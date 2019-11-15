社評：交通半癱社會半停 政府要有應對方案

癱瘓行動未見休止

法庭縱火藐視法治

社會「被三罷」情况持續，由吐露港公路到紅隧，南北交通幹道「經脈盡塞」。教育局已宣布所有學校一直停課至星期日，不少人也無法如常上班開工。陸路交通半癱瘓情况持續，不僅嚴重妨礙市民日常出入，物流受阻問題也漸漸浮現。雖然各區暫時未見物資供應不足情况，然而當前人心虛怯，文宣操作氾濫，流言煽惑可掀「雪球效應」，引發市面恐慌，令香港亂上加亂。

新一波「三罷」（罷工、罷課、罷市）源於科大生周梓樂墮樓身亡，起初有大專學界中人提出「三罷」一周，然而這場政治運動並無「大台」，根本無人可以「拍心口」說了算。教育局下令全港停課至星期天，惟觀乎事態發展，現時誰都無法肯定，堵路暴力癱瘓香港的行動會持續到什麼時候，政府要有最壞準備，倘若以為「三罷」下周初或許有機會告一段落，未免流於一廂情願。

暴力吞噬香港，核心價值崩壞，有人「以暴易暴」，有人敢怒不敢言。過去數天，不同政見市民群打群鬥似有增加趨勢，有人遭黑衣人圍毆「私了」，亦有落單黑衣人遭追打。在港鐵月台，有列車受黑衣人干擾無法開出，車廂內氣氛詭異，萬馬齊瘖，不少人面面相覷，卻又不發一言。

香港法治根基動搖，法庭權威也受到公然挑戰。中大學生會申請臨時禁制令，要求法庭禁止警員進入校園執法，惟高院拒絕。香港司法獨立，亦有完善上訴機制，然而裁決公布後，竟有暴徒縱火破壞沙田裁判法院，公然藐視法庭侮辱法治，律師會和大律師公會相繼譴責。法治是民主的基石，律師會強調，沒有法治的民主，只會陷入亂局。 社會再不回歸理智，向暴力說不，香港真的會全面崩壞，爭不了民主、護不了自由，連法治也將失去。

警方指中大校園變成武器庫及汽油彈兵工廠，中大學生會則強調長期抵抗警方內進，不惜犧牲。不少人將焦點放在警方與大學生對峙情况，可是中大面對的最大隱憂，也許更多是來自校園內部而非外部。

當前中大校園氣氛極不尋常，儼如由黑衣人「接管」，這些黑衣人，有些根本不是在校中大生，校方管不了，學生會也承認控制不了，校內只餘零星保安人員，學生出入要向黑衣人出示證件。部分黑衣人就在校內設施自出自入。校內沒有清潔工，衛生顯著惡化；沒有職業校巴司機，部分學生自行駕駛校巴，路面安全惹人關注。由於有大批市民捐贈物品，校內黑衣人似乎物資不缺，可是一些居於校內的教職員以至宿生，卻面對物資供應問題。

校園失控黑衣人「接管」

社會失序港府欠板斧

有中大教師與校方高層會晤，強調校方「沒有放棄校園和所有學生」，教師會配合學生「嘗試盡量回復」校內基本秩序，「保證所有資源供應」，然而反過來看，有關說法正正顯示校園內情况嚴峻，連基本秩序也沒有了。昨晚中大校方澄清，沒有要求教職員及學生撤離，只是「支援並協助」希望離開校園的學生及教職員，惟同時承認人力和資源有限，未必能提供全部所需支援。種種迹象令人關注，中大校園是否正在滑向「無政府狀態」，校內師生職員的處境叫人擔心。

包括中大在內，多間大學已宣布提早結束學期，即學生和教員毋須再回校，校方強調主要是因應交通癱瘓和師生安全，云云，然而從現實操作角度，確有變相叫師生撤走意味，刻下校方是否仍然控制得了校園情况，頗有疑問。較早前，有科大內地生出席公開論壇後遭「私了」。由於擔心人身安全和暴力威脅，近日已有近百名內地生暫時從中大等校園撤離。台灣以至韓國也有從大學「撤僑」的行動。韓國官員甚至表示，正考慮是否進一步提升對香港旅遊預警級別。最近有日本遊客在示威暴力現場拍攝，遭黑衣暴徒圍毆「私了」，日本政府已證實事件。香港亂局加劇，不排除有更多政府提升旅遊警示，甚至勸喻國民避免前往香港。

大學校園失控，某程度也是香港社會最新情况的縮影。迄今看不到校方和港府有何板斧恢復秩序。昨天國家主席習近平回應香港亂局，提出「六個堅定」，包括堅定支持特區政府、警方和司法機構嚴正執法懲治暴力分子，央視評論更表示香港再亂下去，「留給香港社會自我修正的時間不多」。特區政府有責任盡快拿出切實可行方案，處理當前社會半癱瘓局面，多想如何回應社會訴求，以免社稷傾覆。

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