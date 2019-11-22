社評：「阿里」招股旺場冲喜 港金融中心地位有憂

阿里巴巴集資千億

未掩香港經濟內傷

今次阿里上市集資規模，估計最終可達1000億港元，成為港股歷史上第三大IPO。反修例風暴曠日持久，香港經濟衰退，社會動盪未知何時方休，早前市場一度流傳，阿里因應香港形勢，暫緩第二上市計劃。今次阿里決定「去馬」上市，當然可以視為對香港前景投下信心一票，對香港國際金融中心地位有支持作用，然而必須指出的是，阿里考慮到自身發展需要，集資計劃總不能一拖再拖，加上華府可能出手打壓在美國上市的中國企業，阿里來港作第二上市，至少可以分散風險。

全球化之下的金融精英世界，跟實體經濟和社會狀况，可以差天共地，過去數年歐美出現的反全球化反精英浪潮，某程度反映了這一矛盾，香港情况亦不例外。中美貿易戰和反修例風暴，近半年對香港實體經濟帶來很大壓力，可是資本市場所受影響相對有限，單計今年6月至10月，本港IPO集資額便達到147.67億美元，再成全球最活躍集資市場。

紐約、倫敦和香港作為世界三大國際金融中心，各有立足點，廣納區內以至全球資本。環顧全亞洲，香港資本市場規模較新加坡大，國際化程度也勝過東京，內地巨企走向全球化，在港集資是其中一個很自然的選擇。這亦是為何香港作為互聯網經濟並不發達的地區，卻集齊了騰訊、阿里、美團、小米等內地優質科技公司。阿里同時在港美兩地上市，亦有利集團全球化的發展戰略。

對香港資本市場而言，阿里來港上市，若能鼓勵更多有實力內地企業以香港而非紐約作為上市首選，當然最好不過，有投資者甚至憧憬，一待反修例風暴過去，港股可大幅上揚，一如六七暴動或2003年SARS疫潮過後的強烈反彈一樣。然而阿里招股反應熱烈，跟香港實體經濟並無明顯關係，若以此研判香港前景，可能謬以千里。

反修例風暴不僅重挫實體經濟，也對法治和營商環境造成很大傷害，無人敢肯定社會動盪會否很快結束，又或以某種低烈度方式長期持續，香港經濟韌力面對前未所有嚴峻考驗，能否迅速復元反彈仍是未知數，也不能理所當然假設，香港國際金融中心地位長遠一定穩如泰山。

阿里上市反應熱烈，只說明香港在全球化之下的獨特金融角色不會突然消失，內地資本帳開放路漫長，香港暫時仍可食老本，充當內地與國際資本匯聚之地，然而政治、社會環境變化所帶來的影響，往往要一段時間才會漸漸浮現。以倫敦為例，英國脫歐在可見中短期都不會影響其國際金融中心地位，皆因在金融全球化之下，倫敦某程度屬於「全世界」，但是英國脫歐長遠會否令倫敦國際金融中心地位褪色、失去增長動力，卻是另一問題。香港國際金融中心地位，同樣有褪色隱憂。

獨特地位受考驗

防金融中心褪色

過去數十年香港發展蓬勃，一大原因是香港地位獨特，同時符合內地和西方利益需要，然而當今國際環境已變。以往美國看待香港，着眼的是經濟利用價值，可是當下華府似乎多了考慮政治利用價值。香港是美國貿易順差最大的經濟體，也是美商進軍內地重要門戶，在港美企過千間，《香港人權與民主法案》不符美方商業利益，然而美國國會仍通過法案，但求增加對華籌碼，副總統彭斯甚至將香港局勢與中美貿易談判掛鈎。至於北京方面，過去對港所強調的「長期打算充分利用」方針，也可能有變，國家安全成為優先考慮。

一國兩制行穩致遠，需要各守分際，既要恪守一國，亦要尊重兩制，然而當前情况卻是背道而馳。美國知名亞洲問題專家卜睿哲最近撰文談論香港，提到兩制共存的可能性，有可能在催淚彈和汽油彈之下消失，香港激進示威者不懂見好就收，拒絕妥協的強硬立場，反過來又令北京更強硬，抗爭者不明白北京對國家安全的憂慮，也不明白美國總統特朗普根本不關心人權民主，香港商界精英長期利用一國兩制來自肥，加劇社會不公義，激進抗爭者則利用一國兩制所許以的自由空間，作出肯定會被北京視為挑戰主權的行動，北京為了確保香港受控，有可能顯著收緊香港的自由，在這樣的體制下，香港能否繼續作為國際金融中心，還待觀察。卜睿哲的說法，正正道出了香港的困局和危機。

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