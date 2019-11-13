社評：升級暴力危及無辜 為求「攬炒」不顧後果

大學外屢見擲物堵路

中大激烈衝突如戰場

周一警方和黑衣人在多區激戰竟日，還先後發生了警員槍傷青年、黑衣暴徒火燒不同政見者等嚴重事件。昨天情况也好不了多少。黑衣人與警方多區對峙衝突，中大校園外圍二號橋成為其中一個「主戰場」。中大二號橋是公眾地方，校長段崇智與警方會面後透露，警方的行動，是因應之前有人從二號橋向吐露港公路投擲雜物，危及他人，行動用意不是進入校園。段崇智居中斡旋，一度與警方達成協議，由中大保安負責維持二號橋治安，確保不會再有擲物事件，警方承諾不入校園，校方會設法說服學生配合，然而結果警方與黑衣人還是在二號橋爆發激烈衝突，多人受傷。

科大生周梓樂墮樓死亡，學界號召「三罷」，然而就連《紐約時報》也指出，今次「三罷」規模明顯不如8月初那次。政府有責任維持社會正常運作，看不到有可能「配合三罷」。為了達到癱瘓社會目標，部分黑衣人選擇升級暴力，製造更大混亂，要其他人「被罷工被罷課」，但求「攬炒」，不理可能出現的嚴重後果。

過去兩天，中大、浸大、港大、城大、理大等多間大學校園附近，都有黑衣人以縱火、高空擲物、架設路障等手法堵路，與警方屢爆衝突。繼周一港鐵車廂被擲汽油彈，昨早繁忙時間，又有人向東鐵線路軌投擲汽油彈，導致部分路段服務一度中斷，大批乘客要中途下車，沿路軌步行一小時返回車站，更有長者不適需要救護人員協助。

以當前社會極度政治化的氛圍，總有人認同或默許黑衣人升級暴力，然而「黑色暴力」愈演愈烈，已嚴重危害到社會其他人。在旺角等人口稠密地區縱火，本來就極其危險，當年花園街排檔大火，不少死者都是樓上住客，因為濃煙焗死；向路軌投擲汽油彈又或雜物，更是直接危及鐵路安全，倘若導致列車出軌，可釀成重大傷亡。以往一些激進示威者常強調「有分寸」，傷物不傷人，然而集體暴力的邏輯，從來是「沒有最暴力，只有更暴力」，愈以為懂得駕馭暴力，愈容易反過來為暴力所控制，所謂「暴力可以自制」，根本自欺欺人。

黑衣人和警方都在升級武力，最容易受連累的就是一般人。若說警方升級武力屢屢在屋苑附近施放催淚彈，影響居民惹來怨憤，黑衣人也應想清楚，不斷升級武力、濫用私刑，甚至將不同政見者燒成火人，正常人會怎麼想。

國際輿論風向起變

社會須向暴力說不

昨午有男子駕車途經港大附近的薄扶林道，男子下車搬走路障，結果被橋上黑衣人擲磚，頭破血流。這名男子既沒犯法，又沒做錯什麼，只因搬走路障就受襲，試問這是什麼「公義理論」邏輯？在旺角，有人拆走渠蓋，再在上方鋪紙皮，未料有記者因此中招受傷。拆走渠蓋的人，有否想過傷及無辜？前天據報有一名日本遊客在旺角拍攝示威時，被誤以為是內地遊客，遭暴徒打至頭破血流，日本駐港總領事館表示正跟進情况，同時提醒國民遠離示威現場。這樣的消息傳到外國，當地人又會有何感受？

香港身在政治迷霧中，不少人看待暴力事件，仍是政治立場先行，只關心符合個人立場的消息，相比之下，國際輿論似乎更能平常心看待。「德國之聲」《Conflict Zone》主持人錫巴斯琴（Tim Sebastian），最近訪問香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐，便以批判態度質問她，為何示威者違法是在「保護法治」？投擲汽油彈、企圖殺警是否還可以說成是「自衛」？對於毆打異見者和欺凌警察子女，為何只說「不理想」而沒有譴責？錫巴斯琴並沒有否定追求民主自由，也沒說支持警隊強硬執法，他擔心的是如果無人能夠阻止暴力，香港情况可能更加危險。邵嵐說「我們正嘗試探索其他和平手段，使暴力不用出現」，然而回看香港，暴力愈演愈烈似乎才是眼前事實。

示威暴力不斷升級，除了一些有政治盤算的外地政客和媒體，國際輿論的態度似乎已在變化，出現「兩邊都不幫」的傾向。反修例暴力持續多時，香港各界應該重新冷靜思考，繼續縱容暴力，會有什麼結果，社會人士應盡快與暴力割席，清晰向暴力說不，不要再說什麼「雖然、不過」等含糊說話。

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