人希望用選票表達對政府和警方的憤怒，亦有人盼以選票，向愈演愈烈的暴力破壞說「不」。民主派形容今次選舉是「五大訴求一起公投」，建制派亦提出「以票止亂」，呼籲選民投票。

以往部分選民對區選不太重視，投票率若能超過四成，已算不俗，然而今次區選投票率，可望超過五成，甚至直逼六成亦未可料。根據以往經驗，高投票率以及年輕首投族人數顯著增加，均對民主派有利。有人將今次選舉，與2003年底區議會選舉相提並論，認為市民不滿政府，民主派有機會重演大勝歷史。不過話說回來，自從1980年代引入代議政制以來，香港從未試過在暴力陰霾籠罩之下舉行選舉，這次區選結果很難以過去經驗猜度。

一場選舉比起任何民意調查，更能清晰反映民心所向、讓「沉默大多數」發聲，現在最重要是確保明天投票能夠和平順利進行，所有選民都能夠「免於恐懼和暴力威嚇」去投票，不受他人妨礙干擾。

最近網上有人號召投票日阻礙長者投票，例如收起家中長者的身分證、安排長者離開香港等，甚至圍堵接送長者到票站的旅遊巴，廉署已表明，相關行為可能涉及選舉舞弊，可判監禁。任何選民在票站若遇滋擾、妨礙或挑釁，也應保持冷靜克制，同時向票站人員舉報，避免爭執甚至「講手」。

堅持選舉公正

反對輸打贏要

反修例風暴以來，來自不同陣營的文宣操作和流言，充斥社交媒體，旨在煽惑人心。隨着區選臨近，各式謠言亦愈來愈多，有人言之鑿鑿可以集體報失身分證，用報失紙便可冒充他人投票，有人更刻意發放誤導信息，企圖令別人去錯票站投錯票，又或導致選票作廢。所有選民必須保持警惕，不要輕信流言。

比起很多國家和地區，香港選舉文化算是較為成熟，點票透明度也很高，所有候選者都可以派代表監督唱票情况，雖然選舉過程偶爾會有一些舞弊爭議，諸如種票、賄選、恐嚇等風波，然而總體仍是廉潔公正，各方即使發生爭拗，也願意按投訴機制，提出選舉呈請。香港選舉公平公正，一直得到各方信任和認同，選舉總有輸贏，願選就要服輸，若真的認為有舞弊情况，應拿出真憑實據，交由司法機關仲裁，不應捕風捉影，更不能輸打贏要。今次區選最大意義，不在於選戰誰勝誰負，而是香港是否仍能按照正常遊戲規則辦事，只要選舉能夠公平公正順利完成，就是全香港的勝利。

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