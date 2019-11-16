社評：珍惜中大校園 勿變戰爭基地

校外黑衣人鳩佔鵲巢

中大校園失控陷險境

新一波「三罷」持續5天，多間大學附近的主要幹道被堵，影響愈來愈嚴重，浸會醫院有醫生表示，院方車輛無法到血庫取血，要求黑衣人基於人道立場，容許醫院使用附近道路讓車輛通行。中大方面，示威者昨天清晨同意重開吐露港公路南北行各一條行車線24小時，兩次開記招要求條件是政府答應釋放被捕者等多項要求，惟政府表明不接受要脅，吐露港公路入夜後已重新被封，二號橋更傳出多次爆炸聲。值得留意是，公布開路24小時的黑衣人身分不明，中大學生會表明沒有參與第一次記招的決定。究竟中大校園現在是誰說了算，叫人疑惑。

警方周二在中大二號橋執法，試圖阻止高空擲物堵塞吐露港公路，大批校外黑衣人進入中大聲援，學生得到社會很多人同情和支持，為免事態惡化，最終警方與校方達成協議後撤離，黑衣人成功堵塞吐露港公路和鐵路。自此黑衣人「接管」了中大校園，校方管不了，中大學生會也管不了。

中大位處山中，可攻亦可守，也是校外黑衣人首家「拿下」的大學， 自然「易請難送」。過去數天，有中大師生投訴校外人滋擾行為，諸如校內「飛車」、「玩火放火」，甚至恐嚇中大同學。校外黑衣人鳩佔鵲巢，為了「防範警察滲透」，把守主要出入通道，校內師生不能自由出入，要向校外黑衣人出示證件甚至接受搜查。

觀乎中大校長段崇智的公開信，連日來校園發生很多違法事件，除了縱火外，有人更從校外運輸物資入大學，大量製造汽油彈，大學實驗室部分危險品及易燃品亦被盜去。近日一些網上討論區已在談論，可用化學品製造武器，有人更點名提及中大實驗室內應有不少有毒物品，部分易爆化學品可製成手榴彈。 中大校園失控，不僅危及校內師生，更對社會安全構成嚴重威脅。

除了中大，其他大學校園也面臨失控，甚至成為汽油彈兵工廠。理大校長滕錦光表示，校外激進分子走入校園，不止令很多校內設施受破壞，亦對校內師生造成威脅。城大亦表示，學生宿舍範圍發現大量化學易燃物品，呼籲學生盡快離開宿舍。多間大學均有大批重要學術設施以至無價珍藏，校外黑衣人眼中只有武鬥，一旦校園變成「戰場」，留校師生安全將面臨巨大威脅，校內設施瑰寶更可能付諸一炬，各方必須避免出現最壞局面。

各方應齊心合力救校

珍惜所有向暴力說不

多間大學「蒙難」不知如何拆解，背後折射的是一系列政治死結。大學校園失控被佔，校方尋求政府協助解困，本來是理所當然，可是觀乎當前學生和社會不少人的立場，政府和警方才是頭號「眼中釘」。段崇智表示「假如大學不能繼續履行基本使命及任務，須尋求相關政府部門協助」，部分學生即時質疑，校方是否想「邀請警方清場」，校方要迅速澄清並無此事。從警方角度，除非民情有變，又或得到校方師生支持配合，否則很難貿然介入幫手「光復校園」；從政府角度，非法佔領校園的黑衣人，實際是以大學校園作為「人質」，不能隨便讓步接受政治勒索。

昨天政務司長張建宗說，鑑於很多大學校園被佔領，當局已與相關大學高層會面，要求他們採取措施管理好校園秩序，「有需要」時可向政府求助，未幾9間大學校長發表聯合聲明，反批政府遲遲未能化解政治危機，令大學校園成為政治角力場，認為政府必須迅速以具體行動化解政治僵局。大學危難當前，不是互相推搪時候，政府和各大院校應齊心想辦法恢復秩序，不要再作無謂爭拗。

大學強調獨立自主，若想避免政府和警方插手，校方和學生應齊心合作，請校外人離開，奪回校園管治權。學生組織首先要做的，是與佔領校園的校外暴力分子割席，不要再說什麼「核爆也不切割」。政府應該少說話多做事，切實支援校方。社會各界亦應清醒，明白當前校園形勢之嚴峻，不要再縱容或默許暴力。當前中大失控情况，某程度也是香港社會縮影。社會人士警覺必須愛惜中大，不能被暴力分子破壞，推而廣之，所有人亦應珍惜香港，向暴力說不，令暴力分子喪失各種有形無形的保護罩，才有望煞停暴力破壞，使香港免受更大傷害。

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