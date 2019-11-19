社評：和平解決理大危機 避免浴血大學校園

理大儼如火藥庫

警方行事須審慎

上周初發起的「三罷」（罷工、罷課、罷市），變成以堵路暴力為主的行動，多所大學因為各自地理位置，成為了行動重要據點，由吐露港公路到紅隧九龍出入口癱瘓多天，很多市民苦不堪言，有人將不滿矛頭指向政府，亦有原本同情社會運動的人，覺得堵路暴力過了火位。黑衣人接管了部分大學校園，在校內肆意破壞，惹來校內師生反彈，也導致事態出現變化。中大「二號橋」堵路行動，最終以校外黑衣人撤走告終，周末多區有市民清理路障，雖然有黑衣人投擲汽油彈阻撓，可幸未釀傷亡，多條被堵幹道能夠重開，不過紅隧九龍出入口的路障，迄今仍然未能清除。

警方與理大黑衣人周日起在校園外圍對峙，催淚彈汽油彈互射，起因便是有市民清理附近路障，遭黑衣人擲磚。佔領理工大學校園的黑衣人，既有校內生，也有大批校外人，當中甚至包括中學生。他們不願放棄天橋堵路據點，採取堅守策略，將校園化為「戰爭基地」，大量製造汽油彈等武器。就像中大一樣，理大校園滿目瘡痍，設施遭嚴重破壞，實驗室內的危險化學品被人盜去，由於危及公眾安全，校方已報警備案。

過去兩天理大外圍衝突，由弓箭傷人、汽油彈遠距離彈射裝置，到汽油彈投擲數量之多，無不顯示校園內囤積了大批致命武器，不排除部分在中大和城大被盜走的弓箭和危險化學品，都被運到理大。現時的理大，已是名副其實的火藥庫，市民應該遠離險境，警方行事亦須審慎，避免事態一發不可收拾。

當前理大緊張情况，與上周中大有相似之處，亦有關鍵不同，化險為夷關鍵，在於盡快與校外暴力分子切割。上周中，中大和理大校方均有開腔，譴責有人暴力佔領校園四處破壞危及師生安全，要求外來激進分子立即離開。中大學生會與校內師生，與校外黑衣人矛盾迭起，最後雙方分道揚鑣，校外黑衣人撤離，中大亦倖免於難。相比之下，雖然理大校內亦有「路線」分歧，有人反對留守者破壞校內圖書館及課室等設施，惟主旋律仍是不切割、不割席。上周五理大學生會與校外人溝通後，學生會決定留守，校外人未有表態撤出。

社會不應包庇暴力

政府要有更多「軟功」

種種迹象顯示，現階段警方所用戰略是「圍而不攻」，務求令各方與暴力分子切割，將最激進的勇武派孤立起來。警方定性理大外的暴力達到暴亂程度，任何留守及協助暴徒的人，均可能干犯暴動罪，同時不斷呼籲校園內的黑衣人放下武器，走出校園投降。校方居中斡旋，亦再三要求校內師生離開、遠離暴力，同時要求警方暫時不要進入校園。過去一天，理大校長滕錦光和社會多位知名人士，都有公開喊話以至嘗試調停危機，爭取事件和平解決，讓校內人士和平、安全離開。不過何謂「和平安全」離開，不同人看法顯然不一。

昨天理大校長滕錦光表示，警方承諾若黑衣人不主動攻擊，警方會暫緩攻勢，容許校內人士和平離開，理大校方要求警方安排學校管理層陪同被捕理大師生到警署，確保被捕者得到公平對待。從警方角度，和平安全離開的意思就是投降自首，參與暴亂者需要承擔法律後果，這是法治原則，然而以目前社會氛圍，顯然不少人另有想法。昨天多次有黑衣人企圖突圍，反映很多人至少現在未有此打算，如何化解危機，仍有不少懸念，唯一可以肯定的是警方武力強攻理大，雙方極有可能出現嚴重傷亡。各方必須用盡一切方法，避免讓理大成為戰場。

暴力不能解決問題，社會也不應包庇暴力。止暴制亂恢復秩序，政府不能單靠「硬功」，全仗警方執法，亦要有「軟功」回應民情，我們仍然深信，獨立調查委員會是化解危機的重要鑰匙。與此同時，社會各界亦確須盡快與暴力切割。區議會選舉在即，暴力不斷升級，堵路癱瘓交通持續，只會增加選舉無法如期舉行的風險，這對全港市民都不是好事，不同黨派均應站出來，促請各方停止暴力。

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