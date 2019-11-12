社評：天欲其亡必令其狂 暴力之火逼瘋香港

仇恨蒙蔽理智

行為愈見瘋狂

周梓樂之死令人痛心，暫時未有證據顯示周梓樂墮樓與警方行動直接有關，領展公開的一些停車場閉路電視畫面，時發前後10多分鐘未見催淚煙，也未見有警員在現場追捕，反而較後時間有一片段，顯示另一男子躍過矮牆險告墮樓。當然，由於沒有周梓樂出事一刻畫面，現在就墮樓原因妄下任何判斷均非公道，合理做法應該是保持冷靜，促請當局盡快展開死因聆訊，由法官全面審視證據下判斷，遺憾是當前社會氣氛已偏離了理智冷靜，謠言鋪天蓋地，政治立場先行，講道理愈來愈難；個別警員幸災樂禍，向悼念周梓樂的市民說要「開香檳」，更為仇恨對立添柴加薪。

由「香港人加油」、「香港人反抗」，再到過去4天的「報仇」，單看反修例風暴多月來的文宣口號演變，已反映這場運動正在朝愈益激烈的方向走。部分人決意要升級暴力，伸張心目中的「正義」，警方也調整了戰術策略，執法毫不手軟，為了追捕疑人，屋苑、商場、校園、教堂統統照入，沒有執法「禁區」，硬碰硬場面一再發生，有時連一般市民也被捲入其中。當憤怒仇恨蒙蔽了人心和理智，餘下就只有「以暴易暴」的衝動，任何埋身衝突，隨時可能變成生死相搏。

周梓樂身亡激化事態，汽油彈催淚彈橫飛。過去的周六周日，有電視台採訪隊連續兩天受襲，亦有新聞記者被催淚彈所傷；有酒樓因為政治立場受襲，樓面人員哀求不要搗亂無果，只能無奈無助看着暴力分子肆意破壞，不禁叫人唏噓，香港為何淪落至此。未料昨天的情况，比周末更糟，部分畫面的瘋狂程度，叫人戰慄不已，這個香港不僅變得陌生，還非常可怕。

網上有人號召周一「三罷」（罷工、罷課、罷市），由大清早到深夜，街頭暴力在各區不斷上演，槍聲一再響起。暴力分子為求達到「三罷」目的，不惜一切堵路縱火破壞，企圖令其他人無法上班上學。終審法院首席法官馬道立早前勸勉年輕人，法治精神除了尊重個人基本權利和自由，也要尊重他人權利。訴諸暴力要其他人「被罷工被罷課」，正是剝奪他人自由和權利，沒有任何合理化的藉口；葵芳站發生的港鐵車廂投擲汽油彈事件，更是嚴重危害他人安全的瘋狂行為。

暴力之火令人頭腦發熱變得瘋狂。昨天其中一宗瘋狂事件，是有男子因為政見立場，遭暴徒淋易燃液燃燒，瞬間成為「火人」，送院搶救情况危殆。姑勿論事發前遇襲男子與他人有何過節衝突，火燒他人都是極端殘酷的嚴重罪行，超出文明社會可以接受的底線。另一宗瘋狂事件則發生在葵芳，有交通警駕駛電單車，多次衝向一批參與堵路的黑衣人，有人更被電單車撞倒。警方表示事發前有一名警員被黑衣人用化學物品噴面，短暫失去視力，涉事交通警上前支援，其間亦曾被人用鐵槌襲擊，云云，然而不管之前發生什麼事，涉事交通警的行為，形同瘋狂駕駛蓄意威脅撞向他人，定要認真追究。

至於西灣河槍擊事件，涉事警員開槍是否反應過度，亦有認真調查的必要。若說之前兩宗惹起爭議的槍擊傷人事件，過程都有出現黑衣人圍毆警員場面，根據現有網上片段，今次涉事警員開槍前，看不到這樣的情况。警方辯稱，當時現場有多名黑衣人持棍「蠢蠢欲動」，涉事警員嘗試拘捕一人，雙方發生糾纏，警員眼見一名黑衣青年逼近，擔心警槍被搶，決定開槍，惟中槍青年手中沒有武器，亦是不容否認事實。涉事警員當時感到受威脅，不過拔槍和開槍判斷是否正確，又是另一問題。警方表示，所有警員都必須為自己的執法及行為負責。無論是交通警驅車撞人還是西灣河開槍事件，當局都必須秉公調查，不能敷衍了事。

社會需要回歸理智

政府須有行動「解恨」

暴力仇恨正將香港逼向瘋狂狀態，再鹵莽混帳的挑釁說話、再不顧後果的瘋狂行為，都有人去說去做，未來數天香港不知還會出現什麼狀况，社會上下真的需要回歸理智，叫停「以暴易暴」。政府必須明白，單靠警方無法「止暴制亂」，必須採取更多行動，紓緩社會對立仇恨，獨立調查委員會是必不可少的解恨處方。此外，所有政黨亦有責任勸停暴力，好讓區議會選舉能夠如期舉行。

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