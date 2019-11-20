社評：高院裁決觸動中央 港事港辦仍屬上策

禁蒙面未止暴制亂

人大釋法恐添震盪

上月初，行政長官林鄭月娥會同行政會議，以「危害公安」為由，引用《緊急法》制定《禁蒙面法》，希望止暴制亂。《緊急法》沿襲自港英時代，民主派議員質疑《緊急法》和《禁蒙面法》是否合憲，提出司法覆核。高院裁決未有全盤否定《緊急法》合憲性，對「緊急情况」下援引是否違憲存而不論，惟裁定《緊急法》在「危害公安」情况下使用有違《基本法》，意味《禁蒙面法》亦失去法理基礎。裁決指出，《基本法》規定立法權在立法會，並未賦予行政機關，特首若基於「危害公安」便可引用《緊急法》立法，範圍過於廣泛，立法會難以制約。《禁蒙面法》方面，高院認為和平合法集會也受限制，「超出合理需要」。律政司若有不服，可以提出上訴，爭取上訴庭盡快審理。

香港局勢緊繃，政府引用《緊急法》制定《禁蒙面法》，本身就是備受爭議的決定，高院裁決惹來各方議論，某程度亦是意料之中，最須留意的當然是中央取態。人大常委會法制工作委員會發言人表示，部分全國人大代表對裁決「強烈不滿」，法工委正研究全國人大代表的建議。「人大釋法」的可能性，頓成各方焦點。

香港奉行一國兩制，高度自治權由中央賦予。《基本法》第158條訂明，《基本法》解釋權在人大手中，人大常委會有權「主動釋法」。3年前立法會宣誓風波，高院開審不久後，人大常委會便率先主動釋法，處理宣誓問題。回看今次《緊急法》和《禁蒙面法》爭議，不能排除人大再次主動釋法，惟從香港角度而言，此舉無可避免會帶來震盪，為亂局添加更多變數。

警方強調《禁蒙面法》有助執法，高院裁決亦提到，蒙面確有「壯膽」效能，蒙面者肆意違法，警方亦難以執法。港澳辦認為《禁蒙面法》對止暴制亂發揮積極作用，惟平情而論，《禁蒙面法》執行個多月，對於止暴制亂幫助很有限，迄今警方以《禁蒙面法》提出檢控的個案不多。除了暴力分子蒙面，不少普通示威者亦選擇蒙面參與非法集會。國家主席習近平強調，止暴制亂恢復秩序是香港當前最緊迫任務。高院裁決雖令警方手上少了一個法律工具，惟《禁蒙面法》效用本來就不大，從「止暴為先」考慮事情緩急，有關《禁蒙面法》的法律紛爭，不見得一定非急於處理不可。

當然，從中央角度，是否需要釋法，考慮不止是止暴制亂。港澳辦和人大法工委認為，全國人大常委會已於1997年確認《緊急法》符合《基本法》，可以作為特區法律，現在特首只是按《基本法》和人大決定履行職權，高院的裁決不僅「嚴重削弱行政長官應有的管治權力」，更是「公然挑戰」人大常委會的權威。四中全會強調「完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力」，落實對特區的全面管治權，港澳辦主任張曉明闡述四中決定，更提到《基本法》解釋權的行使，不應取決於某些人的主觀好惡，而應根據實際需要決定，「該解釋就解釋」。

中央部門反應強烈，背後折射中央與香港長期觀點分歧，以及愈益嚴重的互不信任緊張關係。過去內地輿論對香港「洋法官」等問題，本來已有不少意見。反修例風暴以來一些判案，諸如侮辱國旗僅判社會服務令，在美國領事館外塗鴉卻被判囚，更惹來巨大迴響。早前國務院副總理韓正接見林鄭月娥，提到香港行政、立法、司法機關有共同責任止暴制亂，三權要合作。今次高院裁決看在很多港人眼裏，是三權分立相互制衡的體現，惟看在中央眼裏，卻猶如是公然挑戰國家領導人的要求。

恪守一國尊重兩制

中港審慎處理分歧

一國兩制行穩致遠，需要各守分際，既要恪守一國，亦要尊重兩制，然而當前情况卻是背道而馳。在香港，有人不斷挑戰一國，中央打擊港獨，管控也愈來愈緊。人大法工委表示，特區法律是否符合《基本法》，只能由人大定斷，「任何其他機關無權決定」，終審法院前首席法官李國能對此深表關注，因為這有悖一直以來的做法，人大在本地法院裁決後釋法，將損害香港司法獨立的觀感。中央部門對高院裁決雖有不滿，惟暫時未見進一步行動，希望中央可以多留空間，盡量讓香港按照本地司法程序，處理相關爭議。

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