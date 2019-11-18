社評：香港優越角色不再 內外交困長遠堪憂

香港的經濟規模去年被深圳超過，今年廣州有6%的增幅，香港則出現負增長，必然落後於廣州，香港在全國的經濟規模排名，從第一漸次跌到第五（亦低於上海、北京），接着後來居上的將會是重慶和天津。內地經濟增長速度比香港快，並不意味着香港經濟不再增長。香港近月出現的內部動盪，可能也是短暫因素，最大的隱憂是香港在國家經濟發展中的位置。

威尼斯金融中心只剩旅遊業

香港金融業背靠國家仍發展

意大利威尼斯的故事，大家都熟，憑藉歐洲往非洲海路必經之地的位置，商業與貿易發達，曾是世界上首個真正意義上的金融中心，但由於航海冒險家哥倫布發現繞過非洲好望角到達新大陸，引發英國、西班牙和葡萄牙競相從海路爭奪殖民地，威尼斯地理位置的壟斷地位被打破，商貿與金融業不斷滑落，至今只剩下旅遊業一枝獨秀。由於旅遊業過度發展，房地產價格飈升，本地居民「無處容身」紛紛遷出，經濟進一步受到打擊，2017年兩間銀行面臨破產而需政府打救，市政府財政左支右絀出現嚴重危機。

香港同樣因有深水港以及處於國家南端而商貿發達，1950年代因韓戰西方對中國實施禁運而使香港轉口貿易成為支柱產業，並帶動航運和金融業發展。改革開放後，內地港口愈益發達，香港港口吞吐量從世界第一跌到第五，金融業由於人民幣並非自由兌換貨幣，而且人民幣要國際化，香港仍有不可替代作用，令香港金融中心地位不但得以保留，還有進一步發展空間。香港背靠國家的「運氣」，是威尼斯可望而不可及的。

另一個城市的命運更加淒慘，黎巴嫩首都貝魯特處於歐亞之間，海港因素也令其成為商貿重鎮，同樣受到發現通往亞洲新海路的影響，地位下降。貝魯特受政治因素的影響更大，由於其地理位置是兵家必爭之地，這座千年古城曾經被鄂圖曼、十字軍、俄羅斯、埃及以及法國統治或蹂躪，直到1944年黎巴嫩才成為獨立國家。貝魯特經過長年的經貿往來經歷，建立一套完整的法律和金融體系，曾長期是阿拉伯國家財富的庇護所，得益於1960年代波斯灣石油國家的興起，成為石油美元的交易中心，帶動該市金融業的發達，多家地區銀行的總部均設於此。

貝魯特受政治紛爭打擊

香港社會運動需要治理

貝魯特的好景不長，1975年爆發內戰，好好的一座城市被分割成兩截，穆斯林佔西城，基督徒佔東城，中間的隔離帶本是商業和金融中心，卻變成兩派民兵水火不容的交戰區，由於國際關係的因素，貝魯特的兩翼分別先後被敘利亞和以色列頻繁轟炸，1978年基督徒民兵還與敘利亞打了一場百日戰爭，1983年還發生了美軍和法軍軍營遭自殺式炸彈襲擊事件，300人被殺，直到1990年內戰結束，這座一度被稱為「亞洲巴黎」的都會，受到摧毁式打擊。

內戰結束後，貝魯特有一定程度的復蘇，但最近再次陷入政治危機，由於政府被富人家族控制，社會分化嚴重，過去以宗教和宗族為主線的政黨結構固化，人民參與政治的渠道，追不上社交媒體聯繫和動員政治的發展速度，政府卻在此時「堅離地」提出征收WhatsApp稅，引發市民大規模抗議，示威者持續一個多月的堵塞道路令城市陷於癱瘓，總理薩阿德10月29日辭職，現在動亂還沒有平息，銀行繼續關門，學校仍然停課。

香港的情况跟貝魯特千差萬別，但有一個共通點是，兩座城市都因地理的特殊位置而繁榮鼎盛，但貝魯特的這個因素已經幾乎完全消失，香港仍然部分保留，然而不無隱憂，因為內地其他城市在各方面的發展都在突飛猛進，香港如何以創新科技作為突破口，加快融入粵港澳大灣區而得到新的增長點，至關重要。

香港跟貝魯特最大的不同之處，是香港雖是多元社會，但從來各方都比較互相包容，不像貝魯特的穆斯林和基督徒之間長年敵對。兩年前黎巴嫩動亂，總理薩阿德就曾悄然出走，皆因他本來就在外國出生和長大，面對家族利益不能得以保障，撂挑子去國一走了之。而香港在國家的特殊位置，不會容忍這種情况發生，所以動亂的處理手法也會不一樣。

貝魯特的抗議者目前還在討論，這究竟是一場革命還是社會運動，如果是革命，什麼事情也可以接受，堵路和城市癱瘓也毋須得到任何人批准。香港則不同，香港不允許也不需要革命，社會運動也不接受無法無天的任意妄為，解決手段取決於特區政府的決心與魄力。

歡迎回應 editorial@mingpao.com