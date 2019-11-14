社評：個人選擇須獲尊重 不應剝奪他人權利

「三罷」堵路變本加厲

市民「被罷工被罷課」

新一波「三罷」未見各方積極響應，為了達到癱瘓香港效果，過去3天黑衣人不斷升級暴力和堵路活動，阻人返工返學。這種不斷升級暴力但求「攬炒」的策略，昨天終令全港陸路交通半癱瘓。港鐵站方面，荃灣線、觀塘線一度全線暫停，東鐵線全日停駛。由吐露港公路、窩打老道、紅隧九龍入口到中區，都先後遭堵塞，南北交通大動脈被切斷，不少人無法上班上學。

香港社會嚴重撕裂，不少人政治立場掛帥，講「敵我」多過講道理。「三罷」暴力堵路癱瘓交通，必然有人拍手鼓掌，視之為一次勝利，對於他們來說，為達目的就算不擇手段亦沒大不了，不管其他人是積極響應，還是「被罷工被罷課」，總之令香港半癱瘓就是成功。然而這種所謂「成功」的背後，是進一步加深社會內部對立。

觀乎昨天受影響市民的反應，仍然有不少人默許容忍，可是認為癱瘓行動過火過分的聲音也不少，很多乘客和市民非常無奈。現時香港社會尊重、包容不同意見的氛圍變得愈來愈薄，動不動就文批武鬥，不同意見者情緒變得激動，很容易出亂子。昨天上水便有不同政見市民和黑衣人互擲磚頭，有人被硬物擊中頭部重創，情况危殆。難道香港真的要走上群鬥群死群傷之路，社會才會醒覺，明白暴力禍害，知道要向暴力說不？

反修例風暴持續5個多月，不少人對於堵路又或搗毁交通燈等行為，已變得有些麻木，可是近期的堵路縱火等活動，已是罔顧他人安全，稍一不慎真的有可能搞出人命。在銅鑼灣，有商舖遭縱火，火勢一發不可收拾，危及大廈樓上住戶，大批居民倉皇疏散；在九龍區，更有人向油站投擲汽油彈。另外，由紅隧九龍出入口天橋，到中文大學二號橋，都有人從高空大量擲物堵路，無視公路車輛安全，一旦引發車禍，後果非同小可。

前天警方在中大二號橋一帶執法，試圖阻止黑衣人佔橋高空擲物，雙方爆發激烈衝突，弓箭、汽油彈、催淚彈橫飛，多人受傷，不知事情始末者，單看現場衝突畫面，還以為校園要上演「翻版六四」。警方在二號橋的行動，在社會引起強烈反應，反映民情不信任，然而關注警察過分使用武力問題，不代表可以包庇縱容高空擲物危害公路鐵路安全。中大學生會申請臨時禁制令，禁止警方在無搜查令及無校方批准下進入校園，以及禁止警方濫用及使用群眾管理武器，高等法院昨晚拒絕申請，表示警方有責任避免罪案發生，進入私人地方確保公眾安寧也是職責之一。警方執法當然要依法守法，可是一個法治社會，也沒理由存在一個「不准執法」的違法者庇護所。

昨天多區交通嚴重癱瘓，幾經轉折，政府終要宣布今天全港學校停課，日前行政長官林鄭月娥才強調不會貿然讓社會停擺，教育局朝令夕改，令家長無所適從，不過話說回來，堵路暴力顯著惡化亦是客觀現實。昨天有載着學生的保母車，遭黑衣人塗污車頭，司機看不清前路，唯有中途停駛。本着學生安全考慮，當局根據最新實際情况處理，總好過一成不變。

「三罷」堵路暴力持續升級，社會運作愈來愈難，可是仍有很多人緊守崗位不避艱難，盡力讓社會如常運作，不少人即使交通癱瘓無法上班，依然在家努力工作，體現港人敬業樂業的核心價值，值得致敬。當然，政治問題還須政治解決，政府必須採取更多積極行動，理順民情，不能一味靠市民自我堅持，更不能只靠警方「止暴制亂」。

核心價值不再必然

基本倫理不應動搖

反修例暴力愈演愈烈，以往很多理所當然的核心價值，諸如包容、尊重、法治等，彷彿都變得要有政治前提或前設，不再理所當然，就算再暴力和不合理的情况，只要有政治理由，總有人覺得可以接受，警方指中大校園成為汽油彈「兵工廠」，有人覺得沒什麼不大了，甚至認為這是抹黑。然而有些基本倫理原則永遠不應動搖。一個自由社會，只要合法，每個人都有權作出自己的選擇，以暴力違法手段製造混亂，剝奪別人上班出行的權利，迫使他人就範，己之所欲強加於人，必然有違自由社會原則。法治精神除了尊重個人基本權利和自由，也要尊重他人權利。終審法院首席法官馬道立這番說話，各方均應緊記。

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