社評：港成中美角力戰場 惡鬥之下豈有完卵

兩院通過對港法案

對香港有害無利

反修例風暴持續，暴力破壞變本加厲，國際輿論亦出現了微妙變化，在批評警方執法之餘，亦對嚴重暴力破壞行為有更多批判。本周，聯合國人權事務專員辦事處便對香港示威活動中，部分人訴諸極端暴力深表關注，呼籲參與示威各方放棄及譴責使用暴力。這跟聯合國人權事務高級專員今年8月和10月先後兩度開腔，將側重點放在批評警方之上，取態明顯有別。然而放眼華府政界，情况卻不一樣。

繼眾議院之後，美國參議院周二也通過了《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》。參眾兩院各自的《法案》版本有一些差別，例如參院方案提到，作為「政策宣言」，美國支持香港實現「雙普選」，亦會聯同盟友推動香港自由人權，云云，然而必須留意，「政策宣言」本質是立場宣示、擺擺姿態，參眾兩院《法案》內容實質大同小異，核心有二：一是要求國務院每年向國會提交報告，檢視香港人權和自治狀况，考慮是否繼續根據1992年的《香港政策法》，將香港視為單獨關稅區，在經貿等方面將香港與中國大陸區別看待；二是制裁在香港違反人權的本地和內地官員。至於《保護香港法案》，則是禁止向香港警方出售催淚彈等裝備。

參眾兩院稍後將就《法案》協商統一版本，呈交總統特朗普，《法案》 一經總統簽署便將正式生效。觀乎北京反應，態度也相當強硬，並非一般例行抗議。中央先後有6個機關部門發聲，除了外交部開腔抨擊美方干涉內政，全國人大外事委員會亦強烈譴責，在「議會對議會」的對等層次抗議。外交部傳召美國駐華大使級臨時代辦嚴正交涉，反映北京視之為一宗外交大事，事涉國家主權，必須嚴厲警告美方，倘若《法案》正式生效，中方將採取「有力措施堅決反制」。

在香港，部分人對美國和《法案》抱有不切實際的幻想，以為美國是「民主救星」、香港繁榮穩定「取決」於美國，有了《法案》這個「殺手鐧」，北京就會「跪低」，云云，然而由想像回歸到現實，《法案》的通過，只標誌香港正式成為中美角力戰場。世上沒有戰場可以安然無恙，最終必然是體無完膚，美中在港激烈角力曠日持久，輸的一定是香港，港人所希望的民主自由和繁榮穩定，只會變得難以企及。

華府為了一己利益轉軚出賣盟友，可謂罄竹難書。平情而論，《法案》也看不到有何幫助香港自由民主的殺手鐧。若說制裁「侵犯香港人權」的官員，美國早有《全球馬格尼茨基人權問責法》可用，華府如果真的有心出手，根本毋須靠《法案》；單獨關稅區方面，當年華府有此安排，最大目的是為了保障美商利益，方便利用香港作為跳板，在中國大陸拓展利益。港美經貿交往緊密，真的取消香港單獨關稅區地位，也會嚴重損害美國利益，何况香港的自由貿易地位，並非華府說了算，看不到其他外國政府會考慮這樣做，搬石頭砸自己的腳。

當然，就像1990年代美國逐年審視中國的「最惠國待遇」一樣，《法案》要求美國國務院每年審視香港狀况，確認美國視香港為單獨關稅區的安排，無可避免會增添外資在港所面對的變數，長遠有可能令一些外資放棄以香港作為根據地，然而諷刺的是，不少看好內地長遠前景的外商，大有可能直接跑到上海、深圳又或大灣區。中方對《法案》反應強烈，並不是因為《法案》無比厲害令北京叫痛，而是不滿美方公然干涉內政侵犯主權。中美貿易戰對兩國經濟構成不少壓力，然而北京面對白宮一再加徵關稅，在核心利益問題上仍然寸步不讓，很難想像北京會因為《法案》而「跪低」。

增添對華施壓工具

美為己利非港民主

數天前，白宮還強調中美貿易談判接近擬定首階段協議，然而就在參院通過《法案》當天，特朗普又改口風，表示中方要達成「為我喜歡」的協議，否則將向中國貨徵收更高關稅，不排除特朗普是想利用是否簽署《法案》一事，作為中美貿易談判籌碼。對白宮來說，《法案》提供了多一項對華施壓的工具，然而施壓目的並非真的為了香港自由民主，而是為了美國自身利益。華府大打「香港牌」，不僅無助香港民主自由，反而只會幫倒忙，令北京戒心更大、進一步收緊對港政策。

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