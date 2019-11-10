社評：美國調查抖音 冷戰思維作祟

抖音2016年在中國上線，是以音樂、娛樂等內容為主的短視頻社交平台，由於這種產品在中國市場屬創新類型，迅即收穫巨大的下載和使用量，特別受青少年群體歡迎。翌年收購一間已經在美國市場打開局面的公司，以TikTok品牌進軍美國市場。在過去一年，TikTok應用程序的下載量超過7.5億次，而同一時期facebook的下載量為7.15億次，Instagram為4.5億次，YouTube為3億次。雖然最新公布的增長率首次出現放緩，但總下載量超過13億次，其中美國下載量達到1.2億次，已經在美國市場站穩腳跟。

抖音的商業模式，以免費下載和使用吸引用戶，然後以大數據技術，根據使用者點擊內容喜好來推薦相關產品的廣告盈利。TikTok在印度已經佔據該國社交平台的半壁江山，去年盈利3.6億元人民幣。

抖音無論在國內還是海外，也備受爭議，內地有關部門曾多次勒令抖音清理含詐騙等不良內容，永久封閉幾萬個帳號；印尼禁止抖音在該國的業務，美國政府今年2月曾指控TikTok違法獲取13歲以下帳戶資料而罰款500多萬美元。

疑竊個人信息用於諜戰

美合理懷疑欠真憑實據

美國一些國會議員不斷呼籲調查TikTok，美國外資投資委員會（CFIUS）終於出手，宣布將從國家安全的角度審查，檢視抖音兩年前在美國的收購是否違規，如果收購交易不獲通過，TikTok將要退出美國市場。外資投資委員會過去曾經拒絕中國企業收購德國晶片公司，也曾拒絕螞蟻金服收購美國金融公司。

國會議員指控TikTok可以獲取美國公民大量的個人資料，卻無法證明TikTok在中國註冊的母公司不會拒絕中國政府的指令，利用這些個人資料從事間諜活動。CFIUS去年以同樣理由，否決了中國的遊戲公司昆侖萬維2016年對一個美國同性戀約會平台的收購，懷疑中國政府可能會利用平台的個人資料，查出當中的軍人或公務員身分，進而要脅他們為中國政府做間諜。

有關的指控，都是出於猜測而並無真憑實據，也有美國論者認為這是不公平的指控，但輿論多認為，即使現在未發現不法行為，難保將來不會出現。相信抖音在決定投資美國市場時，也曾有過這樣的顧慮，故將伺服器放在美國，以證明中國政府對美國帳戶的資料無控制權，即使這樣，在「難保將來不會發生」的假設下，相信將難逃CFIUS要求退出市場的禁令。

美國出於保護本國商家利益，限制中國尖端科技在全球發展，司馬昭之心路人皆知。但美國一直自詡遵循自由平等競爭原則，facebook被指泄露5000萬帳戶個人資料給英國劍橋分析公司，撰寫關於美國總統大選的分析，而TikTok則在無證據下被猜測可能會透露帳戶個人信息，可能被逐離場，實有違公平競爭原則。

文明共存世界

冷戰思維窒礙

這種「難保將來不會發生」的假設，是徹頭徹尾的冷戰思維。二戰後，以美國為首的資本主義陣營和以蘇聯為首的共產主義陣營，為爭奪世界霸權地位，展開全方位的競爭，最後以蘇聯解體而形成美國雄霸天下的局面，理論上冷戰已結束多年。而今美國看到中國的經濟崛起，中國政府也在力證其政治制度最適合中國國情，令美國認為中國要與美國一爭高下，不但在經貿上打壓中國，更對中國領先的科技展開遏制，先是對中興通訊下手，繼而是華為公司，接着是大疆無人機開發和製造商。

TikTok作為首個中國的娛樂社交平台在美國取得成功，美國以國家安全為藉口打擊，純因冷戰思維作祟。冷戰思維的根源，是假設敵人的最終目的是要消滅本國，所以中國的「一帶一路」倡議、區域自由貿易協定（RCEP）乃至太空探索計劃，都被華府視為專門針對美國。這是對中國歷史和文化缺乏認識的結果，當明朝鄭和七下西洋而未佔領一個殖民地，當清朝經濟總量佔全球GDP三成時，亦沒有對外擴張。

美國在紀念柏林圍牆倒下30周年的同時，卻在建另一座牆圍堵中國。美國社會廣泛接受這種冷戰思維，外界無從置喙。惟中國的發展不會因此停頓，將來很可能出現使用與不使用中國5G技術、使用美國社交媒體與使用中國社交媒體的兩個分裂的世界，這對人類文明的進步沒有半點好處，但這種局面很可能會變成事實，並且維持一段長時間。

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